Кроме того, по итогам региональных выборов 8 сентября 12 сенаторов продлили свои полномочия, еще 14 были делегированы в верхнюю палату парламента впервые. Матвиенко отметила, что впервые сенаторами стали участники специальной военной операции: «Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России». В частности, глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в СФ Героя России танкиста Юрия Нимченко. Последний заменил на посту сенатора Ольгу Ковитиди. Также в числе новых сенаторов экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. С ее уходом с поста главы региона 30 мая в России не осталось губернаторов-женщин. Комарова была губернатором ХМАО с 2010 г.