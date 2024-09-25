Руководство германской партии «Зеленых» подало в отставку

По словам Соколова, министры от «Зеленых» – Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек – останутся на своих местах, так как отставка руководства партии происходит «в другом, партийном, а не государственном измерении». При этом, хотя на востоке Германии «Зеленые» никогда не были фаворитами, на общегерманском уровне их позиции также ослабли. Как итог, говорит Соколов, партии необходимо переформатирование. Если раньше «Зеленые» были динамичными, привлекали молодежь и даже претендовали на роль новой народной партии на замену социал-демократам, то теперь это все в прошлом. Теперь партии нужно разработать новые смыслы и привлечь электорат, что вполне возможно: адаптивность у «Зеленых» высокая, и хоронить их пока рано, резюмирует эксперт.