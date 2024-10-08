США предложили Израилю не атаковать объекты в Иране в обмен на помощь

США предложили Израилю не атаковать объекты в Иране в обмен на помощьНо соглашение достигнуто не было
Израильская радиостанция Kan, ссылаясь на свои источники, сообщила 6 октября, что Израиль получил предложение от администрации президента США Джо Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам в ответ на атаку, совершенную Ираном 1 октября. В обмен на это Израилю был предложен так называемый компенсационный пакет – дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка. По информации Kan, переговоры длились несколько дней, но в итоге не привели к согласию сторон.
По данным Associated Press, в период с 7 октября 2023 г. по 7 октября 2024 г. США предоставили Израилю военную помощь в размере $17,9 млрд. Эта помощь включала в себя как прямое финансирование, так и военную технику, артиллерийские снаряды, противобункерные бомбы и большое количество боеприпасов.
Израиль является самым крупным получателем американской военной помощи в истории. С начала 1959 г. общая сумма предоставленных средств составила $251,2 млрд.
Однако Израиль не дал однозначного ответа на предложение США. Как сообщает радиостанция Kan, неназванный израильский чиновник заявил: «Мы с уважением относимся к Соединенным Штатам, нашему союзнику, и всегда готовы их выслушать. В то же время мы сделаем все возможное для защиты граждан Израиля и безопасности страны». А министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: «Мы рассматриваем все варианты. Мы уже продемонстрировали, что у Израиля есть способность наносить удары как на короткие, так и на дальние расстояния. И мы готовы соответствующим образом ответить на любую атаку со стороны Ирана».
Байден заявил, что нанесение ударов по объектам ядерной и нефтяной промышленности Ирана не является эффективным ответом на ракетную атаку Ирана, совершенную 1 октября. «Если бы я был на их месте, то искал бы альтернативные пути решения проблемы», – сказал он 4 октября на пресс-брифинге в Белом доме.
Одной из главных причин, по которой США убеждают Израиль отказаться от ударов по стратегически важным объектам Ирана, является риск неконтролируемой, лавинообразной эскалации, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сурков. По словам эксперта, речь может идти не только о прямых ответных ударах. Иран может перекрыть Ормузский пролив, который имеет важное значение для мировой торговли нефтью и газом. Это может создать сложную ситуацию на нефтяном рынке и для этого Ирану не обязательно бомбить Израиль или наносить удары по другим странам Залива, говорит эксперт. Кроме того, эскалация невыгодна США из-за приближающихся выборов, объясняет он. «Крупный ближневосточный кризис совершенно невыгоден именно демократической администрации. Это еще раз покажет, что Байден и его команда провалили все, что касается внешней политики, а к ним и так были большие претензии», – говорит эксперт. Но, вероятнее всего, США не будут давить на Израиль, «поскольку демократам нужна поддержка избирателей-евреев в ключевых штатах, и Израиль будет действовать без оглядки на Вашингтон», заключает эксперт.
Нетаньяху обещает победить
Выступая в годовщину атаки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что будет изменена вся конфигурация в сфере безопасности в регионе, чтобы подобные нападения не повторялись.
США призывают Израиль к сдержанному ответу, однако дальнейшее развитие ситуации непредсказуемо, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Существует множество вариантов. Израиль может действовать по своему усмотрению, а может и прислушаться к мнению США», – указывает он. Однако возможный ответный удар Ирана по израильской инфраструктуре может быть весьма эффективным, продолжает Семенов, поскольку в этой стране расположено множество нефтеперерабатывающих заводов и других критически важных объектов, поражение которых иранскими ракетами может привести к серьезному ущербу. Что бы там ни было, перед выборами в Америке любые шаги Израиля, ведущие к эскалации, будут восприняты негативно, заключает эксперт.