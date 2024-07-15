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Суд прекратил дело о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами

Ведомости

Суд во Флориде прекратил дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами. Об этом сообщает CNN.

Федеральный окружной судья Эйлин Кэннон прекратила дело, заявив, что назначение специального адвоката Джека Смита нарушило конституцию. Решение Кэннон, судьи, которую Трамп назначил в 2020 г., снимает одну из главных проблем, стоящих перед бывшим президентом. Многие эксперты в области права считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента.

В прошлом году Смит обвинил Трампа в том, что он забрал секретные документы из Белого дома и сопротивлялся попыткам правительства получить эти материалы. Бывший президент не признал себя виновным.

Секретные документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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