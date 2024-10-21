Госдума вводит порядок ограничения выезда из страны депутатов с доступом

Госдума вводит порядок ограничения выезда из страны депутатов с доступомЕсли такой парламентарий не сдаст свой загранпаспорт в аппарат Госдумы, то документ могут аннулировать
Госдума примет порядок принятия решений об ограничении права на выезд депутатов, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Соответствующий проект постановления, внесенный в Госдуму 18 октября, разработала думская комиссия по регламенту. В проекте решения Совета Госдумы уточняется, что документ включен в проект порядка работы заседания нижней палаты парламента 22 октября, докладчиком выступит глава профильной комиссии Виктор Пинский.
Как можно ограничить выезд депутата за рубеж
В конце весенней сессии был принят и подписан президентом закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов в случае несогласованного выезда за рубеж («Ведомости» писали о его внесении 26 июня). Поправки были внесены в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы (ст. 4; досрочное прекращение полномочий). А в ст. 6 этого закона уточнили обязанность депутатов и сенаторов согласовывать все выезды в любые страны в порядке, который определит руководство соответствующей палаты. Авторы инициативы из Госдумы объясняли это «активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб».
И если служебные командировки до сих пор разрешены, но в них депутатов все равно отпускает Совет Госдумы, санкционируя соответствующие поездки (см. «Ведомости» от 15 октября), то другие поездки оказались осложнены. К примеру, уже в июле Совет Госдумы утвердил на своем заседании порядок и сроки согласования депутатами выезда за границу. Из этого порядка, о котором «Ведомости» писали 22 июля, следует, что принятие решения о выезде руководства Госдумы (заместителей спикера Госдумы, лидеров фракций, глав комитетов и комиссий) рассматривается председателем палаты (но можно делегировать), а вот решения по остальным депутатам принимает комиссия Пинского.
Что еще сможет делать аппарат и спикер Госдумы
Новый документ позволит составить перечень тех, кто знакомился с секретными документами и, соответственно, вовсе не может покинуть страну. Согласно тексту проекта постановления Госдумы, заключение об осведомленности будет предоставлять спикеру аппарат Госдумы. Председатель нижней палаты парламента, рассмотрев заключения, может принять решение об ограничении права на выезд осведомленного депутата из страны на конкретный срок.
Депутат будет уведомлен о решении в течение трех рабочих дней, в течение пяти рабочих дней он должен явиться и передать в аппарат свой загранпаспорт, который будет храниться там до истечения назначенного срока либо до срока окончания действия загранпаспорта. В противном случае еще через пять дней паспорт станет недействительным – соответствующее уведомление аппарат должен направить в «орган, осуществляющий выдачу паспорта».
При прекращении депутатских полномочий документ передадут в государственный орган, выдавший паспорт, до окончания срока действия ограничения на выезд. Председатель Госдумы может разрешить краткосрочный выезд за рубеж, а также отменить решение, принятое в отношении какого-либо депутата. Само же решение может быть обжаловано в Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан в связи с ограничениями их права на выезд из РФ (ее курирует МИД).
О какой информации идет речь
С 2023 г. в законе о порядке выезда и въезда в РФ прописано, что «решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях» принимают спикеры обеих палат парламента. Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с тайными документами. Впрочем, если Межведомственная комиссия по защите гостайны (ее работа касается в первую очередь госслужащих, и с положения о ней отчасти скопирован проект нового постановления Госдумы) даст заключение, что сведения сохраняют степень секретности, срок ограничения права на выезд может быть продлен, но в общей сложности не может составить больше 10 лет.
К информации особой важности относятся данные в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам страны в одной или нескольких из указанных областей, следует из текста постановления правительства, регламентирующего степени секретности гостайн. Совершенно секретной информацией считаются сведения в тех же сферах, но распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики в одной или нескольких из указанных областей.
Депутаты знакомятся с документами для служебного пользования (не являются секретными, и за них пока не могут запретить выезд за рубеж. – «Ведомости»), а также участвуют в закрытых заседаниях, на которых озвучивается «чувствительная для национальных интересов» информация, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Кроме того, в течение депутатского срока парламентариям могут приходить сведения особой важности или совершенно секретные документы – если депутат будет допущен для ознакомления с ними, то он, подписав соответствующие бумаги, станет секретоносителем, подчеркнул Склянчук. «Но допуск к секретной информацией получают далеко не все народные избранники, поэтому предлагаемый порядок коснется узкого круга топ-депутатов и представителей определенных комитетов», – считает он.
В личном деле каждого депутата прописан его уровень допуска к гостайне, это формализованная история, поэтому проблем с верификацией не будет, сказал юрист Олег Захаров, ранее работавший в аппарате Госдумы. Решение оправданное, но правила жестче, чем ожидались, говорит он: «Изъятие загранпаспорта депутата после сдачи мандата публично не обсуждалось, но, видимо, другого способа надежно блокировать их выезд за рубеж не нашлось».
Что думают об этом депутаты
В Госдуме есть комитеты по обороне и безопасности, где депутаты непосредственно вовлечены в повестку спецоперации, а также есть спецкомиссия депутатская по секретным бюджетным расходам, напомнил депутат Госдумы от Москвы Сергей Обухов (КПРФ). «Думаю, что инициатива связана с ограничением мобильности указанных депутатов», – предположил он.
Принятие таких «экстраординарных мер» в нынешних условиях совершенно оправданно, считает первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (тоже КПРФ). «Механизм вводимых ограничений тоже понятен: в зависимости от уровня допуска депутата к особо важной информации или совершенно секретным сведениям председатель Госдумы в каждой конкретной ситуации определяет имеющиеся риски», – сказал он «Ведомостям». По его оценке, инициатива позволит защитить информацию, распространение которой может нанести ущерб интересам страны, а также обеспечить безопасность депутатов, имеющих доступ к этим сведениям.
Это важная и нужная мера, поскольку нельзя быть уверенным в последовательности и законности действий властей иностранных государств, а значит, нельзя быть уверенным в безопасности важной информации и самих депутатов, выезжающих за границу, обратил внимание зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди»). «Если речь идет не о рабочей командировке, то нечего нам, депутатам, ездить в другие страны», – заключил он в беседе с «Ведомостями».
Невозможно заранее предсказать, какая именно информация может показаться важной для геополитических конкурентов, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По его мнению, иностранным спецслужбам «ничего не стоит взять под белы рученьки» любого российского госслужащего за границей и приписать ему действия, которых он не совершал. «И вообще, надо перестать относиться к выездам за границу как к некоей привилегии, не в Советском Союзе живем. Будут другие времена – вернемся к кругосветным путешествиям», – подчеркнул Наумов, добавив, что поддерживает проект постановления.