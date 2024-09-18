В управлении Александра Харичева появится референт из АНО «Диалог»

Что делает УМА

В августе указом президента было утверждено положение о новом управлении. В нем говорится, что его задачами являются мониторинг и анализ социальных процессов, организация взаимодействия с экспертным сообществом, участие в организационном обеспечении реализации президентом его полномочий в сфере внутренней политики, подготовка для президента материалов, которые касаются общественно-политической ситуации в стране и прогноза развития общественно-политических процессов. Среди функций управления – участие в сборе и обобщении информации о тенденциях развития общественно-политической ситуации в стране, в том числе социальных процессов, информации о ходе избирательных кампаний, о национальных и конфессиональных отношениях, деятельности партий, а также «о позиции по данным проблемам центральных и региональных СМИ». Также управление участвует в анализе и прогнозировании развития общественно-политической ситуации, изучает общественное мнение о деятельности президента, правительства и других органов власти, занимается подготовкой законопроектов, которые президент вносит в Госдуму, и т. д.