Зачем в Грузии приняли похожий на российский запрет ЛГБТ-пропаганды

Зачем в Грузии приняли похожий на российский запрет ЛГБТ-пропагандыЭтот критикуемый ЕС документ правящая «Грузинская мечта» продвинула в канун выборов
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 октября утвердил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России). Таким образом, официально принятым становится закон от 17 сентября, одобренный в третьем чтении 84 депутатами из 150. Документ запрещает пропаганду ЛГБТ, однополых браков и смены пола, а также проведение собраний, направленных на продвижение вышеуказанного. Вопрос, раздражающий ЕС вместе с грузинским аналогом закона об иноагентах, политизируется в канун выборов 26 октября.
Грузинский закон похож на соответствующий российский, подписанный президентом Владимиром Путиным 5 декабря 2022 г. И там, и там запрещается пропаганда ЛГБТ в СМИ, книгах и фильмах. В России нельзя продавать товары, содержащие информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность, в том числе и ЛГБТ-пропаганду. В Грузии этот контент будет под запретом в частных или государственных телерадиокомпаниях и библиотеках, а также в выставочных залах. По словам Папуашвили, закон «основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях».
Для вступления закона в силу его должен подписать президент страны. 2 октября находящаяся в оппозиции к правящей партии Саломе Зурабишвили отказалась делать это. Но по грузинскому законодательству утвердить его может и спикер парламента. Парламентского большинства «Грузинской мечты» достаточно, чтобы преодолеть вето президента, хотя Зурабишвили и не ветировала документ. С критикой решения президента не подписывать законопроект выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе: «Зурабишвили стала на сторону псевдолиберальной пропаганды и радикальной оппозиции и решила не защищать традиционные семейные ценности».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». Как пишет Reuters, партия за счет принятия закона хочет привлечь консервативный электорат. В случае успеха 26 октября может сложиться беспрецедентная для страны ситуация и «Грузинская мечта» останется у власти в четвертый раз с 2012 г. В августе, по опросам социологического центра Gorbi, за «Грузинскую мечту» готовы были отдать голоса 59,3% респондентов (это даст 107 мандатов из 150). Основанное ныне находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили Единое национальное движение может получить лишь 13,1%. Согласно другому опросу, проведенному компанией Edison Research с 29 августа по 8 сентября по заказу грузинского оппозиционного телеканала «Формула», за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 34% респондентов, за блок «Единство», куда входит Единое национальное движение, – 19,2%, за партию экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» – 10,6%.
Цель номер один «Грузинской мечты» – используя резонансную для религиозного грузинского общества тему сохранения традиционных ценностей, получить полный контроль над внутриполитическим измерением страны, говорит завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. «Грузинская мечта» пошла ва-банк: в правящей партии политизировали традиционные ценности, говорит политолог Артур Атаев. Он также заметил, что за «Грузинской мечтой» стоит действующий патриарх Грузинской православной церкви Илия II. Ранее, напоминает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в грузинском обществе были конфликты вокруг гей-парадов, одобрявшихся правительством Саакашвили при неприятии их значительной частью грузин.
В Грузии начали учет иноагентов
С 1 августа по 2 сентября 476 НПО и СМИ добровольно подали заявки на регистрацию в реестре. 1 октября в реестре иноагентов появились первые организации. Ими стали «Молодежная организация украинцев в Грузии – Свитанок», Профессиональный союз фермеров и работников сельского хозяйства, «Дом молодежи Кутаиси», «Христианский союз» и «Еврейский культурно-просветительский фонд». Все они представили декларации, где были указаны доходы из-за рубежа, расходы и финансовое состояние. К 3 октября в реестре было 15 организаций, среди них – «Грузино-украинская платформа», «Украинско-грузинский хаб» и др.
Спикер грузинского парламента, принадлежащий к правящей партии, Папуашвили также отметил, что утвержденный им закон «вызовет критику со стороны некоторых иностранных партнеров», но этой критики страна не боится. И действительно, последовала резкая реакция со стороны Евросоюза, куда Грузия стремится и в риторике действующего руководства страны: заявка на вступление была подана в марте 2022 г. На сайте дипслужбы ЕС 3 октября говорится, что принятие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды «подрывает базовые права грузин и грозит дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения». Брюссель выразил сожаление, что закон, имеющий большое значение для дальнейшей евроинтеграции Грузии, принят без консультаций и тщательного анализа на соответствие европейским и международным стандартам.
При этом внутриполитические шаги правительства «Грузинской мечты» последних лет расцениваются Брюсселем как не соответствующие интеграции и свидетельство «крена» к России, против которой Тбилиси не вводит санкции. Одним из примеров этого «крена» кроме закона об ЛГБТ-пропаганде на Западе называют прошедший в парламент со второй попытки и вступивший в силу 3 июня закон об иноагентах. По нему некоммерческие (НКО) и неправительственные (НПО) организации и СМИ, получающие более 20% доходов из-за границы, подлежат отдельной регистрации. Противники закона посчитали его калькой с российского. ЕС из-за его принятия заморозил переговоры о евроинтеграции и часть финансовой помощи Грузии.
Эксперты считают, что в «Грузинской мечте», несмотря на критику и предостережения с Запада, не слишком боятся остановки евроинтеграции или катастрофических последствий в отношениях с ЕС. По мнению Атаева – потому что этой интеграции и внятной политики со стороны Брюсселя нет со времен позднего Саакашвили. По словам Муханова – потому что на фоне быстрее идущих по европейскому треку Украины и Молдавии, подавших заявки одновременно с Тбилиси, грузинские власти делают вывод о влиянии на процесс не внутренних успехов стран, а геополитической ситуации.