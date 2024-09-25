Руководство германской партии «Зеленых» подало в отставку

Руководство германской партии «Зеленых» подало в отставкуЭто результат их провала на выборах в восточных землях
Руководство партии «Зеленых» в ФРГ уходит в отставку, сообщает издание Die Welt. По его сведениям, причиной отставки стали поражения на выборах в ландтаги (земельные парламенты) Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга.
В Тюрингии «Зеленые» набрали всего 3,2%, чего не хватает для преодоления пятипроцентного барьера. Плачевно сложилась для «Зеленых» ситуация и в Бранденбурге – там партия набрала 4,13% голосов и также не прошла в ландтаг. Преодолеть барьер у «Зеленых» вышло только в Саксонии, где партия получила 5,1% голосов.
Как заявил сопредседатель «Зеленых» Омид Нурипур на пресс-конференции, созванной утром 25 сентября, партии «требуется перезагрузка». Он также признал, что партия после поражения в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге находится «в самом глубоком кризисе за десятилетие». Теперь же, как замечает Нурипур, настало время передать руководство партией в новые руки. Сопредседатель партии Рикарда Ланг также заявила, что партии для выхода из кризиса нужны новые лица. «Мы хотим, чтобы наша партия вступила в борьбу за будущее страны с максимальной силой», – подчеркнула Ланг.
Кандидатуры возможных преемников Нурипур и Ланг не комментировали. Как сообщает Die Welt, ими могут стать государственный секретарь по экономическим вопросам Франциска Брантнер и депутат Бундестага Феликс Банашак. В руках «Зеленых» находятся ключевые министерства ФРГ, в том числе – министерства иностранных дел и экономики.
Правящая коалиция в составе социал-демократов, партии «Зеленых» и либералов продолжит работу до следующих выборов, уверен научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, ни оппозиция, ни правительство не заинтересованы в досрочных выборах – всем выгодно, чтобы коалиция отработала свой полный срок. Как минимум, это нужно для того, чтобы попытаться «сбить голоса» у крайне правой «Альтернативы для Германии», которая сейчас находится на подъеме.
По словам Соколова, министры от «Зеленых» – Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек – останутся на своих местах, так как отставка руководства партии происходит «в другом, партийном, а не государственном измерении». При этом, хотя на востоке Германии «Зеленые» никогда не были фаворитами, на общегерманском уровне их позиции также ослабли. Как итог, говорит Соколов, партии необходимо переформатирование. Если раньше «Зеленые» были динамичными, привлекали молодежь и даже претендовали на роль новой народной партии на замену социал-демократам, то теперь это все в прошлом. Теперь партии нужно разработать новые смыслы и привлечь электорат, что вполне возможно: адаптивность у «Зеленых» высокая, и хоронить их пока рано, резюмирует эксперт.