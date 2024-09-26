Что делали сенаторы на первом заседании после каникулВрио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев стал первым вице-спикером СФ
Сенаторы на 575-м заседании Совета Федерации (СФ), открывающем осеннюю сессию, как и писали «Ведомости», переутвердили Валентину Матвиенко председателем верхней палаты на четвертый срок. Ее кандидатуру предложил вице-спикер Юрий Воробьев, других кандидатов на пост спикера не было. Тайным голосованием за продление полномочий Матвиенко, занимающей пост председателя СФ с 2011 г., высказались все 155 присутствовавших в зале заседаний сенаторов.
«Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета Федерации. Мы все работаем в команде президента. Наше парламентское плечо всегда надежно в принятии важных государственных решений, в их реализации», – сказала она после переизбрания. Сенаторские полномочия Матвиенко продлил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 8 сентября переизбранный на второй срок. Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 гг.
Первым заместителем председателя СФ был избран врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, сменивший теперь на обоих постах Андрея Турчака. Последний 8 сентября победил на выборах главы Республики Алтай с результатом 74,09% голосов. Обязанности главы региона Турчак временно исполнял с 4 июня. Кандидатуру наделенного полномочиями сенатора губернатором Тюменской области Александром Моором Якушева в первые вице-спикеры предложила сама Матвиенко.
«Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути. Мы в Совете Федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы», – пояснила она. Предшественник Якушева на посту сенатора от Тюменской области Павел Тараканов 19 сентября ушел в отставку по собственному желанию. «Ведомости» писали, что он будет вице-губернатором региона, отвечающим за работу полпредства субъекта в Москве.
Якушев до наделения полномочиями сенатора занимал пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. 24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении его от должности. Ранее Якушев работал в Запсибкомбанке (прошел путь от юрисконсульта до президента), был вице-губернатором Тюменской области (2001–2005), мэром Тюмени (2005), губернатором Тюменской области (2005–2018), возглавлял Минстрой России (2018–2020).
О том, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, «Ведомости» писали 16 июля со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента. «Коммерсантъ» сообщал, что на должности полпреда его может сменить спикер заксобрания ДНР Артем Жога, который в 2024 г. был сопредседателем штаба Путина.
Кроме того, по итогам региональных выборов 8 сентября 12 сенаторов продлили свои полномочия, еще 14 были делегированы в верхнюю палату парламента впервые. Матвиенко отметила, что впервые сенаторами стали участники специальной военной операции: «Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России». В частности, глава Крыма Сергей Аксенов делегировал в СФ Героя России танкиста Юрия Нимченко. Последний заменил на посту сенатора Ольгу Ковитиди. Также в числе новых сенаторов экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. С ее уходом с поста главы региона 30 мая в России не осталось губернаторов-женщин. Комарова была губернатором ХМАО с 2010 г.