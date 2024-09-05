«Справедливая Россия» пожаловалась Памфиловой на недопуск наблюдателей на выборы в Петербурге

Скандальное прошлое

Вопросы к работе регионального избиркома возникали у ЦИК и ранее. По итогам ЕДГ-2019 Памфилова рекомендовала тогдашнему председателю городской комиссии Виктору Миненко уйти в отставку в связи с многочисленными нарушениями. Спустя год глава ЦИК возмутилась награждением Миненко орденом Почета из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по поручению президента России Владимира Путина. «Я не могу в это поверить – этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», – заявила тогда Памфилова. Через день Миненко подал в отставку.