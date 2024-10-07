Зачем Казахстану АЭС

Зачем Казахстану АЭСВ стране прошел референдум о строительстве атомной станции
В Казахстане 6 октября состоялся референдум о строительстве первой в стране и Центральной Азии АЭС. В голосовании граждане должны были ответить на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в стране?» К 18.00 по местному времени (14.00 мск) явка составила более 61%, сообщили в ЦИК республики. Согласно закону, итоги будут обнародованы не позднее семи дней со дня голосования.
Всего в Казахстане из 20 млн населения правом голоса обладает более 12 млн человек. Сразу после голосования глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с местными журналистами в Президентском центре отметил, что референдум вошел в историю страны, и пожелал, чтобы народ принял «правильное решение».
Он добавил, что в случае положительного исхода правительство республики займется анализом и проведет переговоры с зарубежными компаниями по условиям строительства АЭС. «Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями», – цитирует президента пресс-служба его администрации.
Кроме Токаева в референдуме также проголосовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На голосование он прибыл без родственников и отказался отвечать на вопросы журналистов.
С инициативой о проведении референдума о строительстве АЭС Токаев выступил в сентябре 2023 г. С тех пор в стране проводятся дебаты о целесообразности создания в республике атомной энергетики. Противники станции опасаются рисков, связанных с радиоактивными отходами и потенциальными авариями. Кроме того, экологи предостерегают, что после возведения АЭС озеро Балхаш (потенциальное место размещения станции) может повторить судьбу Аральского моря и высохнуть.
Других волнует, что правительство, вероятно, будет вынуждено взять кредит на строительство, а энергия, полученная от АЭС, будет дороже электричества действующих угольных и газовых электростанций, а также возобновляемых источников энергии. По предварительным оценкам, строительство АЭС обойдется от $10 млрд до $15 млрд. Построить станцию планируется до 2035 г.
Вопрос ядерной энергетики в Казахстане всегда очень политизирован, в том числе из-за закрытого в начале 1990-х Семипалатинского полигона, где в советский период проводились ядерные испытания, говорит специалист по Центральной Азии и Кавказу Станислав Притчин. Кроме того, радиофобию подогревают НПО, которые опасаются возможного прихода России на местный энергетический рынок в случае запуска атомного проекта.
Что говорят опросы
По сентябрьским опросам Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики, почти 73% казахстанцев одобрили строительство АЭС в стране, 22% высказались против, а 4,8% затруднились с ответом.
Сторонники строительства говорят об отсутствии альтернатив мирному атому из-за роста дефицита электроэнергии в стране к 2035 г. По прогнозам минэнерго, к тому времени потребление вырастет до 152,4 млрд кВт ч, в то время как выработка снизится менее чем до 135 млрд кВт ч. Сегодня угольные станции обеспечивают 66%, а возобновляемая энергетика – всего 6% электрогенерации в стране. При этом многие ТЭЦ к 2035 г. будут старые и сильно изношенные – они давно работают на пределе своих возможностей.
За три дня до голосования Токаев публично поддержал строительство объекта, иначе, по его мнению, Казахстан рискует остаться «на обочине мирового прогресса». «Проект обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед, создаст условия для подготовки целого класса инженеров и специалистов самого разного профиля», – заявил Токаев на республиканском форуме депутатов.
Потенциальными участниками тендера на поставку атомных реакторов может стать китайская компания CNNC с реактором HPR1000, корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400, французская EDF с технологией EPR1200 и российский «Росатом» с ВВЭР-1200.
Казахстан нуждается в строительстве нескольких АЭС для решения проблемы энергодефицита практически в каждом регионе страны с учетом роста населения и амбициозных планов экономического развития, говорит Притчин: «И это потребности уже сегодняшнего дня и важный элемент энергетической безопасности».
Астана также взяла курс на серьезное увеличение доли зеленой энергии в энергогенерации, говорит завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. Строительство АЭС частично решит проблему энергодефицита Казахстана, считает Кузьмина. По большему счету, продолжает эксперт, наиболее остро эту проблему ощущают жители южного Казахстана, где происходит наибольший рост населения, чем и обусловлен проект станции в этом регионе.
Наибольшие шансы для получения контракта на создание казахстанской АЭС – у «Росатома», полагает Кузьмина: «Услуги российской компании более дешевые при равном уровне качества. При этом «Росатом» занимает более 80% мирового рынка в строительстве АЭС, что позволяет ему быстрее развивать атомные технологии».