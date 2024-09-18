В управлении Александра Харичева появится референт из АНО «Диалог»Вместо Алексея Семенова, который ушел на повышение, заниматься «сложными темами» будет Лиля Муртазаева
Референтом нового управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (его теперь скромно называют УМ или УМА) может стать заместитель гендиректора АНО «Диалог» Лиля Муртазаева. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП). Должность референта стала вакантной, после того как прошлый референт переформатированного управления Алексей Семенов перешел на должность заместителя начальника УМА. «Ведомости» писали о назначении Семенова 5 июля.
Семенов в должности референта курировал избирательные кампании, в том числе в электорально сложных регионах вроде Хакасии. Также он занимался избирательной кампанией в Госдуму 2021 г. Теперь эта тематика может в должности референта достаться Муртазаевой, говорит один из собеседников, добавляя, что «это сложные темы». По словам одного из собеседников, сейчас она проходит проверку перед трудоустройством. В АНО «Диалог» Муртазаева занималась медиааналитикой, говорит источник. Штатное расписание УМА сформировано, но еще не все вакансии закрыты, добавляет он.
Что делает УМА
В августе указом президента было утверждено положение о новом управлении. В нем говорится, что его задачами являются мониторинг и анализ социальных процессов, организация взаимодействия с экспертным сообществом, участие в организационном обеспечении реализации президентом его полномочий в сфере внутренней политики, подготовка для президента материалов, которые касаются общественно-политической ситуации в стране и прогноза развития общественно-политических процессов. Среди функций управления – участие в сборе и обобщении информации о тенденциях развития общественно-политической ситуации в стране, в том числе социальных процессов, информации о ходе избирательных кампаний, о национальных и конфессиональных отношениях, деятельности партий, а также «о позиции по данным проблемам центральных и региональных СМИ». Также управление участвует в анализе и прогнозировании развития общественно-политической ситуации, изучает общественное мнение о деятельности президента, правительства и других органов власти, занимается подготовкой законопроектов, которые президент вносит в Госдуму, и т. д.
Главное направление работы нового референта управления – аналитика, говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей». В «Диалоге» Муртазаева занималась как раз этим «самым востребованным направлением» и проявила себя должным образом и во время выборных кампаний, и в текущей работе, говорит собеседник. Сейчас она де-факто перешла в АП, но проходит завершающие стадии трудоустройства, подтверждает он.
Новое управление в структуре АП появилось после президентских выборов. Его начальником является Александр Харичев. До этого он возглавлял управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС).
Указом президента от 12 июня в структуре АП появилось пять новых управлений, в том числе УГС было разделено на два новых – управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Первое управление возглавил бывший начальник экспертного управления Кремля Владимир Симоненко, второе – Харичев. Такое разделение произошло после того, как на должность помощника президента пришел Алексей Дюмин, который стал курировать Госсовет и спорт – эти направления были в составе старого УГС и остались в новом управлении по Госсовету. Другие же направления работы УГС – выборы, социология, идеологическая работа – перешли в УМА. «Ведомости» писали, что в структуре УМА сформировано четыре департамента.
В подготовке статьи принимал участие Максим Иванов