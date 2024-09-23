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/ Политика

Бывший глава «Идущих вместе» вернется в Тюменскую область

Мандат в Совете Федерации Павел Тараканов уступает Владимиру Якушеву
Максим Иванов
Павел Тараканов вернется на место Тюменского вице-губернатора/ Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС

Решение ожидаемое. Именно его мандат, как писали «Ведомости», должен получить врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. В таком случае он сможет перейти в СФ с должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (пост занимает с 2020 г.). Якушеву прочат должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента. Ближайшее – первое этой осенью – заседание СФ планируется на 25 сентября.

Якушев переберется на работу в Москву (офис уральского полпреда базируется в Екатеринбурге) до начала октября, писали ранее «Ведомости». Кроме того, он, вероятней всего, избавится от приставки «врио» в партийной должности после съезда, который предварительно намечен на декабрь.

Тараканов, по словам двух источников «Ведомостей», перейдет на новую работу – заместителя губернатора Тюменской области Александра Моора. В этой должности он будет курировать представительство региона в Москве. Он «не потеряет в статусе», потому что в регионе его продолжают рассматривать «как перспективного политика», уточняет другой собеседник.

Фактически он вернется на ту же позицию, которую он занимал до перехода в СФ в 2018 г., отмечает политолог Михаил Виноградов. С 2012 по 2018 г. в статусе заместителя губернатора Тюменской области (на тот момент субъектом руководил Якушев) Тараканов как раз отвечал за представительство региона в Москве, а также федеральный GR.

Начало карьеры сенатора было связано с прокремлевским движением «Идущие вместе». К примеру, активисты призывали «не пить», «не курить», «не ругаться матом» и поддерживать Владимира Путина. Движение вообще известно своими массовыми и иногда эпатажными акциями. Боролись «Идущие вместе» с «неправильной» литературой, в частности объявляли об акциях по обмену «вредных» книг Карла Маркса, Виктора Пелевина и Владимира Сорокина на специально изданный тиражом 10 000 экземпляров сборник повестей Бориса Васильева.

Тараканов был координатором московского офиса «Идущих вместе», затем руководил отделением организации в Чечне, где окончил университет. Потом, уже в 2005 г., стал главой «Идущих вместе» на федеральном уровне, сменив Василия Якеменко, когда тот возглавил только что созданное движение «Наши». Также работал в 2006–2007 гг. в администрации Чечни, пока не стал депутатом Госдумы на один созыв – от ЛДПР, но от Тюменской области.

Работа в парламенте, в частности сенаторство, как отмечает Виноградов, редко сама по себе бывает «карьерным трамплином»: «Это источник статуса. А при его получении уже возникает вопрос, как ты сможешь им воспользоваться и нужно ли тебе это».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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