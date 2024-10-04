ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% россиян

Согласно опросам, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,1% (показатель вырос на 0,5 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 32,3% (на 1,1 п. п. меньше, чем неделей ранее), справедливоросу Сергею Миронову – 25,8% (на 3,2 п. п. меньше), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (на 3,9 п. п. меньше), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,3% (показатель снизился на 2,4 п. п.).