В ходе ЕДГ-2024 с помощью ДЭГ проголосовало почти 4 млн избирателей

В ходе ЕДГ-2024 с помощью ДЭГ проголосовало почти 4 млн избирателейЕдинственной партией, за которую больше голосовали «вживую», стала КПРФ
В ходе единого дня голосования (ЕДГ) в общей сложности дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовалось 3,8 млн избирателей. Об этом сказала в ходе заседания Центризбиркома (ЦИК) глава комиссии Элла Памфилова. Такой формат применялся в 26 регионах на выборах разных уровней: губернаторских, депутатов заксобраний и во время выборов местных органов власти. Абсолютное большинство голосов в ДЭГ пришлось на Москву. Опцией дистанционного голосования на федеральной платформе воспользовались 826 936 россиян. «Это говорит о хорошей информационной работе, [поэтому] мы видим такую увлеченность процессом голосования», – пояснила глава ЦИК.
Помимо этого ЦИК сравнил результаты партий в ДЭГ и на традиционных участках. Единственная политическая сила, набравшая с помощью электронного голосования меньший процент, чем в бумажных бюллетенях, – КПРФ: за нее по всей стране на выборах разных уровней посредством ДЭГ проголосовало 9% избирателей против 11% на участках. «Это закономерно, поскольку КПРФ очень критически относится к ДЭГ, всегда своих избирателей агитирует против него. Вот оно сказывается и на результатах в том числе. Мы это уважаем, это принципиальная позиция уважаемой партии», – подчеркнула Памфилова.
У всех остальных партий результаты в ДЭГ выше, чем на участках. За «Единую Россию» проголосовали электронно 68%, на участках – 67%, за ЛДПР 12% – в ДЭГ и 9,89% – на участках, у «Справедливой России» в ДЭГ – 6,1% против 4,9% на участках, у «Новых людей» – 4,68% против 3,47%.
47,1%
избирателей проголосовали в ЕДГ-2024. Это 27,3 млн человек
Необходимо по всей стране максимально сохранить возможность голосовать традиционно на участке, а «навязывание» ДЭГ, говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, – это ошибка, которая может уменьшить доверие к избирательной системе. В связи с этим КПРФ традиционно призывает свой электорат голосовать с помощью бумажных бюллетеней, если нет обстоятельств, вынуждающих выражать свою волю с помощью ДЭГ, пояснил он. Менять свою позицию в этом вопросе партия не планирует, уточнил он.
На высокую явку в ДЭГ могли повлиять мобилизация и акции, которые позволяют получить выигрыш только в случае электронного голосования, обратил внимание электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Сторонники КПРФ меньше других доверяют ДЭГ, поскольку партия сумела объяснить своему избирателю, что такой формат голосования «сомнителен», сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Впрочем, даже если партия изменит позицию, это вряд ли принесет КПРФ дополнительные голоса, поскольку избиратель привык к стратегии голосования в офлайне, подчеркнул эксперт: помимо политического недоверия к ДЭГ играет роль и возрастной фактор.