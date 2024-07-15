Трамп призвал предоставить Роберту Ф. Кеннеди-младшему охрану Секретной службы

Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.