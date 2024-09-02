Армия Израиля нашла тела шести заложников на фоне тяжелых переговоров с «Хамас»

Представители «Хамас» заявили, что найденные в Рафахе заложники погибли якобы от удара ВВС Израиля, но, согласно данным портала Ynet со ссылкой на результаты судмедэкспертизы, на телах погибших есть следы пулевых ранений в голову и другие части тела. После этой трагической новости Нетаньяху заявил, что «тот, кто убивает похищенных, не хочет сделки». «Мы будем преследовать тех, кто убивает похищенных, мы настигнем их, мы сведем с ними счеты», – пообещал он в обращении к нации. При этом Нетаньяху добавил, что правительство Израиля обязуется продолжать стремиться к сделке, которая «вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование».