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Трамп назвал кандидатом в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса

Он представляет Огайо и известен как автор книги «Элегия деревенщины»
Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатом в вице-президенты страны сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«.... На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой. Поздравляем сенатора Джей Ди Вэнса, его жену Ушу, которая также окончила юридический факультет Йельского университета, и их троих прекрасных детей», – написал Трамп.

Associated Press написало, что сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бургум получили информацию о том, что они не являются кандидатами Трампа. Таким образом, Вэнс оставался единственным известным кандидатом в списке Трампа, которому не позвонили.

Reuters отмечает, что выбор Вэнса, автора бестселлера Hillbilly Elegy («Элегия деревенщины», дважды бестселлер The New York Times), может повысить шансы сторонников Трампа прийти на выборы 5 ноября, поскольку уроженец Огайо пользуется большой популярностью у республиканцев. В свои 39 лет Вэнс будет представлять молодое поколение на выборах. Вэнс также был одним из самых ярых противников продолжения помощи Украине в сенате.

Съезд Республиканской партии США начнется 15 июля (16 июля по московскому времени) и продлится до 19 июля. Ранее ожидалось, что Трамп выступит в последний день мероприятия и тогда же назовет имя кандидата на пост вице-президента.

В интервью для Fox 9 июля Трамп заявил, что примет решение ближе к съезду. Он подчеркнул, хочет выбрать кандидата, который сможет «выполнять фантастическую работу и в качестве президента».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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