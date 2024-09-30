Есть ли перспективы у созданной Китаем платформы «Друзья мира» по Украине

Но чрезмерная инклюзивность новой платформы под эгидой дружественных стран вызывала недоумение у российской стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке 28 сентября, удивился допуску к заседанию представителей Франции и Швейцарии. «Я вот не понимаю только одного. Как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы? Швейцарцев давно нельзя назвать нейтральными, а французы – члены НАТО просто-напросто. И та и другая сторона активнейшим образом рьяно выступают за Украину, требуют победы Украины над Российской Федерацией, французы поставляют в том числе дальнобойное вооружение, ракеты. Как-то странно было узнать, что эти люди были [на заседании «Друзей мира»]... Я спросил у нашего китайского коллеги – он сказал, что они очень сильно просились и мы решили их пригласить как наблюдателей», – говорил Лавров.