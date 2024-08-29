Власти Грузии задумали объявить православие государственной религией

Власти Грузии задумали объявить православие государственной религиейЭто стоит рассматривать как один из предвыборных шагов
Правительство Грузии может объявить православие государственной религией, власти обсуждают этот вопрос с представителями духовенства. Об этом 28 августа сообщил местным СМИ руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
По его словам, со стороны властей (правящая партия «Грузинская мечта» в последнее время часто подвергается критике со стороны Запада, например из-за принятия закона об иноагентах) уже было сделано подобное предложение. Джагмаидзе подчеркнул, что грузинские власти проводят активную политику по защите национальных ценностей и традиций. Он уточнил, что правительство делает многое для церкви и нынешнее предложение – продолжение этой политики. При этом формулировка именно о «государственной религии», что потребует изменения конституции, пока не утверждена и окончательное решение может принять другую форму.
Согласно действующей конституции страны, государство признает особую роль православной церкви Грузии в истории и ее независимость от государства. «Государство провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, вместе с тем признает особую роль Грузинской апостольской автокефальной православной церкви в истории Грузии и ее независимость от государства», – говорится в девятой статье документа.
Несмотря на закрепленный светский статус государства, все правительства независимой Грузии – от первого президента страны Звиада Гамсахурдии (1991–1992 гг.) до нынешнего правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе – взаимодействовали с духовенством в том числе для достижения политических целей и сохранения консенсуса в обществе. Одновременно с этим в последние годы местная патриархия часто становилась объектом критики, в большей степени со стороны либеральных оппозиционных сил.
По данным грузинского отделения Центра исследований Кавказа (CRRC) за октябрь 2020 г., в среднем 43% граждан доверяют религиозным институтам в целом. По другому опросу, более 80% говорили, что доверяют конкретно Грузинской апостольской автокефальной православной церкви, что коррелирует с долей православных в этой стране (83% на 2016 г.).
При этом в октябре 2024 г. состоятся очередные парламентские выборы. И нынешнее предложение уже не первая инициатива, исходившая от властей Грузии и вызвавшая неоднозначную реакцию. Так, 23 августа в ходе правительственного брифинга Кобахидзе заявил, что намерен после выборов признать антиконституционной деятельность главной оппозиционной партии – «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, а также партии бывшего премьера Георгия Гахарии «За Грузию» (в годы премьерства он был членом «Грузинской мечты»).
Нынешнее резонансное заявление о статусе религии тоже следует рассматривать, безусловно, в рамках политической борьбы, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман Лункин. Правящие круги Грузии таким образом борются за церковный ресурс в виде патриархии, уверен он.
Дискуссия о придании грузинской церкви статуса государственной религии шла и раньше, при этом сама патриархия делала заявления о том, что исторический момент для подобных реформ еще не настал, говорит Лункин. По его словам, в современном демократическом обществе, каковым можно считать Грузию, вопрос о статусе церкви является политическим и рискует расколоть не только духовенство, но и общество в целом. С другой стороны, тема придания православию статуса государственной религии может консолидировать сторонников «Грузинской мечты» вокруг церковного вопроса – и контрастно продемонстрировать антицерковную позицию прозападных либералов. При этом историческая логика показывает, что обычно такие заигрывания с церковью плохо сказываются на всех сторонах, принимающих в них участие. Даже ряд грузинских православных пока не готовы видеть церковь в политике, добавляет Лункин.
Обсуждения о придании православию статуса государственной религии не новы, подтверждает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований Вадим Муханов. Тема православия и традиционных ценностей характерна для Грузии, так что правящая партия «Грузинская мечта» вбрасывает ее снова, чтобы консолидировать консервативный электорат. В теории это могло быть и односторонним заявлением патриархии, которая в состоянии быть самостоятельным игроком. Тем не менее в Грузии сейчас пик избирательной кампании, а консервативные лозунги отлично цементируют «Грузинскую мечту» у власти, так что в подобных условиях говорить о независимости сделанного в патриархии заявления не приходится, резюмирует эксперт.