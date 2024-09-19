Валентину Матвиенко переутвердят спикером СФ

25 сентября состоится 575-е заседание Совета Федерации (СФ), на котором, как ожидается, Валентина Матвиенко будет переизбрана председателем верхней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в аппарате СФ и один из сенаторов. 18 сентября сенаторские полномочия Матвиенко продлил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ранее переизбранный на второй срок. Спикер СФ, которая была главой города в 2003–2011 гг., выразила признательность за это решение: «Для меня быть сенатором от Санкт-Петербурга – большая честь и гордость». Она добавила, что «готова к выполнению новых поручений».