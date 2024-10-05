Почему США сначала построили Панамский канал, а потом отказались от него

Перспектива возвращения канала энтузиазма у некоторых законодателей, в особенности республиканцев, не вызвала. Сенатор от Южной Каролины Стром Термонд (1954-2003) тогда заявил : «Канал наш, мы купили и мы заплатили за него. Мы должны оставить его себе». Тем не менее сопротивление критиков удалось преодолеть. В марте 1978 г. был одобрен первый договор, а в апреле ратифицирован и второй. В сентябре 1979 г. Картер подписал закон по выполнению их условий. Вплоть до 1999 г. США продолжали контролировать всю зону Панамского канала.