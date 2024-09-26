Юридический купол БРИКС включит в себя правовую взаимопомощь

Предложенные меры по созданию юридической инфраструктуры сотрудничества между странами БРИКС могут, в частности, облегчить взаимную торговлю между государствами, потому что процедуры разрешения коммерческих споров станут проще, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. Впрочем, перечень шагов не исчерпывающий: также может быть создана правовая основа для расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной областях, в сфере спорта, в области расширения бизнес-контактов, в том числе с использованием торгово-промышленных палат, добавил он. В целом же юридический купол не противостоит напрямую западным санкциям, но создает альтернативную площадку, в рамках которой Россия не будет дискриминироваться, что может нивелировать эффект западных санкций, резюмирует Водолагин.