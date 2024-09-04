Только две парламентские партии участвуют в выборах губернатора Петербурга

Только две парламентские партии участвуют в выборах губернатора ПетербургаСтавка сделана на максимально безопасную кампанию для Александра Беглова
Регистрацию на выборах губернатора Санкт-Петербурга прошли только два представителя парламентских партий – действующий глава города Александр Беглов («Единая Россия») и депутат заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР). Компанию им в бюллетене составят лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, с 2021 г. заседающий в Алтайском краевом заксобрании, но называющий себя ленинградцем, и лидер городского отделения «Зеленых» Павел Брагин. Еще меньше кандидатов от парламентских партий участвовало в выборах губернатора Петербурга в 2019 г., когда Беглов баллотировался самовыдвиженцем. Единственной представительницей парламентских партий в той гонке была нынешняя председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова.
Спустя пять лет Тихонова стала первой, кто объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга. 12 июня она должна была быть выдвинута на партийной конференции, но вместо этого политик заявила, что не будет участвовать в кампании, сославшись на «невыполнимые» условия муниципального фильтра. В Санкт-Петербурге он установлен на максимально возможном уровне – 10%. Для регистрации кандидат должен собрать 155 подписей депутатов в 3/4 муниципальных образований. В поддержку же Тихоновой, по ее словам, готовы были выступить около 100 муниципалов. 10 апреля заксобрание Петербурга отклонило законопроект «Яблока» о снижении планки муниципального фильтра до 5%.
Депутат заксобрания от КПРФ, первый секретарь горкома партии Роман Кононенко не смог собрать необходимое количество подписей в свою поддержку для прохождения муниципального фильтра и не стал сдавать документы в городскую избирательную комиссию. Параллельно фракция КПРФ в городском парламенте переживала переворот: как писал «Коммерсантъ», половина депутатов покинула объединение, а затем сместила Кононенко с поста руководителя. Главой фракции была назначена беспартийная председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова.
Внутренняя вражда, склоки и непонимание до конца ситуации лидером КПРФ привели к тому, что партия пропускает выборы губернатора, считает петербургский политолог Наум Телешевский. По мнению эксперта, нынешняя кампания Беглова отличается от кампании пятилетней давности тем, что сейчас делается акцент на результатах работы, тогда как в 2019 г. тогдашний врио главы города «заходил на периметр». Среди достижений Беглова Телешевский называет развитие транспортной инфраструктуры, введение бесплатного дошкольного образования (все детские сады с 1 сентября 2024 г. в Петербурге стали бесплатными) и нового стандарта медицинского сопровождения и соцподдержки пожилых «Серебряный возраст».
Последний проект Беглов представил президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей поездки последнего в Санкт-Петербург 12 июля. 31 августа ряд пожилых петербуржцев получили через «Госуслуги» обращения от Беглова, писали СМИ. В видеоролике губернатор рассказал о достижениях за свой первый срок, обращая внимание на каждый конкретный район, где зарегистрирован адресат послания. Беглов призывает развивать Санкт-Петербург вместе. Такие персональные ролики прежде рассылались и во время выборов в других регионах. Среди пионеров, в частности, было Подмосковье во время кампании Андрея Воробьева.
Политолог Александр Кынев замечает, что соперники Беглова на выборах губернатора Петербурга «ведут контрагитацию против самих себя», в то время как сам глава региона рассказывает о достижениях. Например, на предвыборных дебатах, в которых не участвовал Беглов, Малинкович и Брагин положительно высказывались о работе губернатора. Кандидат от «Коммунистов России» назвал актуальной проблемой то, что «в ленинградских школах» до сих пор изучают творчество Александра Солженицына. Брагин в ходе дебатов предложил ввести наказание за разорение птичьих гнезд. «Эти конкуренты заведомо на порядок хуже действующего губернатора», – сказал Кынев «Ведомостям».
Прошлые выборы показали, что не самые сильные конкуренты в лице Тихоновой и депутата пяти созывов городского парламента, экс-лидера местного отделения «Яблока» Михаила Амосова смогли набрать немало голосов (более 16% каждый), вспоминает политолог Ростислав Туровский. Сейчас, по мнению эксперта, Беглову важно продемонстрировать рост своей поддержки. Пять лет назад Беглов набрал 64,43% голосов при явке 30,07%. «С ЛДПР были достигнуты договоренности, тогда как в прошлый раз ее до выборов не допустили. В кампании ставка ожидаемо делается на демонстрацию успехов действующей власти. Поскольку в городе немало инфраструктурных и промышленных проектов, многие горожане в самом деле ничего не имеют против сохранения Беглова у власти, несмотря на неяркий имидж», – считает Туровский.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга впервые будет проходить три дня – с 6 по 8 сентября.