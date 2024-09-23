В администрации президента планируют взять на работу участников «Время героев»По словам Дмитрия Пескова, «их не так много» и они сами выбирают подразделения для обучения
Во внутриполитическом блоке Кремля, который курирует первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, с июля проходят стажировку несколько бывших участников спецоперации, которые обучаются в программе «Время героев». Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к АП. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что на Старой площади проходят стажировку участники «Времени героев». «В администрации есть [участники «Времени героев»], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», – сказал Песков.
В управлении пресс-службы и информации Кремля, правда, таких стажеров нет, отметил представитель главы государства. «У нас в подразделении пока нет [участников «Времени героев»], никто не высказывал пожелания. Уж слишком беспокойный у нас участок», – сообщил он.
Стажировку слушатели программы «Время героев» проходят в трех управлениях внутриполитического блока Кремля, рассказывает один из источников «Ведомостей». Участники спецоперации стажируются, в частности, в региональном блоке управления президента по внутренней политике, также они есть в управлении по общественным проектам. В последнем обучается три участника спецоперации, уточняет источник.
В управлении президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов стажируются участники «Времени героев» Денис Диденко и Антон Шорохов, говорят два источника «Ведомостей». В дальнейшем их планируется взять на работу в это подразделение АП.
Предполагается, что Диденко и Шорохов будут адаптировать к мирной жизни военнослужащих, которые вернулись со спецоперации, рассказывают два собеседника «Ведомостей».
Кого стажируют в Госдуме
Госдума 27 августа сообщала, что наставниками нескольких участников «Времени героев» стали депутаты Госдумы. Первый зампред Госдумы Александр Жуков был наставником генерал-майора Яна Лещенко. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая наставляла медика Александру Родионову. А председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин был наставником зампреда заксобрания Забайкалья Александра Сапожникова, который также участвовал в спецоперации и является слушателем «Времени героев». У Кондратьева наставником был председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, сообщала пресс-служба «Времени героев».
Эта тема будет одной из приоритетных для внутриполитического блока Кремля в следующие несколько лет, говорит один из источников. Она, в частности, поднималась на встрече с вице-губернаторами по внутренней политике, которую чиновники администрации проводили в июне.
Диденко минимум один раз общался с президентом. В июне 2024 г. во время встречи главы государства в мастерской управления «Сенеж» с участниками программы «Время героев» Диденко просил Владимира Путина дать звезду Героя России посмертно своему сослуживцу Магомеду Избакиеву. Тогда нынешний стажер АП представился президенту как гвардии майор «спецназа Воздушно-десантных войск».
Кадровую программу для участников спецоперации во время послания Федеральному собранию предложил создать Путин. По его словам, они должны выходить «на ведущие позиции в системе государственного и муниципального управления». Сбор заявок шел до апреля, после чего около 21 000 человек прошли отбор (7238 непосредственно участвовали в боевых действиях).
Первый поток из 83 человек начал свое обучение в конце мая. Очные модули, где участникам читают лекции чиновники и преподаватели, проходят в мастерской управления «Сенеж», также обучающиеся посещают регионы, а с июля стажируются. Этот этап закончится в конце сентября. После этого вновь стартует очный модуль обучения в «Сенеже».
Несколько назначений участников «Времени героев» уже состоялось. Руководителем «Движения первых» 14 сентября был назначен участник спецоперации Артур Орлов. Прошлый руководитель «Движения первых» Григорий Гуров возглавил Росмолодежь.
Кроме того, военнослужащий Владимир Сайбель 18 сентября был назначен заместителем начальника департамента социального развития РЖД – он в июне также задавал вопрос президенту. Еще один участник программы «Время героев» – Александр Суразов стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай, а полковник Алексей Кондратьев был делегирован губернатором Курской области Алексеем Смирновым в Совет Федерации.
Уже вырисовывается два трека в дальнейшей карьере тех, кто участвует в программе «Время героев», говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Один связан с теми, кто уже имеет опыт работы в органах власти или экономическом управлении. Для них участие в спецоперации и программе «Время героев» было промежуточным этапом, и они готовы далее делать гражданскую карьеру. Из недавних примеров – бывший мэр Тамбова Кондратьев, который уже во второй раз стал сенатором (был сенатором от Тамбовской области в 2015–2020 гг. – «Ведомости»)». Второй трек связан с теми, у кого нет управленческого бэкграунда и кому нужна или серьезная стажировка в органах власти, или сначала позиции не самого высокого уровня, продолжает Туровский: «Фактически непосредственно в органах власти им предстоит еще освоить новую работу».