В администрации президента планируют взять на работу участников «Время героев»

Уже вырисовывается два трека в дальнейшей карьере тех, кто участвует в программе «Время героев», говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Один связан с теми, кто уже имеет опыт работы в органах власти или экономическом управлении. Для них участие в спецоперации и программе «Время героев» было промежуточным этапом, и они готовы далее делать гражданскую карьеру. Из недавних примеров – бывший мэр Тамбова Кондратьев, который уже во второй раз стал сенатором (был сенатором от Тамбовской области в 2015–2020 гг. – «Ведомости»)». Второй трек связан с теми, у кого нет управленческого бэкграунда и кому нужна или серьезная стажировка в органах власти, или сначала позиции не самого высокого уровня, продолжает Туровский: «Фактически непосредственно в органах власти им предстоит еще освоить новую работу».