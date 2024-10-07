Зачем Казахстану АЭС

Сторонники строительства говорят об отсутствии альтернатив мирному атому из-за роста дефицита электроэнергии в стране к 2035 г. По прогнозам минэнерго, к тому времени потребление вырастет до 152,4 млрд кВт ч, в то время как выработка снизится менее чем до 135 млрд кВт ч. Сегодня угольные станции обеспечивают 66%, а возобновляемая энергетика – всего 6% электрогенерации в стране. При этом многие ТЭЦ к 2035 г. будут старые и сильно изношенные – они давно работают на пределе своих возможностей.