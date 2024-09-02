Азербайджан впервые провел выборы на территории Карабаха

Азербайджан впервые провел выборы на территории КарабахаГолосование также впервые прошло без участия наблюдателей от ПАСЕ, но с гостями из России
В Азербайджане 1 сентября впервые за 30 лет прошли досрочные парламентские выборы на всей территории страны, включая Карабах. Это уже вторые за 2024 г. внеочередные выборы после президентских, в которых в феврале действующий глава государства Ильхам Алиев переизбрался на пятый срок с официальным результатом более 92%. И, как и в прошлый раз, часть оппозиции отказалась принять участие под предлогом отсутствия реальных условий для конкуренции. И, согласно первым данным экзитпола организации «Лига защиты трудовых прав граждан» совместно с Oracle Advisory Group, правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») Алиева может получить большинство в новом созыве – 63 из 125 мест. Явка за два часа до закрытия участков составляла, по данным ЦИК, около 34%.
Изначально голосование должно было состояться на несколько месяцев позже, но оно было перенесено, так как в ноябре 2024 г. Азербайджан будет принимать 29-ю конференцию ООН по изменению климата COP29, куда, ожидается, прибудет более 80 000 гостей, в том числе свыше 50 глав государств и правительств.
По данным ЦИК, в Азербайджане работало более 6300 избирательных участков, из них 54 – в Карабахе и Восточном Зангезуре (Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский и Зангиланский – районы вдоль границы с Арменией). Всего в республике зарегистрировано около 6,5 млн избирателей, из которых свыше 51 000 впервые голосовали в отвоеванных районах. При получении бюллетеня им выдали специальные памятные карточки.
В Азербайджане действует мажоритарная система. Борьбу за 125 мест однопалатного парламента вело 990 кандидатов: 305 – от политических партий, остальные – формально как независимые кандидаты. Правящая партия «Ени Азербайджан», лидером которой является Алиев, изначально была фаворитом выборов. Она контролирует парламент страны с 1995 г. В прошлом созыве партия имела 69 мест в парламенте, а большинство остальных принадлежало небольшим проправительственным партиям или независимым кандидатам. Кроме того, «Ени Азербайджан» – единственная партия, которая выдвинула кандидатов по всем избирательным округам страны.
Известная в стране оппозиционная правоцентристская партия «Мусават» выдвигала 34 кандидата на выборы, но в итоге только 25 из них были зарегистрированы. В нынешнем созыве она не представлена. Другая оппозиционная партия – «Республиканская альтернатива» смогла выставить 12 кандидатов (сейчас в парламенте у нее всего один депутат).
А старейшая Партия народного фронта Азербайджана седьмой раз подряд бойкотировала выборы. В преддверии голосования лидер партии Али Керимли на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России организации) написал, что «президент Алиев полностью уничтожил избирательный институт в Азербайджане». «На самом деле в стране только один избиратель – «избранными» могут быть только те, кто заслужил признание Ильхама Алиева», – добавил политик.
Нынешние выборы, так же как и президентские, прошли без участия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Баку приостановил свое участие в ней в начале 2024 г. в знак протеста против оспаривания полномочий его делегации. В ПАСЕ это решение объяснили тем, что Азербайджан «не выполнил свои обязательства», вытекающие из вступления страны в Совет Европы 20 лет назад. В то же время немецкий депутат ПАСЕ Франк Швабе в интервью порталу Meydan.TV сказал, что азербайджанское руководство «подрывает авторитет Совета Европы», не приглашая его миссию по наблюдению, а только «лояльных докладчиков».
При этом за выборами наблюдало всего более 600 международных наблюдателей, крупнейший контингент – от стран СНГ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (55 представителей из 20 стран-членов). Перед началом голосования координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал журналистам, что выборы, по его мнению, были организованы в Азербайджане с соблюдением всех международных правил.
Оппозиция в нынешних реалиях азербайджанской политики не может рассчитывать на серьезные политические бонусы, говорит политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. По его словам, Азербайджан сейчас переживает экономические, политические и военные успехи и доказывает, что эта страна – не «подпорка Турции на Южном Кавказе», а серьезная региональная сила. Все эти успехи азербайджанские избиратели связывают с деятельностью Алиева, добавил эксперт.
По итогам выборов сенсации маловероятны, соглашается эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. В первую очередь это связано со слабостью оппозиции и ее неспособностью представить гражданам свой образ будущего, продолжает эксперт: «Лица, связанные с оппозиционными партиями, предлагают такую повестку, которая никого не может заинтересовать. В частности, оппозиция традиционно выступает за сближение Азербайджана с Западом на фоне антизападных настроений в обществе. Кроме того, в оппозиции много некомпетентных и непрезентабельных фигур».
По мнению Ниязова, после окончания избирательного цикла власти запустят новые проекты, связанные с восстановлением территорий в Карабахе. «Главным образом Баку, полагаю, сконцентрирует усилия на возвращении в регион вынужденно перемещенных лиц. Важным подспорьем стало бы, если бы власти распространили программу возвращения не только на жителей Азербайджана, но и на людей, проживающих за пределами страны», – полагает эксперт.
Во внешней политике, продолжает Атаев, Баку попытается освоить новый тренд на позиционирование Азербайджана как одного из центра ислама в ближневосточно-кавказском узле, в частности, через институт шейха аль-ислама. В отношениях с Россией Азербайджан будет и дальше придерживаться нынешней линии сотрудничества, уверен Атаев. А на западном направлении, отмечает эксперт, Баку продолжит политику охлаждения отношений с Францией, особенно в контексте сотрудничества Баку с сепаратистскими структурами ее заморских территорий. Но при этом, считает эксперт, страна продолжит укреплять свои позиции в европейской энергетической сфере.