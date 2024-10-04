ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% россиян

ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% россиянДеятельность президента одобряют 73,6% опрошенных
На прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину, как и неделей ранее, положительно ответили 77,2% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Показатель одобрения деятельности президента с 23 по 29 сентября 2024 г. составил 73,6% (соответствует уровню прошлой недели). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина уменьшился за сентябрь на 1,8 п. п.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,3% (на 0,7 п. п. меньше) и 48,8% (рост на 0,1 п. п. за неделю) соответственно.
Согласно опросам, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,1% (показатель вырос на 0,5 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 32,3% (на 1,1 п. п. меньше, чем неделей ранее), справедливоросу Сергею Миронову – 25,8% (на 3,2 п. п. меньше), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (на 3,9 п. п. меньше), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,3% (показатель снизился на 2,4 п. п.).
Вторую и третью позиции в спонтанном рейтинге доверия, согласно данным сентябрьских опросов, занимают Мишустин 14,7% (на 0,7 п. п. меньше) и министр иностранных дел России Сергей Лавров 12,5% (на 1,5 больше).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос на 1,4 п. п. за неделю и составил 36,5%, ЛДПР – 10,1% (минус 1,3 п. п.), КПРФ – 10,0% (рост на 0,2 п. п.), «Новые люди» – 6,2% (на 0,7 п. п. меньше) и «Справедливая Россия – За правду» – 4,0% (рост на 0,4 п. п.).
По данным опроса фонда «Общественное мнение» за 27–29 сентября, уровень доверия россиян Путину увеличился на 1 п. п. и составляет 77%. 79% респондентов положительно оценивают его работу (на 1 п. п. больше, чем неделей ранее).
Положительно оценили работу правительства 52% опрошенных (рост за неделю составил 1 п. п.), Мишустина – 57% (соответствует предыдущему показателю).
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.