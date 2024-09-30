Есть ли перспективы у созданной Китаем платформы «Друзья мира» по Украине

Есть ли перспективы у созданной Китаем платформы «Друзья мира» по УкраинеЕе создание означает рост амбиций КНР в урегулировании конфликта
Представители Китая и Бразилии, ранее продвигавшие совместное коммюнике с принципами урегулирования конфликта на Украине, на полях Генассамблеи ООН провели первое заседание новой платформы «Друзья мира». О ее работе с участием других стран глобального Юга рассказал глава МИД КНР Ван И на встрече с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог», – пояснил он, сообщается на сайте МИД КНР.
Чуть позже свое желание присоединиться к новой платформе высказали и несколько стран НАТО. Среди них – Венгрия, чей глава МИДа Петер Сийярто рассказал о первом заседании 15 стран в новом формате. Среди полноправных участников учредительного заседания 27 сентября был еще один член НАТО – Турция, а также Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, ЮАР и Замбия. При этом Венгрия и Саудовская Аравия не подписали итоговое коммюнике.
В этом документе призывается к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности государств (без конкретизации), а также «законных опасений» государств. Кроме того, подчеркивается важность мирных решений всех международных конфликтов, а конкретно украинского – «посредством инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН». «Мы призываем стороны конфликта соблюдать принципы деэскалации и подчеркивать важность нерасширения поля боя и не интенсифицировать боевые действия», – говорится в документе. Участники встречи призвали и «приложить все усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и предотвращения ядерной войны».
При этом совместное китайско-бразильское коммюнике Ван И – Аморима, которое было заключено в конце мая 2024 г., в общей сложности позитивно оценили, по данным МИД КНР, более 110 стран. В нем переговоры назывались «единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса» и содержался призыв к проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с обсуждением всех мирных предложений.
Но чрезмерная инклюзивность новой платформы под эгидой дружественных стран вызывала недоумение у российской стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке 28 сентября, удивился допуску к заседанию представителей Франции и Швейцарии. «Я вот не понимаю только одного. Как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы? Швейцарцев давно нельзя назвать нейтральными, а французы – члены НАТО просто-напросто. И та и другая сторона активнейшим образом рьяно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, французы поставляют в том числе дальнобойное вооружение, ракеты. Как-то странно было узнать, что эти люди были [на заседании «Друзей мира»]... Я спросил у нашего китайского коллеги – он сказал, что они очень сильно просились и мы решили их пригласить как наблюдателей», – говорил Лавров.
Вместе с тем Лавров не считает, что Пекин и Бразилиа имеют «мирный план». «Я увидел здесь заявление о намерениях. Это такая форма, ясная штука, как надо бороться за все хорошее против всего плохого», – сказал он. При этом Москва, по его словам, «готова помогать советом» новой группе, если там будут основываться на реалиях. Лавров также назвал «хамством» оценку действий КНР и Бразилии со стороны президента Украины Владимира Зеленского – тот в середине сентября называл их «деструктивными» и, по его мнению, их инициатива согласована с Москвой.
Пресс-секретарь МИД Швейцарии Николя Бидо, в свою очередь, подтвердил, что его страна приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии, несмотря на отсутствие в ней прямого упоминания о территориальной целостности Украины. Это разочаровало Киев: в комментарии МИД Украины не понимают логики действий Берна, который в июне организовал первый «саммит мира» по «формуле Зеленского». «Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины», – категорично заявили в Киеве. США снова же указали, что КНР вместе с разговорами о мире якобы оказывает поддержку Путину.
Китай намерен сыграть ключевую роль в будущем мирном урегулировании, говорит директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Организация группы «Друзей мира» – следующий шаг после сбора Китаем заявлений в поддержку своей позиции по мирному урегулированию, результаты которого оказались весьма солидными, отмечает эксперт. По его словам, Китай хочет сыграть ту же роль миротворца, которую показал ранее, помирив Иран и Саудовскую Аравию. На каком-то этапе украинского конфликта возникнет тема завершения его с помощью переговоров, и тогда настанет момент для Китая, который к тому же обладает полным взаимопониманием с Россией.
Китайско-бразильская инициатива, считает Кашин, выгодна России, так как предполагает полное равенство договаривающихся сторон. И подобное не находит поддержки в Киеве: Зеленскому выгодно собрать блок из 50 западных и союзных им стран, которые вместе будут давить на Россию. Китай и Бразилия, хотя и не признают территориальных приобретений России, считают, что учитываться должны интересы всех сторон, а не только Украины. Франция и Швейцария были допущены к заседанию в качестве наблюдателей только после множественных просьб, подчеркивает Кашин. И, как он считает, организаторы платформы могут при необходимости без проблем принять какое-либо заявление без их участия. «Швейцария вообще надеялась сохранить свой нейтральный статус и была удивлена тем, что Россия внесла ее в список недружественных государств. Теперь же швейцарцы пытаются откатить эту историю назад», – говорит Кашин.
Смысл объединений, подобных платформе «Друзья мира», как раз в их инклюзивности, именно потому Францию и Швейцарию и приняли туда как наблюдателей, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Китай, как считает эксперт, ощущает запрос от остального мира, чтобы страна, достигшая такого масштаба и влияния, предлагала свои услуги в сфере решения конфликтов.
По словам Лукьянова, критерии для вступления в новую платформу просто отсутствуют и при принятии новых членов их не спрашивают: «За кого вы выступаете?» Если какая-то страна декларирует согласие с принципами платформы и приверженность дипломатическому пути решения конфликта, то она вполне может быть принята в подобный формат. Но принятие в него Франции и Швейцарии вызвало недовольство и в Москве, и в Киеве, пусть и по противоположным причинам. При этом ожидать прорыва от «Друзей мира» точно не стоит – он возможен только если все страны удовлетворены условиями мирной инициативы и готовы ее обсуждать.
Очевидно, замечает Лукьянов, что ни Россия, ни Украина сейчас к этому не готовы.