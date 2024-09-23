Бывший глава «Идущих вместе» вернется в Тюменскую область

Тараканов был координатором московского офиса «Идущих вместе», затем руководил отделением организации в Чечне, где окончил университет. Потом, уже в 2005 г., стал главой «Идущих вместе» на федеральном уровне, сменив Василия Якеменко, когда тот возглавил только что созданное движение «Наши». Также работал в 2006–2007 гг. в администрации Чечни, пока не стал депутатом Госдумы на один созыв – от ЛДПР, но от Тюменской области.