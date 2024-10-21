Госдума вводит порядок ограничения выезда из страны депутатов с доступом

С 2023 г. в законе о порядке выезда и въезда в РФ прописано, что «решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях» принимают спикеры обеих палат парламента. Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с тайными документами. Впрочем, если Межведомственная комиссия по защите гостайны (ее работа касается в первую очередь госслужащих, и с положения о ней отчасти скопирован проект нового постановления Госдумы) даст заключение, что сведения сохраняют степень секретности, срок ограничения права на выезд может быть продлен, но в общей сложности не может составить больше 10 лет.