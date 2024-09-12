В ходе ЕДГ-2024 с помощью ДЭГ проголосовало почти 4 млн избирателей

Помимо этого ЦИК сравнил результаты партий в ДЭГ и на традиционных участках. Единственная политическая сила, набравшая с помощью электронного голосования меньший процент, чем в бумажных бюллетенях, – КПРФ: за нее по всей стране на выборах разных уровней посредством ДЭГ проголосовало 9% избирателей против 11% на участках. «Это закономерно, поскольку КПРФ очень критически относится к ДЭГ, всегда своих избирателей агитирует против него. Вот оно сказывается и на результатах в том числе. Мы это уважаем, это принципиальная позиция уважаемой партии», – подчеркнула Памфилова.