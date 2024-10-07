Австрийских правопопулистов не берут в правительство

Кроме того, добавляет эксперт, в правительство АПС не пускают в том числе из-за позиции по Украине – партия готова признать российскими Донбасс и Крым, что полностью противоречит курсу Евросоюза на противостояние с Россией. Отдать при формировании правительства портфели министров иностранных дел и обороны, как желает АПС, в европейском масштабе означало бы приход к власти ненадежной, с точки зрения Брюсселя, силы. Другие второстепенные портфели партию интересуют мало, а вхождение в правительство без получения портфелей этих министров будет политически невыгодно для АПС.