В Кремле назвали «откровенными и конструктивными» переговоры лидеров РФ и Китая

В Кремле назвали «откровенными и конструктивными» переговоры лидеров РФ и КитаяСтороны обсудили ситуацию на Украине и отношения с Западом
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в рамках саммита БРИКС в Казани, получились откровенными и конструктивными, стороны отметили совпадение позиций по многим вопросам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, немало времени на встрече было уделено и теме Украины.
«Обмен мнениями и по Украине состоялся, в целом по международной обстановке. Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций, подходов в отношении того, что происходит в мире», – сообщил Песков.
На вопрос журналиста, обсуждали ли лидеры отношения их стран с США, пресс-секретарь ответил, что стороны затрагивали тему взаимодействия с коллективным Западом.
«Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают. Поэтому здесь было чем поделиться», – рассказал он.
Обсудили лидеры и повестку дня – саммит БРИКС. Пресс-секретарь пояснил, что перед коллективным обсуждением тех или иных вопросов президент РФ уже проговорил их заранее с партнерами.
Песков отметил, что Путин и Си наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога. По его словам, стороны по-прежнему нацелены на стратегические партнерские отношения и они имеют все предпосылки для того, чтобы развиваться.
Встреча лидеров двух стран длилась около часа. В открытой части переговоров Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина носит «равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». Глава КНР в свою очередь сказал, что державы «вышли на верный путь выстраивания отношений на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».
Стороны упомянули также рост товарооборота, совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и ряде других отраслей, а также развитие гуманитарных связей, туристические потоки, спортивные и образовательные обмены.
XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что у Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч.