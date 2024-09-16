Парламент Тувы 26 сентября может назначить сенатором Руслана Цаликова

Парламент Тувы 26 сентября может назначить сенатором Руслана ЦаликоваВероятность делегирования в СФ бывшего первого заместителя Шойгу крайне высокая
Первое заседание верховного хурала Тувы нового созыва, на котором будет избран председатель регионального парламента, а также назначен новый сенатор, предварительно должно состояться 26 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы законодательного органа Юрий Дарбаа. По его словам, повестка дня пока еще формируется, но, как правило, ключевые кадровые назначения происходят на первом заседании в правомочном составе. Парламент Тувы, скорее всего, делегирует в Совет Федерации (СФ) бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. По словам собеседника «Ведомостей» в верхней палате парламента, вероятность его назначения «крайне высокая».
О возможном назначении выходца из Северной Осетии Цаликова сенатором от сибирского региона «Ведомости» сообщали 8 июля. Бывший первый заместитель Сергея Шойгу шел вторым номером в списке «Единой России» (ЕР) на выборах 8 сентября, его кандидатура была зарегистрирована без участия в партийных праймериз. Избирательная комиссия Тувы подвела окончательные итоги выборов, Цаликов в соответствии с ними избран депутатом верховного хурала (ЕР набрала в Туве 80,01% голосов). Сенатором может быть назначен только депутат этого органа, постоянно проживающий на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествовавших такому выдвижению.
Дела в Минобороны
После отставки Шойгу с поста министра обороны 12 мая из военного ведомства были уволены большинство его заместителей, включая Цаликова. Последний был освобожден от должности указом президента от 17 июня. У Шойгу, назначенного секретарем Совета безопасности, на посту министра обороны было 12 заместителей. В отношении трех (Павел Попов, Дмитрий Булгаков, Тимур Иванов) из них возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, экс-заместители арестованы.
Ценз оседлости не распространяется на высших офицеров или лиц, имеющих соответствующий им классный чин, а также на федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин действительного государственного советника РФ первого класса. Последний классный чин имеет Цаликов. Он работал первым заместителем министра обороны с 24 декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г., до этого на протяжении трех лет был заместителем министра обороны. В военное ведомство Цаликов перешел после назначения министром экс-губернатора Московской области Сергея Шойгу, заместителем которого он работал с 2012 г. в правительстве субъекта, а до этого на протяжении 12 лет – в МЧС России, когда Шойгу был министром. С 2007 по 2012 г. Цаликов был первым замглавы МЧС.
Его назначение сенатором будет определенным сигналом, что эта группа «ослаблена, но не разгромлена», считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, предстоящее наделение Цаликова сенаторскими полномочиями станет индикатором того, что часть команды экс-министра обороны «все же имеет аппаратную защиту, не гарантирующую от неприкосновенности, но все же санкционированную». Наличие людей из группы Шойгу во власти – подтверждение того, что он в строю и не стоит спешить с выводами, сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев.