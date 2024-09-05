На масштабный саммит в Китай съехались почти все страны Африки

Китай по-прежнему продолжает обращать пристальное внимание на африканские страны по экономическим причинам, в частности для доступа к ресурсам, говорит научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Не стоит забывать, что именно в Джибути располагается и единственная зарубежная военная база КНР и там в последнее время все больше уделяют внимания вопросу защиты своих инвестиций. При этом в политическом плане для Китая прежде всего важно обеспечить политическую стабильность стран континента, где Запад борется с Пекином за влияние, так как тот усиливает свое присутствие в Африке и вытесняет западные компании, говорит Лукин. Очевидно, что Китай продолжает свои усилия по объединению вокруг себя стран глобального Юга, говорит руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.