Армия Израиля нашла тела шести заложников на фоне тяжелых переговоров с «Хамас»Среди погибших был и 32-летний гражданин России
Все стороны международных переговоров по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением «Хамас», достигли «принципиальных договоренностей» по возможной сделке. Об этом заявил находящийся в очередном отпуске президент США Джо Байден, который добавил, что «пора положить конец этой войне». При этом к тому моменту, вечером 31 августа, уже появились первые сообщения об обнаружении в секторе Газа шести тел погибших заложников.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их нашли в подземном комплексе Рафаха и их убили представители «Хамас» в условиях наступления израильских военных. Среди них и 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом. Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям Лобанова и попросил у них прощения за то, что не смог вернуть их сына живым. В посольстве России тоже выразили свои соболезнования.
Затем в канцелярии Нетаньяху рассказали, что он посылал военного советника Романа Гофмана в Москву для контактов по поводу освобождения удерживаемых в Газе заложников. Всего по состоянию на 1 сентября из взятых в заложники «Хамас» 251 человека 97 продолжают находиться в его руках (часть были обменяны, более 70 погибли). Известно, что там есть еще как минимум один человек с российским паспортом – Александр Труфанов, и, как заявили в посольстве России в Израиле, дипломаты продолжают прилагать усилия для его освобождения.
Представители «Хамас» заявили, что найденные в Рафахе заложники погибли якобы от удара ВВС Израиля, но, согласно данным портала Ynet со ссылкой на результаты судмедэкспертизы, на телах погибших есть следы пулевых ранений в голову и другие части тела. После этой трагической новости Нетаньяху заявил, что «тот, кто убивает похищенных, не хочет сделки». «Мы будем преследовать тех, кто убивает похищенных, мы настигнем их, мы сведем с ними счеты», – пообещал он в обращении к нации. При этом Нетаньяху добавил, что правительство Израиля обязуется продолжать стремиться к сделке, которая «вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование».
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, сказал, что заложники были жестоко убиты накануне. «Несмотря на продолжающиеся переговоры под руководством США о новом соглашении о заложниках, «Хамас», движимый смертоносной и экстремистской идеологией, продолжает свои убийства. Мы должны остановить иранского спрута и его агентов, пока не стало слишком поздно», – заявил глава дипломатии еврейского государства.
251 человек
по состоянию на 1 сентября был взят в заложники «Хамас». Из них 97 продолжают находиться в плену, часть были обменяны, более 70 погибли
При этом лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал к всеобщей забастовке, так как «Нетаньяху и кабинет смерти решили не спасать похищенных». И председатель всеизраильской ассоциации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид затем действительно объявил всеобщую забастовку на 2 сентября. А популярный лидер центристского блока «Государственный лагерь» Бени Ганц, который летом вышел из состава военного кабинета, призвал всех израильтян выйти на улицы, потому что, по его мнению, Нетаньяху тянет время по политическим соображениям, а за «его игры израильтяне расплачиваются жизнями близких».
Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников (Египта, Катара и США) вели активные переговоры о заключении сделки, где одним из пунктов значится и освобождение заложников. Одним из камней преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. На том, что израильские военные должны там остаться, настаивает именно Нетаньяху. В то время как министр обороны Израиля Йоав Галант 1 сентября открыто призвал правительство изменить недавно утвержденное им решение о сохранении израильского военного присутствия там. При этом The Times of Israel накануне написала, что Нетаньяху заявил до того Галанту, что он отдает приоритет сохранению израильских войск в Филадельфийском коридоре, а не спасению жизней оставшихся заложников.
Кроме того, 31 августа руководитель палестино-израильского исследовательского центра Гершон Баскин, который в 2011 г. добился освобождения из палестинского плена солдата ЦАХАЛ, написал в соцсети X, что он якобы по просьбе родственников заложников вел переговоры с руководством «Хамас» и договорился о сделке. Она должна была включать в себя освобождение всех захваченных этим движением, прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и выход на свободу палестинских заключенных. Но, по его словам, за продолжение войны выступает именно Нетаньяху.
Пока очень сложно сказать, как гнетущая новость о гибели заложников повлияет на переговоры, говорит старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Дело в том, что в Израиле, по сути, борются две разнонаправленные позиции: одну представляет Нетаньяху – освободить заложников возможно только через ведение активных боевых действий, иначе Израиль все чаще будет находить их мертвыми. А другой подход – прекратить войну и добиваться освобождения переговорами. Но на сегодняшний день все переговоры заканчивались ничем, говорит Зелтынь, так как именно Нетаньяху в последний момент менял свои условия.
Факт нахождения израильских заложников мертвыми никак не отразится на процессе мирного урегулирования, полагает эксперт РСМД Кирилл Семенов. При этом это скажется на внутриполитической ситуации в Израиле, считает эксперт, где оппозиция будет усиливать давление на Нетаньяху с посылом, что он не предпринял для освобождения необходимых усилий. При этом, по мнению аналитика, для интересов лично Нетаньяху самые страшные сценарии по развитию событий вокруг заложников могут, с другой стороны, в циничной логике, развязать ему руки и давать еще большую свободу действий.