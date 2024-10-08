Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК

«Эволюция пошла по пути не увеличения числа генов, а увеличения числа регуляторов, которые комбинаторно настраивают программы, ответственные за специализацию клеток. У нас в каждой клетке содержится один и тот же геном, но проявляется он в разных клетках по-разному. И мастер-регулирующая система на основе микроРНК позволяет глобально перенастраивать программы экспрессии генов в разных клетках», – объяснил в разговоре с «Ведомостями» заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Генетик также подчеркнул, что микроРНК – то, за счет чего люди являются полноценными многоклеточными организмами с разными типами клеток.