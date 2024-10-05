Почему США сначала построили Панамский канал, а потом отказались от него

Почему США сначала построили Панамский канал, а потом отказались от негоИстория водной артерии, ставшей символом американской гегемонии
1 октября 1979 г., спустя почти 80 лет после покупки, США вернули Панаме зону Панамского канала. Для Вашингтона эта водная артерия была не просто важным торговым путем, но и одним из символов зарождавшейся американской гегемонии.
Как и почему США получили Панамский канал
После гражданской войны 1861-1865 гг. Соединенные Штаты довольно быстро восстановились. По данным МВФ, уже к 1890 г. США стали первой экономикой мира по объему ВВП, обогнав Китай, Британскую Империю и Японию. Бурное экономическое развитие послужило поводом для усиления экспансионистских настроений среди американского истеблишмента. К концу XIX в. разговоры о «назначении Америки» и ее роли в мире стали неотъемлемой частью общественного дискурса.
Одним из ярких примеров является знаменитая речь сенатора от Индианы Альберта Бевериджа (1899-1911), вошедшая в историю под названием «Поступь флага». «Мы не можем уклониться от выполнения нашего долга перед миром; мы должны исполнить повеление судьбы, приведшей нас к высотам, на которые мы и не рассчитывали. Мы не можем покинуть землю, на которой Провидение развернуло наше знамя; мы должны спасти эту землю для свободы и цивилизации», – заявил он на митинге в 1898 г.
Беверидж обосновывал не просто геополитическую возможность, но моральную необходимость США вести экспансивную внешнюю политику. Также он подчеркивал центральную роль торговли как инструмента наращивания влияния: «Торговое превосходство Республики означает, что нашему государству предназначено стать фактором мира во всем мире, поскольку будущие конфликты обязательно будут торговыми конфликтами – борьбой за рынки, торговой войной за существование».
Овладение зоной Панамского канала – непосредственная часть такого подхода. Правда, сооружать новую торговую артерию начинали отнюдь не американцы. В 1880 г. правительство Великой Колумбии, в состав которой тогда входила территория Панамы, предоставило концессию на ее строительство специально созданной частной французской компании Compagnie Universelle du Canal Interocéanique. Руководил работами Виконт Фердинанд Мари де Лессепс, который ранее возводил Суэцкий канал (1859-1869). Но французскому проекту не суждено было сбыться: географические особенности, погодные условия и эпидемия малярии привели к разорению компании в 1889 г. Она была реорганизована в 1894-м и спустя пять лет прекратила существование.
К тому моменту экспансионистские настроения в США оказались представлены на самом высоком уровне. Президенты Уильям Маккинли (1897-1901) и Теодор Рузвельт (1901-1909) воспринимали роль своей страны в мире совсем иначе, чем многие их предшественники. С начала XIX в. в американской внешнеполитической мысли доминировал изоляционизм в толковании так называемой Доктрины Монро, согласно которой ни одна европейская держава не могла вмешиваться во внутренние дела стран Западного полушария. Взамен США не должны были вмешиваться во внутренние дела европейцев.
На протяжении многих лет США использовали эту концепцию для расширения своего влияния, а к концу XIX в. она стала инструментом окончательного «выдворения» европейских колониальных держав из Западного полушария. Например, в 1898 г. США вмешались в испано-кубинскую войну на стороне восставших кубинцев. При Рузвельте Доктрина Монро стала фундаментом политики «большой дубинки», оставлявшей за Вашингтоном право вмешиваться в любые конфликты в Латинской Америке и урегулировать их при помощи военной силы.
Рузвельт был активным сторонником сооружения Панамского канала, видя в нем прямую выгоду для национальных интересов. В 1902 г. правительство США выкупило у Франции активы в зоне канала за $40 млн. Правда, договор о праве на строительство был отвергнут колумбийскими властями. В ответ 6 ноября 1903 г. США признали независимость Панамы, а уже 18 ноября был подписан договор Хэя-Бюно-Варийи, согласно которому зона канала передавалась в их полное и постоянное владение. Взамен Панама получила единовременную выплату в $10 млн. Кроме того, была согласована ежегодная выплата со стороны Вашингтона в размере $250 000.
500 смертей на каждые 1,6 км
Официально сооружение канала длиной 81,6 км (65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и Лимонской бухт) началось 4 мая 1904 г. и завершилось через 10 лет – 15 августа 1914-го. По данным сайта Canal de Panama, строительство обошлось США в $375 млн.
Нельзя сказать, что процесс шел строго по плану. От французов остались техника и оборудование, которые к тому моменту находились уже не в лучшем состоянии. Новому главному инженеру Джону Стивенсу пришлось обновить весь строительный комплекс вплость до переоборудования системы водоснабжения.
Другая проблема была связана с эпидемиями малярии и желтой лихорадки. Ответственный за санитарную безопасность полковник армии США Уильям Горгас инициировал несколько проектов по улучшению эпидемиологической ситуации (дезинфекция зданий, использование москитных сеток, устранение застойных вод), что способствовало уменьшению количества заражений. Тем не менее всего во время сооружения канала, в том числе от болезней, переносчиками которых выступали москиты, погибло 5855 рабочих. По данным автора книги «Панамская лихорадка» Мэтью Паркера, если учитывать жертвы времен французской попытки строительства, то на каждые 1,6 км приходилось по 500 смертей.
Жест доброй воли
На протяжении многих лет США и Панама спорили о праве на эксплуатацию канала. В середине 1960-х гг. между странами на некоторое время даже были приостановлены дипломатические отношения. После их восстановления обе стороны согласились с необходимостью выработать новые договоренности. Готовность США обсуждать этот вопрос была обусловлена реалиями продолжающейся на тот момент холодной войны. Риск увеличения влияния СССР в странах Латинской Америки способствовал усилению позиций сторонников разработки нового подхода к этому региону. Передача канала должна была стать своеобразным жестом доброй воли.
Во время президентских выборов 1976 г. оба кандидата – на тот момент действующий президент-республиканец Джеральд Форд (1974-1977) и кандидат в президенты от Демократической партии Джимми Картер (позже президент с 1977 по 1981 гг.) – обещали сохранить контроль за зоной Панамского канала. Но после победы в ноябре 1976 г. Картер заявил о намерении также учесть и суверенные права Панамы.
В сентябре 1977 г. президент подписал два новых договора. Согласно первому, США могли использовать своих военных для защиты канала. Второй предполагал, что специальная зона перестанет существовать в октябре 1977 г., а сам канал передадут Панаме 31 декабря 1999 г. Оба документа были направлены в сенат США для ратификации.
Перспектива возвращения канала энтузиазма у некоторых законодателей, в особенности республиканцев, не вызвала. Сенатор от Южной Каролины Стром Термонд (1954-2003) тогда заявил : «Канал наш, мы купили и мы заплатили за него. Мы должны оставить его себе». Тем не менее сопротивление критиков удалось преодолеть. В марте 1978 г. был одобрен первый договор, а в апреле ратифицирован и второй. В сентябре 1979 г. Картер подписал закон по выполнению их условий. Вплоть до 1999 г. США продолжали контролировать всю зону Панамского канала.
По данным исторического раздела сайта Госдепартамента, договоры, подписанные Картером и президентом Панамы Омаром Торрихосом помогли США избежать обвинений в империализме со стороны «государства, ассоциированных с СССР». Правда, они не спасли американо-панамские отношения от очередной напряженности в конце 1980-х гг., когда президент Мануэль Норьега (1983-1989) пригрозил взять канал под контроль. 20 декабря 1989 г. США начали военную операцию в Панаме с целью свержения Норьеги. Она была окончена к 31 января 1990 г.
В декабре 1999 г. в Панаме состоялась торжественная церемония передачи ключей управления Панамским каналом. США были представлены экс-президентом Картером.
Что сейчас с Панамским каналом
В настоящее время водная артерия управляется и обслуживается госагентством «Администрация Панамского канала» (ACP), учрежденным специальной статьей конституции страны в июне 1997 г. Организация взимает плату за услуги канала. ACP управляется советом директоров, включающим 10 человек. Девять из них назначаются президентом Панамы с разрешения совета министров и большинства Народной ассамблеи Панамы, еще одного директора выбирают законодатели. Председателя совета директоров также выбирает президент. Глава администрации избирается советом на семь лет и может работать в этой должности не более двух сроков.
По данным официального сайта ACP, канал обслуживает суда 170 стран. В 2023 г. через него прошли 14080 кораблей. С сентября 2024 г. количество ежедневных транзитов было увеличено до 36. По данным Bloomberg, через Панамский канал ежегодно проходит груз общей стоимостью $270 млрд.