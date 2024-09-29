Что известно о ситуации в Курской области на 55-й день боев

«Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач [может составлять] минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – сказал «Рубин». В автономных расчетах используется самое современное оборудование, которое обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дрона на большую дистанцию, добавил он.