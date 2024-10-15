Что известно о ситуации в Курской области на 15 октября

Курский оперштаб доложил, что за минувшие сутки российские военные эвакуировали 39 жителей приграничья: из Кореневского района – 28 человек, из Большесолдатского – шесть, из Глушковского – троих, из Беловского и Льговского – по одному человеку. В настоящее время все они находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь. Всего с середины сентября российские военные вывезли 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.