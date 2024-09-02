Австрия и Германия решили высылать мигрантов-преступников в Афганистан

Еще одной реакцией германских властей на случившееся стал анонс 29 августа пакета мер, направленных на усиление мер безопасности. В частности, Берлин ужесточит законы и процедуры предоставления убежища, включая снижение порога для так называемой «жесткой депортации» при совершении преступления с использованием оружия. Кроме того, будут уточены критерии для лишения убежища или статуса беженца, в том числе за тяжкие преступления, в том числе для несовершеннолетних. Подобные меры уже действовали в преддверии выборов 1 сентября в ландтаги двух федеральных земель – Саксонии и Тюрингии. И в них, согласно предвыборным опросам, лидирует ультраправая партия «Альтернатива для Германии», выступающая с антииммигрантских позиций.