Что известно о ситуации в Курской области на 55-й день боев

Что известно о ситуации в Курской области на 55-й день боевВ плен сдались еще пять украинских военнослужащих
Бои в Курской области продолжаются 55-й день. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу, потери противника с начала вторжения в регионе превысили 18 500 человек. В Курске в результате внешнего воздействия поврежден многоквартирный дом, сообщил глава города Игорь Куцак.
«Ведомости» собрали данные о ситуации в Курской области на 29 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Курской области, в ходе которого российские военные нанесли поражение силам украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово, сообщило Минобороны в очередной сводке о ходе отражения попытки вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ).
За последние сутки, по данным оборонного ведомства, подразделения группировки отразили пять контратак противника в направлении Любимовки, Кремяного и Плехово, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговк и Погребки. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.
ВС РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили также шесть попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Там противник понес потери живой силы и техники, а пять украинских военнослужащих сдались в плен. Кроме того, за последние сутки авиация и артиллерия поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах 17 населенных пунктов. Продолжались удары и граничащей с Курской Сумской области.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
В регионе работают расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» группировки войск «Север», рассказало ведомство в отдельном сообщении. Эти расчеты борются с разведывательными беспилотниками, баллистическими ракетами и ударными дронами противника в приграничье, а счет уничтоженных целей «идет на сотни». Минобороны показало кадры работы экипажа Ми-28нм, который нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
Операторы БПЛА сжигают технику ВСУ
Операторы БПЛА спецназа ВС РФ группировки войск «Север» выдвигаются максимально близко к линии боевого соприкосновения, чтобы выполнять боевые задачи и сжигать украинскую технику в Курской области. Об этом «РИА Новости» рассказал боец с позывным «Рубин». По его словам, противник длительное время безуспешно пытается отследить работу бойцов и объявил на них охоту.
«Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач [может составлять] минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – сказал «Рубин». В автономных расчетах используется самое современное оборудование, которое обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дрона на большую дистанцию, добавил он.
Поврежденный дом в Курске восстановят
Многоквартирный дом в Курске был поврежден в результате внешнего воздействия, среди жильцов никто не пострадал, сообщил 29 сентября Куцак. В своем Telegram-канале глава города опубликовал фотографии пострадавшего дома № 2/4 на Красной площади. Здание не разрушено, но выбиты окна в некоторых квартирах и местах общего пользования. Куцак сообщил, что выехал на место происшествия вместе с и. о. председателя правительства Алексеем Дедовым.
«Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характеру повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», – написал он.
Объем повреждений будет оценивать специальная комиссия, она же определит ущерб для оказания помощи жильцам дома, добавил Куцак. Поврежденные окна заменят силами Фонда капитального ремонта Курской области, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах. Губернатор региона Алексей Смирнов около 5:00 предупреждал о ракетной опасности в регионе, отбой объявили через две минуты. По данным курских СМИ, над городом раздались взрывы. Telegram-канал Baza писал, что дом пострадал в результате атаки беспилотника.
Эвакуация продолжается
Люди продолжают покидать районы Курской области, следует из сообщений местных чиновников. Глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила в своем Telegram-канале, что из села Обуховка выехали еще восемь человек. Вечером 27 сентября глава района рассказала об эвакуации 12 жителей этого же населенного пункта.