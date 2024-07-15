Суд прекратил дело о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами
Суд во Флориде прекратил дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами. Об этом сообщает CNN.
Федеральный окружной судья Эйлин Кэннон прекратила дело, заявив, что назначение специального адвоката Джека Смита нарушило конституцию. Решение Кэннон, судьи, которую Трамп назначил в 2020 г., снимает одну из главных проблем, стоящих перед бывшим президентом. Многие эксперты в области права считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента.
В прошлом году Смит обвинил Трампа в том, что он забрал секретные документы из Белого дома и сопротивлялся попыткам правительства получить эти материалы. Бывший президент не признал себя виновным.
Секретные документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.