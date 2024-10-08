США предложили Израилю не атаковать объекты в Иране в обмен на помощь

Одной из главных причин, по которой США убеждают Израиль отказаться от ударов по стратегически важным объектам Ирана, является риск неконтролируемой, лавинообразной эскалации, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сурков. По словам эксперта, речь может идти не только о прямых ответных ударах. Иран может перекрыть Ормузский пролив, который имеет важное значение для мировой торговли нефтью и газом. Это может создать сложную ситуацию на нефтяном рынке и для этого Ирану не обязательно бомбить Израиль или наносить удары по другим странам Залива, говорит эксперт. Кроме того, эскалация невыгодна США из-за приближающихся выборов, объясняет он. «Крупный ближневосточный кризис совершенно невыгоден именно демократической администрации. Это еще раз покажет, что Байден и его команда провалили все, что касается внешней политики, а к ним и так были большие претензии», – говорит эксперт. Но, вероятнее всего, США не будут давить на Израиль, «поскольку демократам нужна поддержка избирателей-евреев в ключевых штатах, и Израиль будет действовать без оглядки на Вашингтон», заключает эксперт.