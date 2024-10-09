После сентябрьских выборов по стране прокатилась новая волна отставок мэров

После сентябрьских выборов по стране прокатилась новая волна отставок мэровУпрощенная процедура назначения градоначальников сделала их уязвимыми
Завершение избирательного цикла – 2024 привело ко второй волне отставок мэров крупных городов. 8 октября Саратовская городская дума на внеочередном заседании единогласно приняла досрочное прекращение полномочий главы города Лады Мокроусовой, занимавшей этот пост с 2022 г. Она написала заявление об уходе еще 4 октября, а до этого почти месяц находилась на больничном. Временно исполнять обязанности мэра Саратова будет перешедший на пост первого зама главы горадминистрации незадолго до больничного Мокроусовой экс-глава Татищевского района Павел Сурков. Конкурс по отбору кандидатур на пост главы города пройдет 31 октября.
Отставке Мокроусовой предшествовала критика работы мэрии и городских подрядчиков губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, к которой позднее присоединился председатель Госдумы Вячеслав Володин (избран от Саратовской области).
24 сентября ушла в отставку мэр Челябинска Наталья Котова, назначенная переизбранным на второй срок губернатором Алексеем Текслером сенатором. В Совете Федерации (СФ) Котова, возглавлявшая Челябинск с 2019 г., сменила Маргариту Павлову, чье высказывание о необходимости «перестать ориентировать женщин на получение высшего образования», чтобы не терять «детородную функцию», спровоцировало в 2023 г. широкий резонанс и критику со стороны спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. И. о. главы Челябинска стал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, конкурс на вакантную должность запланирован на 7 ноября.
Мэр Дзержинска (Нижегородская обл.) Иван Носков объявил об отставке 2 октября. Исполняющим обязанности главы города был назначен его первый заместитель Глеб Андреев, 4 октября начался прием документов на конкурс о замещении вакантной должности. Носков возглавлял Дзержинск с 2018 г. По данным «Коммерсанта», чиновник может стать мэром Самары в случае досрочной отставки действующего главы города Елены Лапушкиной. Она возглавляет Самару с 2017 г. и с 30 сентября находится в отпуске.
По собственному желанию 16 сентября пост мэра Тольятти покинул Николай Ренц. Об отставке 68-летнего чиновника, возглавлявшего город с 2021 г., в своем Telegram-канале сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (8 сентября был избран на первый срок). Конкурс на замещение должности мэра Тольятти пока не объявлен. Город с приставкой «и. о.» возглавляет первый заместитель главы Андрей Дроботов.
Первая волна отставок мэров
19 июня «Ведомости» писали, что с начала года ушли в отставку мэры 13 российских городов. Первым увольнением 25 января стала отставка мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ). Свои посты также покинули главы Тюмени, Липецка, Иванова, Дербента, Йошкар- Олы, Астрахани и др.
17 сентября ушел в отставку мэр Петропавловска-Камчатского «в связи с переходом на другую должность» Константин Брызгин, занимавший этот пост с 2019 г. Его предшественник Виталий Иваненко также досрочно покинул должность, после чего был арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. В 2022 г. суд приговорил его к 8,5 года строгого режима. О трудоустройстве Брызгина пока не сообщалось. 8 октября начался прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост мэра Петропавловска-Камчатского. Обязанности главы города временно исполняет экс-прокурор Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.
Мэр – самое нестабильное звено в системе публичной власти, отмечает политолог Александр Кынев. «Любые проблемы всегда сказываются на претензиях к [местной] администрации. По статусу мэры предельно уязвимы со всех сторон. Тех, кто на них давит, очень много, а рычаги [влияния] самих глав очень ограничены», – сказал он «Ведомостям». Мэра сейчас легко поставить и легко снять, констатирует политолог Виталий Иванов. «Очень легко. А если легко, то этим активно пользовались и будут пользоваться. В самых разных ситуациях», – заявил эксперт.