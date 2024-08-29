Власти Грузии задумали объявить православие государственной религией

Дискуссия о придании грузинской церкви статуса государственной религии шла и раньше, при этом сама патриархия делала заявления о том, что исторический момент для подобных реформ еще не настал, говорит Лункин. По его словам, в современном демократическом обществе, каковым можно считать Грузию, вопрос о статусе церкви является политическим и рискует расколоть не только духовенство, но и общество в целом. С другой стороны, тема придания православию статуса государственной религии может консолидировать сторонников «Грузинской мечты» вокруг церковного вопроса – и контрастно продемонстрировать антицерковную позицию прозападных либералов. При этом историческая логика показывает, что обычно такие заигрывания с церковью плохо сказываются на всех сторонах, принимающих в них участие. Даже ряд грузинских православных пока не готовы видеть церковь в политике, добавляет Лункин.