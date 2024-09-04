Только две парламентские партии участвуют в выборах губернатора Петербурга

Прошлые выборы показали, что не самые сильные конкуренты в лице Тихоновой и депутата пяти созывов городского парламента, экс-лидера местного отделения «Яблока» Михаила Амосова смогли набрать немало голосов (более 16% каждый), вспоминает политолог Ростислав Туровский. Сейчас, по мнению эксперта, Беглову важно продемонстрировать рост своей поддержки. Пять лет назад Беглов набрал 64,43% голосов при явке 30,07%. «С ЛДПР были достигнуты договоренности, тогда как в прошлый раз ее до выборов не допустили. В кампании ставка ожидаемо делается на демонстрацию успехов действующей власти. Поскольку в городе немало инфраструктурных и промышленных проектов, многие горожане в самом деле ничего не имеют против сохранения Беглова у власти, несмотря на неяркий имидж», – считает Туровский.