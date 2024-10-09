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После сентябрьских выборов по стране прокатилась новая волна отставок мэров

Упрощенная процедура назначения градоначальников сделала их уязвимыми
Александр Тихонов
Еще одним итогом осенних выборов стала вторая волна отставок мэров крупных городов/ t.me/ladamokrousova

Завершение избирательного цикла – 2024 привело ко второй волне отставок мэров крупных городов. 8 октября Саратовская городская дума на внеочередном заседании единогласно приняла досрочное прекращение полномочий главы города Лады Мокроусовой, занимавшей этот пост с 2022 г. Она написала заявление об уходе еще 4 октября, а до этого почти месяц находилась на больничном. Временно исполнять обязанности мэра Саратова будет перешедший на пост первого зама главы горадминистрации незадолго до больничного Мокроусовой экс-глава Татищевского района Павел Сурков. Конкурс по отбору кандидатур на пост главы города пройдет 31 октября.

Отставке Мокроусовой предшествовала критика работы мэрии и городских подрядчиков губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, к которой позднее присоединился председатель Госдумы Вячеслав Володин (избран от Саратовской области).

24 сентября ушла в отставку мэр Челябинска Наталья Котова, назначенная переизбранным на второй срок губернатором Алексеем Текслером сенатором. В Совете Федерации (СФ) Котова, возглавлявшая Челябинск с 2019 г., сменила Маргариту Павлову, чье высказывание о необходимости «перестать ориентировать женщин на получение высшего образования», чтобы не терять «детородную функцию», спровоцировало в 2023 г. широкий резонанс и критику со стороны спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. И. о. главы Челябинска стал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, конкурс на вакантную должность запланирован на 7 ноября.

Мэр Дзержинска (Нижегородская обл.) Иван Носков объявил об отставке 2 октября. Исполняющим обязанности главы города был назначен его первый заместитель Глеб Андреев, 4 октября начался прием документов на конкурс о замещении вакантной должности. Носков возглавлял Дзержинск с 2018 г. По данным «Коммерсанта», чиновник может стать мэром Самары в случае досрочной отставки действующего главы города Елены Лапушкиной. Она возглавляет Самару с 2017 г. и с 30 сентября находится в отпуске.

По собственному желанию 16 сентября пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц. Об отставке 68-летнего чиновника, возглавлявшего город с 2021 г., в своем Telegram-канале сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (8 сентября был избран на первый срок). Конкурс на замещение должности мэра Тольятти пока не объявлен. Город с приставкой «и. о.» возглавляет первый заместитель главы Андрей Дроботов.

Первая волна отставок мэров

19 июня «Ведомости» писали, что с начала года ушли в отставку мэры 13 российских городов. Первым увольнением 25 января стала отставка мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ). Свои посты также покинули главы Тюмени, Липецка, Иванова, Дербента, Йошкар- Олы, Астрахани и др.

17 сентября ушел в отставку мэр Петропавловска-Камчатского «в связи с переходом на другую должность» Константин Брызгин, занимавший этот пост с 2019 г. Его предшественник Виталий Иваненко также досрочно покинул должность, после чего был арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. В 2022 г. суд приговорил его к 8,5 года строгого режима. О трудоустройстве Брызгина пока не сообщалось. 8 октября начался прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост мэра Петропавловска-Камчатского. Обязанности главы города временно исполняет экс-прокурор Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

Мэр – самое нестабильное звено в системе публичной власти, отмечает политолог Александр Кынев. «Любые проблемы всегда сказываются на претензиях к [местной] администрации. По статусу мэры предельно уязвимы со всех сторон. Тех, кто на них давит, очень много, а рычаги [влияния] самих глав очень ограничены», – сказал он «Ведомостям». Мэра сейчас легко поставить и легко снять, констатирует политолог Виталий Иванов. «Очень легко. А если легко, то этим активно пользовались и будут пользоваться. В самых разных ситуациях», – заявил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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