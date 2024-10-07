«Пиво – вечное»: как прошел учредительный съезд любителей пенного

«Пиво – вечное»: как прошел учредительный съезд любителей пенногоПредставитель Минюста на него не пришел
В субботу, 5 октября, в отеле «Монарх» ликвидированная в 1998 г. Партия любителей пива (ПЛП) провела учредительный съезд – это финальный шаг, необходимый для ее регистрации Минюстом. В отличие от предыдущих мероприятий сторонников ПЛП, которые проходили в формате посиделок в баре с приглушенным светом и пивными закусками, эта встреча стала наиболее формальной – так того требовал регламент по организации съезда.
К началу съезда, назначенного на 11 утра, можно было не спешить – участники мероприятия стали покидать холл отеля и кофе-брейк ближе к 11.30. «Еще не началось, партия любителей пива не торопится», – поприветствовал корреспондента «Ведомостей» участник, ожидающий начала съезда.
У всех заходящих в зал делегатов в руках был оранжевый пакет с символикой ПЛП, внутри которого – футболка, блокнот, ручка и специальная партийная газета «Правда любителей пива». Там напечатаны принципы партии, интервью и колонки лидеров ПЛП и членов оргкомитета, а на последних страницах – тематические кроссворд и анекдоты, которые активно обсуждались в перерывах. Свои сборники анекдотов раньше были у ЛДПР, к выборам выпускают анекдоты и «от Зюганова» – ПЛП решила не отставать.
Сам зал был украшен флагами ПЛП в оранжево-белой цветовой гамме, на входе стоял стенд с надписью «Мы стремимся к тому, чтобы люди в России по праву гордились своей страной». Периодически включался партийный гимн. «Мы пиво пьем, мы любим пиво. Большой мы в пиве видим смысл. Чтобы жили люди все счастливо, наводит пиво нас на мысль», – скандировали члены ПЛП.
В фойе был представлен мерч партии – брендированные жилетки, футболки и толстовки презентовала девушка в костюме баварской официантки. Вероятно, ее вид должен был намекать на завершающийся Октоберфест.
Представителя Минюста на съезде не было. Сами делегаты неоднозначно оценивают это: «Мы не знаем, о чем говорит этот знак и знак ли это вообще», – обсуждали между собой участники съезда. Предприниматель Сергей Гришин отшутился: представитель Минюста не пришел из-за того, что суббота – выходной день. Впрочем, его присутствие – это необязательное требование.
Формально регистрация партии проходит в два этапа: первый – государственная регистрация политической силы в течение шести месяцев после учредительного съезда, второй – регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов в течение полугода после регистрации партии, напомнил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Формальный срок регистрации партии – 25 дней, но по факту может составлять один месяц с учетом регистрации документов и их пересылки, добавил он. «Оба этапа важны: только после второго партия может принять участие в выборах», – подчеркнул Митин.
В случае если все-таки Минюст откажет в регистрации ПЛП, всю процедуру надо будет начинать заново, сказал он. «Я сомневаюсь в отказе. Тем более на случай вопросов к документам партии есть процедура приостановления регистрации. Часто претензии Минюста относятся к положениям устава политической партии, реже к протоколу учредительного съезда и порядку его созыва», – заключил юрист.
Поскольку ПЛП – это «партия нестандартная», напоминал постоянно делегатам модератор съезда, мероприятие открыл не самый старый его участник, как принято, а самый молодой – как только в сентябре ему исполнилось 18 лет, он сразу же подал заявление на вступление в московскую ячейку. После его вступительного слова делегаты выбрали руководителей ПЛП. Председателем партии избрали предпринимателя Сергея Гришина, а генеральным секретарем – политолога Константина Калачева.
История ПЛП в 1990-х гг.
ПЛП была зарегистрирована Минюстом 9 августа 1994 г. и просуществовала четыре года. На выборах депутатов Госдумы в 1995 г. набрала 0,62% (428 727 голосов), заняв 21-е место. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В 1996 г. ПЛП в обмен на госфинансирование для закрытия долгов, образовавшихся в ходе предвыборной кампании предыдущего года, поддержала баллотировавшегося на второй срок президента России Бориса Ельцина. Тогда же ПЛП фактически прекратила работу и два года спустя Минюст, исходя из этого, принял решение о ее ликвидации, писали «Ведомости».
Всего в съезде приняли участие представители 49 регионов. По закону отделения должны быть открыты минимум в половине регионов РФ, а в партии числиться не менее 500 человек.
Ближайшие планы в случае регистрации партии – участие в ЕДГ-2025 и в выборах в Госдуму в 2026 г., поделился он. Хотя, признался Гришин, финансирования ПЛП пока хватает только на то, чтобы «двигаться на минималках».
К выборам 1995 г. любителям пенного напитка удалось собрать $320 000–330 000, говорил 11 августа «Ведомостям» Калачев. Тогда спонсоров помог найти президент Московской биржи (МТБ) Юрий Милюков. До выборной кампании ПЛП помогала пивная индустрия, но сейчас партия не будет рассчитывать на ее помощь, утверждает руководство ПЛП.
Все партии сейчас – это партии «любителей кого-то», сказал Калачев на съезде. ПЛП образца 2024 г. – это не оппозиция, предупредил он, а «системная альтернатива». Неудачу же предыдущего проекта ПЛП Калачев объяснил «излишней карнавализацией», молодостью и неопытностью ее сторонников.
Также в ходе съезда единогласным решением была принята программа партии, последние правки в которую вносились накануне в 7.00 утра, поделился модератор съезда. Партия экономического и социального прогресса – так ПЛП именует себя на страницах партийной программы – будет отстаивать, например, «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, справедливое налогообложение, народное просвещение, светское образование, справедливое распределение природных ресурсов, инклюзивность и, наконец, «равное право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво». «Квас, по общепризнанному экспертному мнению, является национальной разновидностью пива», – говорится там же.
Как только официальная часть была завершена, делегаты приступили к самой ожидаемой части мероприятия – поздравляли друг друга с зарождением новой политической силы. Впрочем, уже не первый раз.