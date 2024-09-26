Юридический купол БРИКС включит в себя правовую взаимопомощь

Юридический купол БРИКС включит в себя правовую взаимопомощьВ Минюсте рассказали о предлагаемых механизмах противостояния западным санкциям
В Минюсте рассказали о том, как может выглядеть юридический купол против западных санкций среди стран БРИКС. Предполагается, что это будет включать взаимопомощь по гражданским делам, упрощение процедуры признания и приведения в исполнение судебных решений и новый арбитражный центр
Оказание взаимной правовой помощи по гражданским делам и внедрение единых подходов, направленных на упрощение процедуры признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам, может стать частью механизма по блокировке санкций недружественных стран, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минюста. 19 сентября глава ведомства Константин Чуйченко заявил о необходимости такого юридического купола.
Также среди возможных решений по юридической взаимоподдержке стран БРИКС в Минюсте обозначили формирование нового международного арбитражного центра для разрешения инвестиционных споров, «свободного от недостатков существующих институтов». Все это необходимо «для снижения последствий односторонних ограничительных мер третьих стран, оказывающих влияние на экономическую деятельность граждан и лиц в рамках объединения», отмечает представитель ведомства.
Реализация этих идей может осуществляться посредством изменения уже существующих международных договоров или заключения новых, а также путем совместного продвижения на международных площадках правовой и политической позиции государств по вопросам, которые находятся в ведении министерств юстиции, считают в Минюсте. При этом такие меры в рамках двусторонних встреч были концептуально поддержаны большинством государств, входящих в БРИКС, добавил собеседник «Ведомостей». «Западные страны вводят эти меры коллективно, поэтому и защита от них должна носить коллективный характер», – говорил Чуйченко на юридическом форуме стран БРИКС в Москве.
По словам министра, за смещением «мирового центра тяжести» в экономической и политической сфере в сторону стран БРИКС должно следовать и «смещение к нашим странам институтов разрешения трансграничных споров». «Новые институты должны быть ближе к нашим странам, гражданам и организациям территориально и по духу. Они должны выйти за рамки западных лекал, отразить все многообразие культур и правовых традиций наших государств, обеспечить представленность юридического сообщества каждой из стран БРИКС», – сказал Чуйченко.
Инициатива Минюста своевременная, но не стоит ожидать, что предложенные идеи будут моментально реализованы странами БРИКС, поскольку за ними стоит огромная работа, предупреждает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Возникает вопрос о синхронности имплементации этих мер, поскольку в разных государствах разные юрисдикции, обратил внимание он. «Но если это будет сделано, то это будет большой шаг вперед», – подчеркнул Тимофеев в беседе с «Ведомостями».
Предложенные меры по созданию юридической инфраструктуры сотрудничества между странами БРИКС могут, в частности, облегчить взаимную торговлю между государствами, потому что процедуры разрешения коммерческих споров станут проще, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Впрочем, перечень шагов не исчерпывающий: также может быть создана правовая основа для расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной областях, в сфере спорта, в области расширения бизнес-контактов, в том числе с использованием торгово-промышленных палат, добавил он. В целом же юридический купол не противостоит напрямую западным санкциям, но создает альтернативную площадку, в рамках которой Россия не будет дискриминироваться, что может нивелировать эффект западных санкций, резюмирует Водолагин.