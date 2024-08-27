IBM решила свернуть все свои НИОКР в Китае

За НИОКР в Китае у корпорации отвечает подразделение IBM China System Center (помимо этого его сотрудники занимаются тестированием), где и работает около 1000 человек в Пекине, Шанхае, Даляне и других городах. IBM China System Center просуществовало 24 года и в последнее время было напрямую причастно к разработке модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) WatsonX. Подпадающие под сокращение сотрудники уже потребовали предоставления им достойных компенсаций. При этом еще 24 августа упомянутый портал первым сообщил о том, что занятые в НИОКР сотрудники IBM в Китае лишились доступа к внутренней сети компании. Издание цитирует одного из анонимных сотрудников IBM, который заверил, что принятое топ-менеджментом решение не повлияет на обслуживание клиентов в Китае, прежде всего в области консалтинга. Всего на IBM в Китае работает более 7500 сотрудников. Теперь новые вакансии у IBM появятся в других странах, прежде всего в Индии, пишет Bloomberg.