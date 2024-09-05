«Справедливая Россия» пожаловалась Памфиловой на недопуск наблюдателей на выборы в Петербурге

«Справедливая Россия» пожаловалась Памфиловой на недопуск наблюдателей на выборы в ПетербургеПредставители партии в последний момент не смогли попасть в избиркомы
Председатель совета петербургского отделения «Справедливой России» (СР) Надежда Тихонова направила обращение главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой с жалобами на работу территориальных избирательных комиссий (ТИК), не позволяющих представителям партии назначить наблюдателей на участках в единый день голосования (ЕДГ). Копия обращения есть у «Ведомостей». В письме перечислен ряд «серьезных нарушений» со стороны петербургских ТИК. В частности, отмечается, что 2 сентября (последний день, когда можно подать документы на назначение наблюдателей) ТИК в Красном Селе и Горелове были закрыты и не принимали никакие документы от кандидатов, а «многочисленные звонки на горячую линию Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ЦИК России никаких результатов не принесли».
В ЕДГ-2024 в Петербурге пройдут выборы губернатора, довыборы депутата заксобрания и муниципальных депутатов. Председателем городского избиркома является делегированный в комиссию губернатором Максим Мейксин, занимавший до этого должность его заместителя.
В обращении СР указывается, что с аналогичными проблемами в других ТИК столкнулись и кандидаты от других партий, в частности от «Новых людей» и КПРФ. Пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко, подтвердил «Ведомостям», что ТИК в Красносельском районе действительно были закрыты 30 августа и 2 сентября. «Наш кандидат на довыборах в заксобрание Александр Михайлов пытался сдать туда списки своих наблюдателей. Но в итоге он сдал эти списки в горизбирком вместе с жалобой. До конца рабочего дня понедельника они так и не открылись», – сказал он. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Новых людей».
«Все указанные ТИК находятся на территории Красносельского района, что позволяет предположить централизованное применение своеобразной «технологии» для недопуска наблюдателей на избирательные участки для облегчения последующей массовой фальсификации итогов голосования и результатов выборов на указанной территории», – говорится в обращении Тихоновой. Отмечается также, что эти территории входят в состав избирательного округа № 212, от которого в 2021 г. был избран депутат Госдумы Александр Тетердинко («Единая Россия»). В этом округе, как утверждает Тихонова, «уже не раз отмечались грубейшие нарушения избирательного законодательства, однако, по всей видимости, никаких выводов из прошлых избирательных кампаний сделано не было».
Скандальное прошлое
Вопросы к работе регионального избиркома возникали у ЦИК и ранее. По итогам ЕДГ-2019 Памфилова рекомендовала тогдашнему председателю городской комиссии Виктору Миненко уйти в отставку в связи с многочисленными нарушениями. Спустя год глава ЦИК возмутилась награждением Миненко орденом Почета из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по поручению президента России Владимира Путина. «Я не могу в это поверить – этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», – заявила тогда Памфилова. Через день Миненко подал в отставку.
«Тревожная ситуация» складывается и в Центральном районе Санкт-Петербурга, пишет лидер городского отделения СР: там «после снятия по надуманным основаниям с выборов целого ряда кандидатов ТИК предпринимаются попытки недопуска наблюдателей от оставшихся кандидатов на избирательные участки». Проблемы с допуском в помещение ТИК для назначения наблюдателей справороссы зафиксировали и в Выборгском районе в последний допустимый для этого день. Тихонова считает, что указанные действия имеют «конечной целью облегчить готовящиеся при участии избирательных комиссий массовые фальсификации итогов голосования и результатов выборов». Она просит Памфилову организовать выездную проверку ЦИК в ряде петербургских ТИК и решить вопрос о восстановлении прав кандидатов и партий, которые не смогли подать документы для назначения наблюдателей, а также рассмотреть вопрос об отставке глав нескольких ТИК «за ненадлежащую организацию работы вверенных им избирательных комиссий, грубые нарушения избирательного законодательства».
«Ведомости» направили запросы в ЦИК России и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Опрошенные «Ведомостями» электоральные эксперты отмечают давние проблемы в работе петербургского избиркома в части приема документов от оппозиционных кандидатов и партий. «Система избиркомов Петербурга работает в своем традиционном стиле, к сожалению. Там каждые выборы скандалы с тем, что кандидаты не успевают те или иные документы подать, из-за того что или непонятные очереди в избиркомы выстраиваются, или сами избиркомы не работают, или члены избиркомов прячутся по кабинетам и туалетам. Так и в июне было во время подачи заявлений на выдвижение», – говорит эксперт по выборам Станислав Андрейчук.
Очереди в ТИК – давняя и грубая псевдотехнология в Санкт-Петербурге, добавляет политюрист Гарегин Митин. Вместе с тем, по его мнению, «много вопросов и к представителю партии» – не стоило приходить с документами для назначения наблюдателей в последний отведенный для этого день. «Здесь нужно скандалить: против грубой технологии надо использовать такие же грубые технологии», – считает он.