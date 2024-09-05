«У него был нетипичный взгляд на, казалось бы, очевидные вещи». Умер Сергей Иваненко

«У него был нетипичный взгляд на, казалось бы, очевидные вещи». Умер Сергей ИваненкоОдному из давних соратников Григория Явлинского было 65 лет
На 66-м году жизни скончался заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Дата и место прощания пока обсуждаются. Политик в последнее время «достаточно серьезно болел», но, несмотря на это, до последней минуты работал, сказал «Ведомостям» заместитель председателя московского отделения партии, пока еще действующий депутат Мосгордумы Максим Круглов.
Он был «камертоном всего российского демократического движения» и партии «Яблоко», ее интеллектуальным и нравственным центром, сказал «Ведомостям» ее сооснователь, председатель федерального политкомитета Григорий Явлинский. «Его умение найти кратчайший и правильный путь в самый сложный момент всегда восхищало. Отточенный ум шахматиста всегда выдавал оптимальный вариант», – добавил он. Его «доброе сердце, милосердие, вера в лучшее, побуждали надеяться, что разум восторжествует», подчеркнул Явлинский.
Иваненко участвовал в разработке альтернативных экономических программ, включая «500 дней» – программе перехода плановой экономики к рыночной. Был депутатом первых трех созывов Госдумы – с 1993 по 2003 г. С 1995 г. был первым заместителем руководителя фракции «Яблоко» (с 1995 г.). Занимал пост первого заместителя председателя партии «Яблоко» с 2004 по 2008 г. (при Григории Явлинском), а заместителя председателя – с 2015 г. и до конца жизни (при Эмилии Слабуновой и Николае Рыбакове).
Уход Иваненко – это, действительно, тяжелая потеря для партии, сказал «Ведомостям» бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, который вместе с Иваненко работал на Охотном ряду (в I–III созывах). Он был привержен упорному труду – в частности, именно на нем держалась фракция «Яблока» в Госдуме. «Он ходил абсолютно на все заседания Совета Думы, всегда нас держал в курсе того, что происходит, держал руку на пульсе. Я бы, например, с такой работой не справился – для меня это было бы слишком скучно», – признался Митрохин.
Кто вместо?
Два источника «Ведомостей», близких к партии, говорят, что на должность руководителя столичного отделения «Яблока» теперь рассматривается кандидатура Круглова. В выборах он не участвует и теперь сосредоточится на такой общественной работе.
Он был гарантом стабильности для фракции и для партии как политической силы, добавил политик. «У него был нетипичный взгляд на, казалось бы, очевидные вещи. Я с ним часто спорил, но эти споры были крайне полезные – они позволяли посмотреть на вещи с неожиданной стороны. Тяжело будет без него дальше», – с горечью отметил Митрохин.
«Сергей Викторович [Иваненко] для меня – образец настоящего политика», – признался нынешний руководитель «Яблока» Николай Рыбаков. «Когда я только пришёл в «Яблоко» в 1995 г., он был уже известным экономистом, депутатом. Потом, став «яблочником», я каждый день убеждался в его внутренней силе, яркости, стремлении к единственно правильному решению, наиболее точным формулировкам», – поделился он.
Что говорят оппоненты?
Иваненко был умеренным, выдержанным политиком – это всегда хорошо оценивается и коллегами и оппонентами, сказал в беседе с «Ведомостями» руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Мы не были знакомы, но, конечно, все активные политики регионального уровня знают руководство других партий, поскольку приходится работать с материалами и с жителями, у которых разные политические ориентиры», – пояснил он. Зампредседателя «Новых людей» Александр Даванков, который баллотируется в Мосгодуму, признался, что его с Иваненко взгляды на проблемы были во многом схожи, хотя они не успели лично поработать вместе, уточнил он «Ведомостям». Председатель совета московского отделения «Справедливой России» Дмитрий Гусев также не был лично знаком с Иваненко, но выразил соболезнования родным и близким.
Иваненко был политиком федерального уровня, и «очень печально, что такие люди, как Сергей, оказались невостребованными», – посетовал депутат петербургского законодательного собрания от «Яблоко» Борис Вишневский (признан иноагентом в РФ). Он был человеком с непростым характером, но «очень умным, очень скромным». Иногда Иваненко мог быть «очень резким и очень жестким» – даже разбирая внутрипартийные ситуации с коллегами, но это все происходило от его «абсолютной принципиальности и честности», поделился воспоминаниями Вишневский.
В 2001 г. Иваненко был удостоен медали «Защитнику свободной России», которая считается первой государственной наградой новой России (была учреждена в 1992 г.). В 2002 г. он получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Главой государства был отмечен вклад Иваненко, который на тот момент был депутатом Госдумы, в разработку проекта федерального бюджета на 2002 г.