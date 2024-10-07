Австрийских правопопулистов не берут в правительство

Австрийских правопопулистов не берут в правительствоНесмотря на их успех на выборах
Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль призвал другие политические силы страны к созданию правящей коалиции. 29 сентября в стране прошли парламентские выборы, на которых АПС победила. Результата недостаточно для формирования правительства, и АПС нужно найти себе партнера по коалиции. Кикль раскритиковал планы других партий сформировать правительство без АПС.
«Я считаю, что коалиция проигравших станет фатальным сигналом для избирателей», – заявил лидер партии 4 октября после встречи с президентом страны Александром ван дер Белленом, отвечающим за формирование правительства. По словам Кикля, создание правительства без участия АПС станет «пощечиной» для избирателей. Ван дер Беллен выразил сомнения в отношении Кикля и намекнул, что может не позволить ему войти в правительство. Кикль подтвердил, что его партия претендует на то, чтобы стать правящей, а сам он метит в канцлеры.
По итогам выборов 29 сентября АПС заняла 1-е место, набрав 29,1% голосов. На 2-м месте оказалась правящая Народная партия, получившая поддержку 26,2% избирателей. Из всех политических сил только в Народной партии сочли возможной коалицию с АПС. Действующий канцлер Австрии от Народной партии Карл Нехаммер заявил, что пойдет на сотрудничество с АПС, если Кикля вообще не допустят в правительство. Альтернативой этой коалиции, как пишет Reuters, может послужить образование трехпартийной коалиции из Народной партии, социалистов и какой-нибудь третьей партии (см. инфографику).
У АПС сейчас мало шансов прийти к власти, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Наиболее вероятным исходом будет большая коалиция из Народной партии и социалистов, при которой Нехаммер останется канцлером, а представитель соцпартии получит пост министра иностранных дел. При этом невозможность сформировать правительство не означает полного провала АПС – она остается крупнейшей оппозиционной силой, которой удастся нарастить свое влияние, в случае если правящая большая коалиция предпримет какие-либо неудачные шаги.
Кроме того, добавляет эксперт, в правительство АПС не пускают в том числе из-за позиции по Украине – партия готова признать российскими Донбасс и Крым, что полностью противоречит курсу Евросоюза на противостояние с Россией. Отдать при формировании правительства портфели министров иностранных дел и обороны, как желает АПС, в европейском масштабе означало бы приход к власти ненадежной, с точки зрения Брюсселя, силы. Другие второстепенные портфели партию интересуют мало, а вхождение в правительство без получения портфелей этих министров будет политически невыгодно для АПС.
Эта партия уже не является ультраправой и маргинальной – в противном случае за нее не проголосовало бы почти 30% избирателей. Выступая за более конструктивный курс в отношение России, АПС находит поддержку избирателей, так как Австрия зависит от поставок российского газа, а австрийцы ощущают его подорожание как удар по кошельку, резюмирует эксперт.
С большей долей вероятности Народная партия для создания коалиции объединится с социалистами, говорит старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. Против АПС сейчас ведется активная медийная кампания, вокруг Кикля и его партии создается негативный имидж. Шанс преодолеть его у АПС есть, если Кикль решит пожертвовать собой и передать управление партией «менее оболганному политику», но вероятность этого достаточно низкая.
Победа АПС на недавних выборах означает укрепление суверенитета Австрии, что не устраивает европейскую бюрократию в Брюсселе. По словам эксперта, в таких случаях подобные политические силы в Евросоюзе обвиняют либо в русофильстве, либо в неонацизме. У партии пока нет четкой линии в отношении признания новых территорий российскими – единогласно в АПС выступают лишь за сопротивление втягиванию Австрии в конфликт, считает Камкин.