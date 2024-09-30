К чему приведет ликвидация Израилем верхушки «Хезболлы»

По мнению Лямина, «Хезболла» в плане насыщения кадрами и оружием наверняка может рассчитывать на помощь союзников. В частности, продолжает эксперт, группировка может получить помощь как со стороны иранских советников, так и проиранских сил иракского ополчения. «Более того, заявление Хаменеи о том, что все мусульмане обязаны по шариату встать рядом с народом Ливана и помочь им «в борьбе с захватчиком», выглядит как явное указание иранским союзникам задействовать все свои возможности для поддержки «Хезболлы». Возможности для этого есть, но надо ими грамотно распорядиться», – отметил эксперт.