Совет Думы проведет выездные заседания в Санкт-Петербурге и Самарской области

Совет Думы проведет выездные заседания в Санкт-Петербурге и Самарской областиГлавам этих регионов в сентябре предстоят выборы
Совет Госдумы 30 августа проведет выездное заседание в Санкт-Петербурге. Кроме того, на следующей неделе еще одно выездное заседание совета пройдет в Самаре. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в Госдуме. В обоих регионах 6–8 сентября пройдут губернаторские выборы: в Петербурге на переизбрание идет губернатор Александр Беглов, а в Самарской области впервые на выборы пойдет врио губернатора Вячеслав Федорищев, назначенный на этот пост в мае.
О проведении выездного заседания совета в Санкт-Петербурге еще в июне на встрече договорились председатель Госдумы Вячеслав Володин и Беглов. Собеседник в Госдуме говорит, что темой выездного заседания станет обсуждение социальных вопросов. Еще один источник поясняет, что среди стандартных тем вроде ЖКХ и социалки будет обсуждаться еще и «петербургский стандарт» для людей старшего возраста, «который придумал Беглов» – проект «Серебряный возраст».
Про программу «Серебряный возраст» 12 июля Беглов рассказывал Владимиру Путину. «В ней четыре направления: это «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Вы поставили задачу – нужно заботиться о старшем поколении», – докладывал губернатор. На той встрече он благодарил президента за индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что у технологов, работающих на кампании Беглова, стояла цель связать в общественном мнении горожан индексацию пенсий с именем губернатора Петербурга. Впервые об идее проиндексировать пенсии работающим пенсионерам Путин сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня, причем тогда в своем выступлении он отметил, что эту идею обсуждал с Бегловым.
На июньской же встрече с Володиным Беглов говорил, что «в Санкт-Петербурге более 360 000 работающих пенсионеров, и для них это исключительно важный закон».
Повестка заседания совета в Самаре пока неизвестна, говорят собеседники «Ведомостей». «Предварительно второе выездное заседание пройдет на следующей неделе», – говорит один из них. «Учитывая, что в Санкт-Петербурге и Самарской области пройдут выборы, очевидно, что поездки организованы не просто так», – добавляет собеседник.
Сейчас депутаты находятся в отпусках, которые длятся почти полтора месяца. Последнее пленарное заседание весенней сессии состоялось 31 июля, формально из отпуска депутаты выйдут 3 сентября – но с этой даты у них будет еще две недели работы в регионах. Первое пленарное заседание, скорее всего, состоится лишь 17 сентября.
Как было раньше
В 2023 г. выездные заседания совета начались летом, когда еще шли пленарные заседания, и продолжились уже во время депутатских отпусков. Тогда руководство Думы и комитетов ездило в Мурманскую, Калининградскую, Тверскую, Нижегородскую области, а также выездные заседания были в Москве (депутаты посещали новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. Логинова) и Московской области (в Королеве депутаты были в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина).
Поездка в Санкт-Петербург станет первым выездным заседанием совета Думы за время каникул. А в здании на Охотном Ряду 12 августа было расширенное заседание, посвященное вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В нем принимал участие и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Еще одно расширенное заседание совета Думы состоится в сентябре, оно будет посвящено ценам на билеты на самолеты и поезда. Планируется, что на заседании должен выступить министр транспорта Роман Старовойт.
Госдуме нужны выездные заседания совета, чтобы показать, что она «хочет быть ближе к народу, к региону», говорит политолог Алексей Макаркин: «Все-таки у нас с регионами больше связан Совет Федерации. Дума не хочет оставаться в стороне, к тому же одномандатники все-таки зачастую интегрированы в региональные элиты». Сейчас, правда, не во всех регионах возможно провести такие выездные заседания, поскольку «регионам не до Госдумы», говорит Макаркин, замечая, что нельзя представить, чтобы такое заседание прошло сейчас в Курске. «Поэтому, возможно, в этом году и сократилось число выездных заседаний совета», – полагает он. Приезд же в Санкт-Петербург и Самару скорее должен дать сигнал региональным элитам, что у Беглова и Федорищева есть максимальная поддержка властей, говорит Макаркин.