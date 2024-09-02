Азербайджан впервые провел выборы на территории Карабаха

Нынешние выборы, так же как и президентские, прошли без участия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Баку приостановил свое участие в ней в начале 2024 г. в знак протеста против оспаривания полномочий его делегации. В ПАСЕ это решение объяснили тем, что Азербайджан «не выполнил свои обязательства», вытекающие из вступления страны в Совет Европы 20 лет назад. В то же время немецкий депутат ПАСЕ Франк Швабе в интервью порталу Meydan.TV сказал, что азербайджанское руководство «подрывает авторитет Совета Европы», не приглашая его миссию по наблюдению, а только «лояльных докладчиков».