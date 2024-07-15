Трамп призвал предоставить Роберту Ф. Кеннеди-младшему охрану Секретной службы
После покушения бывший президент США Дональд Трамп призвал предоставить Роберту Ф. Кеннеди-младшему дополнительную охрану Секретной службы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю необходимым, чтобы Роберт Ф. Кеннеди-младший немедленно получил охрану Секретной службы. Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение», – написал Трамп.
Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.
В 1963 г. был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. В 1968 г. жертвой покушения стал сенатор от Нью-Йорка Роберт Кеннеди. Трамп обещал рассекретить документы по убийству президента Джона Кеннеди в случае победы на выборах.