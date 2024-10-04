Зачем в Грузии приняли похожий на российский запрет ЛГБТ-пропаганды

При этом внутриполитические шаги правительства «Грузинской мечты» последних лет расцениваются Брюсселем как не соответствующие интеграции и свидетельство «крена» к России, против которой Тбилиси не вводит санкции. Одним из примеров этого «крена» кроме закона об ЛГБТ-пропаганде на Западе называют прошедший в парламент со второй попытки и вступивший в силу 3 июня закон об иноагентах. По нему некоммерческие (НКО) и неправительственные (НПО) организации и СМИ, получающие более 20% доходов из-за границы, подлежат отдельной регистрации. Противники закона посчитали его калькой с российского. ЕС из-за его принятия заморозил переговоры о евроинтеграции и часть финансовой помощи Грузии.