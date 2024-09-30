К чему приведет ликвидация Израилем верхушки «Хезболлы»Несмотря на потери, ливанская группировка сохраняет серьезный военный потенциал
В результате ударов противобункерными бомбами по Бейруту ВВС Израиля 27 сентября погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла, что было подтверждено представителями группировки днем позже. Израильские удары продолжились, и вечером 28 сентября в результате налета был убит командир «подразделения превентивной безопасности» и член исполнительного совета движения Набиль Каук. Всего, по оценкам властей США и Израиля, с начала 23 сентября «упреждающей наступательной операции» «Стрелы севера» на территории Ливана Армия обороны Израиля (АОИ) добилась гибели около 30 членов высшего руководства этого поддерживаемого Ираном движения, передает ABC News.
Во время операции по ликвидации Насраллы ВВС Израиля бомбардировщики сбросили с истребителей F-15 по зданию, где находились высокопоставленные чиновники движения, более 80 противобункерных бомб, каждая из которых весила около 1 т, сообщила пресс-служба АОИ. Вместе с лидером группировки погибли генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан, а также командир южного командования «Хезболлы» Али Караки. Позднее АОИ сообщила еще и о гибели члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина.
В видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он лично отдал приказ о ликвидации Насраллы, и подчеркнул, что его смерть – «необходимое условие» для безопасного возвращения израильтян в свои дома на севере и «изменения баланса сил в регионе». «Пока Насралла был жив, он бы быстро восстановил потенциал «Хезболлы», который мы подорвали», – добавил израильский премьер. В свою очередь, «Хезболла» пообещала отомстить за убийство своего лидера и продолжить борьбу с Израилем до тех пор, пока длится война в секторе Газа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования семье Насраллы, а также пообещал, что «фронт сопротивления» нанесет «еще более сокрушительные удары» по «обветшалому и разлагающемуся телу сионистского образования».
Кроме того, он объявил в Исламской Республике Иран пятидневный траур. Президент США Джо Байден назвал смерть Насраллы «мерой справедливости» и добавил, что Белый дом поддерживает право Израиля на самооборону. МИД России осудил убийство лидера ливанского движения и предупредил, что эта акция «чревата еще большими драматическими последствиями» для Ливана и всего Ближнего Востока и практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Кроме того, Москва призвала Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий.
По данным минздрава Ливана, с начала операции «Стрелы севера» с 23 по 29 сентября погибло 783 ливанца, более 2300 человек получили ранение. Всего с октября 2023 г. в результате израильских атак погибло 1640 граждан Ливана, около миллиона человек стали перемещенными лицами, сообщил премьер-министр страны Наджиб Микати.
Вооруженное крыло «Хезболлы» хоть и получило ряд очень тяжелых ударов, но все равно сохраняет серьезный военный потенциал, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, пока группировка продолжает обстреливать север Израиля, израильские власти не могут добиться заявленной цели – возвращения эвакуированных из-за боевых действий израильтян. Поэтому эксперт не исключил вероятность израильской наземной операции на юге Ливана в ближайшее время.
По мнению Лямина, «Хезболла» в плане насыщения кадрами и оружием наверняка может рассчитывать на помощь союзников. В частности, продолжает эксперт, группировка может получить помощь как со стороны иранских советников, так и проиранских сил иракского ополчения. «Более того, заявление Хаменеи о том, что все мусульмане обязаны по шариату встать рядом с народом Ливана и помочь им «в борьбе с захватчиком», выглядит как явное указание иранским союзникам задействовать все свои возможности для поддержки «Хезболлы». Возможности для этого есть, но надо ими грамотно распорядиться», – отметил эксперт.
Устранение высшего командования привело к нарушению координации и организации действий «Хезболлы», полагает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Станислав Лазовский. При этом на смену бывшим командирам придут новые, а операция Израиля будет продолжаться еще долго, отмечает эксперт.
Как считает Лазовский, учитывая решимость израильского руководства, АОИ может начать наземную операцию в Ливане в ближайшее время, что, естественно, приведет к росту количества жертв с обеих сторон. «Пока же Израиль наблюдает за реорганизацией «Хезболлы». Возможно, другие политические акторы инициируют переговоры, чтобы предотвратить эту операцию», – считает эксперт.
В случае эскалации прямой конфликт между Израилем и Ираном маловероятен, так как в нем не заинтересована ни одна сторона, считает Лазовский: «Но Тегеран может ответить на действия Израиля, запустив большое количество дронов или ракет, как это уже случалось ранее».