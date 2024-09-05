На масштабный саммит в Китай съехались почти все страны Африки

На масштабный саммит в Китай съехались почти все страны АфрикиПекин может сократить инвестиции, но еще больше закрепить свое влияние на континенте
В Пекине 4 сентября начался девятый саммит Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС), который продлится три дня. Китайские СМИ называют его «крупнейшим дипломатическим мероприятием», которое страна организовывала в последние годы, так как на него приехали президенты, премьеры и главы министерств из 53 стран Черного континента (исключением стало Королевство Эсватини, признающее в качестве настоящего Китая Тайвань, а не КНР).
Саммиты ФКАС проводятся с 2000 г. раз в три года (с такой периодичностью было решено проводить ранее и саммиты Россия – Африка) поочередно в Китае и Африке. В предыдущий раз участники собирались в 2021 г. в Сенегале.
В первый день саммита председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей женой Пэн Лиюань провели приветственный банкет в честь прибытия в их страну высокопоставленных гостей. При этом официальная церемония открытия состоится 5 сентября, где Си выступит с основным посланием. Всего в программе саммита значатся четыре мероприятия высокого уровня по вопросам госуправления, индустриализации и модернизации сельской отрасли, безопасности в мире и расширения сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Кроме того, в последний день состоится китайско-африканская конференция предпринимателей. Итоги саммита будут закреплены в совместной декларации и плане действий. Среди гостей саммита – генсек ООН Антониу Гутерриш.
При этом Си еще со 2 сентября активно проводит двусторонние встречи с прибывающими в Китай лидерами. В разговоре с главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом глава КНР назвал Африку «приоритетом китайской дипломатии», призвав «твердо поддерживать друг друга, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир».
Среди значимых гостей можно отметить недавно переизбранного президента ЮАР Сирила Рамафосу. Затрагивалась в ходе их встречи и тема конфликта на Украине: Рамафоса еще раз подтвердил, что его страна положительно относится к китайско-бразильскому «консенсусу из шести пунктов» по урегулированию украинского кризиса. Речь идет о документе, принятом в конце мая 2024 г., где переговоры названы «единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса» и есть призыв к проведению международной мирной конференции с участием сторон конфликта.
Африканские гости
Сравниться по масштабу с африканским саммитом из числа проходивших в постпандемийное время в КНР может проходивший прошлой осенью саммит «Пояса и пути», который посетили делегации более чем из 130 стран, но при этом там было всего 22 лидера государств, включая президента России Владимира Путина. На второй саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге в 2023 г. приезжали, согласно открытым данным, представители 45 стран.
Китай много лет остается главным торговым партнером для стран Африки, и общий товарооборот между ними в 2023 г. составил $282 млрд, но государства континента покупают намного больше, чем продают. Как сообщает CGTN, среднегодовой рост товарооборота в юанях с 2000 г. составил 17,2%. Для сравнения: в 2023 г. товарооборот у США со странами Африки достиг $67 млрд, а у России – $25 млрд.
При этом, как утверждает агентство Bloomberg, Китай переосмыслил свой подход к сотрудничеству с африканскими странами. В частности, после многих лет вложений прежде всего в местные инфраструктурные проекты в рамках «Пояса и пути» (ГЭС, автомобильные и железные дороги и т. п.), что вызвало у многих бедных стран долговые обременения, Пекин может сосредоточиться на коммерческих кредитах и государственно-частных партнерствах, которые способны обеспечить более высокую доходность. А вместо инвестиций в инфраструктуру в приоритете КНР будет энергетика и добыча полезных ископаемых.
Сотрудничество с Африкой
В последние годы значительно вырос экспорт из КНР высокотехничной механической и электротехнической продукции, включая морские и речные суда, автомобили и ветряные турбины. При этом, согласно данным ГТУ КНР, в 2023 г. было зафиксировано падение товарооборота с пятью крупнейшими торговыми партнерами Пекина в Африке – ЮАР, Анголой, Нигерией, ДРК и Египтом. По данным министерства коммерции КНР, по состоянию на конец 2023 г. объем прямых инвестиций Китая в Африку превысил $40 млрд, а китайские компании создали более 1,1 млн рабочих мест на континенте за последние три года.
Гонконгская South China Morning Post отмечает и желание Китая заручиться еще большей политической поддержкой на фоне усиления противостояния с США. Впрочем, пока речь о полном отказе от инфраструктурных проектов на деле не идет, о чем говорят и меморандумы, которые подписали 4 сентября в Пекине.
Китай по-прежнему продолжает обращать пристальное внимание на африканские страны по экономическим причинам, в частности для доступа к ресурсам, говорит научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Не стоит забывать, что именно в Джибути располагается и единственная зарубежная военная база КНР и там в последнее время все больше уделяют внимания вопросу защиты своих инвестиций. При этом в политическом плане для Китая прежде всего важно обеспечить политическую стабильность стран континента, где Запад борется с Пекином за влияние, так как тот усиливает свое присутствие в Африке и вытесняет западные компании, говорит Лукин. Очевидно, что Китай продолжает свои усилия по объединению вокруг себя стран глобального Юга, говорит руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.