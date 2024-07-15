Трамп назвал кандидатом в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса

Трамп назвал кандидатом в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида ВэнсаОн представляет Огайо и известен как автор книги «Элегия деревенщины»
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатом в вице-президенты страны сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«.... На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой. Поздравляем сенатора Джей Ди Вэнса, его жену Ушу, которая также окончила юридический факультет Йельского университета, и их троих прекрасных детей», – написал Трамп.
Associated Press написало, что сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бургум получили информацию о том, что они не являются кандидатами Трампа. Таким образом, Вэнс оставался единственным известным кандидатом в списке Трампа, которому не позвонили.
Reuters отмечает, что выбор Вэнса, автора бестселлера Hillbilly Elegy («Элегия деревенщины», дважды бестселлер The New York Times), может повысить шансы сторонников Трампа прийти на выборы 5 ноября, поскольку уроженец Огайо пользуется большой популярностью у республиканцев. В свои 39 лет Вэнс будет представлять молодое поколение на выборах. Вэнс также был одним из самых ярых противников продолжения помощи Украине в сенате.
Съезд Республиканской партии США начнется 15 июля (16 июля по московскому времени) и продлится до 19 июля. Ранее ожидалось, что Трамп выступит в последний день мероприятия и тогда же назовет имя кандидата на пост вице-президента.
В интервью для Fox 9 июля Трамп заявил, что примет решение ближе к съезду. Он подчеркнул, хочет выбрать кандидата, который сможет «выполнять фантастическую работу и в качестве президента».