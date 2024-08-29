Совет Думы проведет выездные заседания в Санкт-Петербурге и Самарской области

Госдуме нужны выездные заседания совета, чтобы показать, что она «хочет быть ближе к народу, к региону», говорит политолог Алексей Макаркин: «Все-таки у нас с регионами больше связан Совет Федерации. Дума не хочет оставаться в стороне, к тому же одномандатники все-таки зачастую интегрированы в региональные элиты». Сейчас, правда, не во всех регионах возможно провести такие выездные заседания, поскольку «регионам не до Госдумы», говорит Макаркин, замечая, что нельзя представить, чтобы такое заседание прошло сейчас в Курске. «Поэтому, возможно, в этом году и сократилось число выездных заседаний совета», – полагает он. Приезд же в Санкт-Петербург и Самару скорее должен дать сигнал региональным элитам, что у Беглова и Федорищева есть максимальная поддержка властей, говорит Макаркин.