Трамп назвал кандидатом в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса

«.... На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой. Поздравляем сенатора Джей Ди Вэнса, его жену Ушу, которая также окончила юридический факультет Йельского университета, и их троих прекрасных детей», – написал Трамп.