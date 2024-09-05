«У него был нетипичный взгляд на, казалось бы, очевидные вещи». Умер Сергей Иваненко

Что говорят оппоненты?

Иваненко был умеренным, выдержанным политиком – это всегда хорошо оценивается и коллегами и оппонентами, сказал в беседе с «Ведомостями» руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Мы не были знакомы, но, конечно, все активные политики регионального уровня знают руководство других партий, поскольку приходится работать с материалами и с жителями, у которых разные политические ориентиры», – пояснил он. Зампредседателя «Новых людей» Александр Даванков, который баллотируется в Мосгодуму, признался, что его с Иваненко взгляды на проблемы были во многом схожи, хотя они не успели лично поработать вместе, уточнил он «Ведомостям». Председатель совета московского отделения «Справедливой России» Дмитрий Гусев также не был лично знаком с Иваненко, но выразил соболезнования родным и близким.