Австрия и Германия решили высылать мигрантов-преступников в Афганистан

Австрия и Германия решили высылать мигрантов-преступников в АфганистанЭта практика была прекращена после прихода там к власти «Талибана»
Австрия намерена высылать афганских беженцев обратно на родину, которой с 2021 г. де-факто управляет «Талибан» (в России это движение признано террористическим и запрещено). 30 августа первый шаг в этом направлении сделала Германия, заявив о высылке 28 «осужденных преступников» из Лейпцига в Кабул. 31 августа канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что министр внутренних дел страны Герхард Карнер уже долгое время ведет переговоры с министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер о решении проблемы депортации в Афганистан.
«Следующим шагом будет возможность депортировать людей непосредственно в Афганистан или Сирию», – сказал Нехаммер (цитата по ARD). Федеральное ведомство по иммиграции и предоставлению убежища Австрии уже заявило, что депортация в Афганистан будет рассматриваться в каждом конкретном случае – из-за «изменения ситуации с безопасностью в стране». Против таких мер выступила международная организация Amnesty International. Как сообщило федеральное ведомство Австрии по иммиграции, в 2023 г. прошение о предоставлении убежища подали 21 000 сирийцев и 9000 афганцев.
При этом уже 29 сентября в Австрии состоятся парламентские выборы. Согласно предварительным опросам от Института франкофонии по устойчивому развитию (IFDD), на них может победить ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), выступающая за резкое сокращение миграции. По данным IFDD от 29 августа, АПС получает 27% симпатий, правящая правоцентристская Народная партия Австрии – 25%, а ее партнер по коалиции «Зеленые» – 9%.
Возобновление упомянутой практики в Германии состоялось после теракта 23 августа в городе Золинген. Тогда 26-летний выходец из Сирии совершил нападение с ножом на участников городского фестиваля, в результате чего погибли три человека, а еще восемь получили ранения. Ответственность за совершенный теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена в России). После этого за ужесточение подхода к мигрантам высказался президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, политикам нужно приложить максимум усилий «для реализации действующих правил ограничения доступа [в страну]».
Еще одной реакцией германских властей на случившееся стал анонс 29 августа пакета мер, направленных на усиление мер безопасности. В частности, Берлин ужесточит законы и процедуры предоставления убежища, включая снижение порога для так называемой «жесткой депортации» при совершении преступления с использованием оружия. Кроме того, будут уточены критерии для лишения убежища или статуса беженца, в том числе за тяжкие преступления, в том числе для несовершеннолетних. Подобные меры уже действовали в преддверии выборов 1 сентября в ландтаги двух федеральных земель – Саксонии и Тюрингии. И в них, согласно предвыборным опросам, лидирует ультраправая партия «Альтернатива для Германии», выступающая с антииммигрантских позиций.
По подсчетам Европейского совета по делам беженцев и изгнанных лиц, всего в мире насчитывается 8,2 млн беженцев из Афганистана, а в Европе афганцы занимают 2-е место по количеству беженцев после граждан Сирии. В 2023 г. 100 930 афганцев подали ходатайства о предоставлении им международной защиты в ЕС – и 43% от всех прошений пришлось на Германию.
Решения Германии о высылке 28 афганцев и об ужесточении миграционного законодательства, безусловно, связаны с попытками правящей коалиции удовлетворить запросы избирателя на это, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Подобные золингенскому инциденту теракты провоцируют разговоры об ужесточении законов относительно миграции, но нынешний виток дискуссий приобрел особый резонанс: он совпал с пиком предвыборной кампании, где за ужесточение выступили пользующиеся значительной поддержкой населения оппозиционные партии (помимо «Альтернативы для Германии» это левый Союз Сары Вагенкнехт).
Тем не менее ожидать резкого изменения миграционного законодательства при текущем правительстве не стоит. По словам эксперта, идейную оппозицию ужесточению представят входящие в правящую коалицию «Зеленые», а также часть социал-демократов, в среде которых нет единого мнения о проблеме. Кроме того, если правительство ФРГ решит и далее высылать таким дорогостоящим способом преступников в Афганистан, то уже возмутится находящееся под контролем либеральной Свободной демократической партии министерство финансов, которое всегда выступает против любых дополнительных трат. Как итог, быстрого решения проблемы не предвидится, подчеркивает Соколов, и в Берлине ограничатся показательными высылками.
Текущие усилия по высылке афганцев преследуют цель не столько решить миграционные проблемы, сколько бороться с терроризмом ИГ на территории Европы, говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. По его словам, Германия и Австрия рассматриваются террористами как «внутренний тыл», где можно переждать, отсидеться и спланировать теракты в других странах Евросоюза. Об этом, уверен Серенко, отлично знают в германских спецслужбах, от которых ждут решительных действий в отношении террористов не только свои граждане, но и другие государства Европы.