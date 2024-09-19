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Валентину Матвиенко переутвердят спикером СФ

Она, скорее всего, вновь будет единственным кандидатом на свой пост
Александр Тихонов
Председатель СФ – это весьма важная должность, его функции простираются далеко за пределы предоставления слова сенаторам и контроля за соблюдением регламента/ Евгений Разумный / Ведомости

25 сентября состоится 575-е заседание Совета Федерации (СФ), на котором, как ожидается, Валентина Матвиенко будет переизбрана председателем верхней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в аппарате СФ и один из сенаторов. 18 сентября сенаторские полномочия Матвиенко продлил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ранее переизбранный на второй срок. Спикер СФ, которая была главой города в 2003–2011 гг., выразила признательность за это решение: «Для меня быть сенатором от Санкт-Петербурга – большая честь и гордость». Она добавила, что «готова к выполнению новых поручений».

Скорее всего, Матвиенко станет единственным кандидатом на пост спикера. Глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил «Ведомостям», что у него нет информации относительно других возможных кандидатур. Предстоящее переутверждение Матвиенко в должности председателя СФ станет третьим по счету. В 2019 и 2014 гг. она была единогласно переназначена на должность спикера, а в 2011 г. стала первой женщиной, возглавившей верхнюю палату парламента.

Тогда за ее утверждение председателем проголосовали 140 сенаторов и один воздержался. Председатель СФ избирается из числа сенаторов тайным голосованием с использованием электронной системы на срок его полномочий в качестве сенатора. Палата может принять решение о голосовании с использованием бюллетеней.

Председатель СФ – это весьма важная должность, его функции простираются далеко за пределы предоставления слова сенаторам и контроля за соблюдением регламента, говорит политолог Константин Калачев. Вместе с тем, по его мнению, это «фигура во многом символическая – символ российского парламентаризма со всеми его плюсами и минусами».

Пост спикера верхней палаты парламента – источник статуса, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Этот пост дает членство в Совете безопасности и возможность широких коммуникаций. «Поэтому многое зависит от того, умеет ли занимающий этот пост пользоваться этой позицией», – сказал политолог «Ведомостям».

Переутверждение Матвиенко является сигналом, что все остается как есть, говорит политолог Виталий Иванов. По словам Виноградова, этот сигнал особенно значим в 2024 г., когда менялись некоторые кадры в руководстве страны. «В целом [это] подтверждает ощущение, что время что-то менять не пришло, а возможно, и не придет в измеряемой перспективе», – сказал Виноградов.

Матвиенко стала очень важным элементом системы: при ней серьезно выросли статус, самостоятельность и субъектность СФ, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: «Совет Федерации стал местом, где достаточно жестко разговаривают с представителями правительства, например». «СФ стремится быть голосом регионов. И целый ряд законопроектов, которые инициировались в Государственной думе, были остановлены еще на этапе обсуждения, после того как стало понятно, что СФ их не поддержит», – продолжает эксперт.

«Из сильных сторон, которые можно отметить в деятельности СФ за последние пять лет, – развитие социальных и культурных инициатив и укрепление межрегионального сотрудничества», – сказала «Ведомостям» эксперт КГ «Полилог» Татьяна Косачева.

Хотя обе палаты парламента «скорее сопровождают взглядом принимаемые исполнительной властью решения», считает Виноградов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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