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Трамп призвал предоставить Роберту Ф. Кеннеди-младшему охрану Секретной службы

Ведомости

После покушения бывший президент США Дональд Трамп призвал предоставить Роберту Ф. Кеннеди-младшему дополнительную охрану Секретной службы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю необходимым, чтобы Роберт Ф. Кеннеди-младший немедленно получил охрану Секретной службы. Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение», – написал Трамп.

Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

В 1963 г. был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. В 1968 г. жертвой покушения стал сенатор от Нью-Йорка Роберт Кеннеди. Трамп обещал рассекретить документы по убийству президента Джона Кеннеди в случае победы на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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