После сентябрьских выборов по стране прокатилась новая волна отставок мэров

Мэр – самое нестабильное звено в системе публичной власти, отмечает политолог Александр Кынев. «Любые проблемы всегда сказываются на претензиях к [местной] администрации. По статусу мэры предельно уязвимы со всех сторон. Тех, кто на них давит, очень много, а рычаги [влияния] самих глав очень ограничены», – сказал он «Ведомостям». Мэра сейчас легко поставить и легко снять, констатирует политолог Виталий Иванов. «Очень легко. А если легко, то этим активно пользовались и будут пользоваться. В самых разных ситуациях», – заявил эксперт.