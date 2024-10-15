Что известно о ситуации в Курской области на 15 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 15 октябряРоссийские военные отразили восемь контратак
С момента вторжения ВСУ в Курскую область прошел 71 день. По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские военные отразили восемь контратак противника. За сутки ВСУ потеряли более 200 человек, четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевую бронированную машину и два бронетранспортера.
О ситуации на Курском направлении – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север», по сообщению Минобороны, отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля. Группировка продолжила наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что задача ВС РФ на Курском направлении – заманить подразделения ВСУ в котел и уничтожить. По его словам, ВСУ понесли огромные потери, а фронт ВСУ на Курском направлении может рухнуть в течение месяца.
Помощь жителям Курской области
Курский оперштаб доложил, что за минувшие сутки российские военные эвакуировали 39 жителей приграничья: из Кореневского района – 28 человек, из Большесолдатского – шесть, из Глушковского – троих, из Беловского и Льговского – по одному человеку. В настоящее время все они находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь. Всего с середины сентября российские военные вывезли 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что пытается получить информацию о жителях курского приграничья, занятого ВСУ. Она отметила, что подняла вопрос об их судьбах на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, пишет «РИА Новости».
«Единая Россия» рассказала о помощи жителям Курской области с теплой одеждой. В работе находятся уже 500 таких заявок. Выбрать одежду помогают волонтеры и сотрудники регионального отделения партии. Больше 100 человек уже получили зимние вещи. Активисты доставили в пункты временного размещения и выдали 28 000 продуктовых наборов. В общей сложности в регион поступило 1600 т гуманитарной помощи.
Что рассказал губернатор
Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что бойцы отряда «БАРС-Курск» задержали в Рыльском районе мужчину, выдававший себя за военного. Выяснилось, что он находился в розыске. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.