IBM решила свернуть все свои НИОКР в Китае

IBM решила свернуть все свои НИОКР в КитаеЭто укладывается в общую тенденцию последних лет и связано с политикой
Американская хайтек-корпорация IBM приняла решение вывести свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за пределы Китая, что приведет к увольнению в этой стране более 1000 сотрудников компании. Слова вице-президента IBM по развитию корпоративных систем Джека Хергенротера 26 августа привел местный портал Jiemian. Среди оглашенных им причин «непростого решения» – сокращение инфраструктурного бизнеса в Китае в последние годы, что вынуждает IBM переносить его в другие страны, поближе к своим клиентам.
За НИОКР в Китае у корпорации отвечает подразделение IBM China System Center (помимо этого его сотрудники занимаются тестированием), где и работает около 1000 человек в Пекине, Шанхае, Даляне и других городах. IBM China System Center просуществовало 24 года и в последнее время было напрямую причастно к разработке модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) WatsonX. Подпадающие под сокращение сотрудники уже потребовали предоставления им достойных компенсаций. При этом еще 24 августа упомянутый портал первым сообщил о том, что занятые в НИОКР сотрудники IBM в Китае лишились доступа к внутренней сети компании. Издание цитирует одного из анонимных сотрудников IBM, который заверил, что принятое топ-менеджментом решение не повлияет на обслуживание клиентов в Китае, прежде всего в области консалтинга. Всего на IBM в Китае работает более 7500 сотрудников. Теперь новые вакансии у IBM появятся в других странах, прежде всего в Индии, пишет Bloomberg.
Продажи IBM в Китае в последние годы неуклонно снижались: в 2023 г. выручка компании там упала на 19,6% (для сравнения: выручка во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 1,6%), а за первую половину 2024 г. падение выручки в КНР в годовом выражении составило 5%. На планы IBM в КНР мог повлиять фактор усиливающейся конкуренции в сфере НИОКР со стороны непосредственно китайских корпораций (в условиях цели властей КНР добиться технологического суверенитета; всего на НИОКР Пекин в 2023 г. потратил более $458 млрд). Кроме того, в корпорации могли скептически оценивать перспективы получения новых американских госконтрактов при сохранении прежнего уровня представительства в Китае. IBM в последние годы активно сокращала штат своих сотрудников по всему миру. Еще в январе 2023 г. она объявила о сокращении 3900 работников, а чуть ранее было объявлено о планах заменить 8000 рабочих позиций на ИИ.
Несмотря на отсутствие прямого указания на влияние политических обстоятельств, газета South China Morning Post акцентирует внимание на том, что решение IBM о сокращении своего бизнеса в КНР происходит на фоне усиления напряженности между США и Китаем. Ранее, в 2023–2024 гг., решения о сокращении рабочего штата в КНР приняли и другие западные корпорации, например шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, электрокаров Tesla, микросхем Intel и другой техногигант – Microsoft.
Решение IBM типично для высокотехнологичных американских компаний и такой курс поддерживается американскими властями, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Это связано с политикой, уверен он, в частности с обостряющимся технологическим противостоянием и растущими ограничениями на передачу технологий между КНР и США. Кроме того, американские компании опасаются утечек своих технологий при переходе китайских сотрудников в местные корпорации. При этом самым ценным китайским сотрудникам IBM может предложить переехать в другие страны, а новые центры будут созданы в Индии, куда именно китайцы все же вряд ли поедут, заключает Кашин.