Парламент Тувы 26 сентября может назначить сенатором Руслана Цаликова

Ценз оседлости не распространяется на высших офицеров или лиц, имеющих соответствующий им классный чин, а также на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин действительного государственного советника РФ первого класса. Последний классный чин имеет Цаликов. Он работал первым заместителем министра обороны с 24 декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г., до этого на протяжении трех лет был заместителем министра обороны. В военное ведомство Цаликов перешел после назначения министром экс-губернатора Московской области Сергея Шойгу, заместителем которого он работал с 2012 г. в правительстве субъекта, а до этого на протяжении 12 лет – в МЧС России, когда Шойгу был министром. С 2007 по 2012 г. Цаликов был первым замглавы МЧС.