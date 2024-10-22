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В Кремле назвали «откровенными и конструктивными» переговоры лидеров РФ и Китая

Стороны обсудили ситуацию на Украине и отношения с Западом
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в рамках саммита БРИКС в Казани, получились откровенными и конструктивными, стороны отметили совпадение позиций по многим вопросам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, немало времени на встрече было уделено и теме Украины.

«Обмен мнениями и по Украине состоялся, в целом по международной обстановке. Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций, подходов в отношении того, что происходит в мире», – сообщил Песков.

На вопрос журналиста, обсуждали ли лидеры отношения их стран с США, пресс-секретарь ответил, что стороны затрагивали тему взаимодействия с коллективным Западом.

«Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают. Поэтому здесь было чем поделиться», – рассказал он.

Обсудили лидеры и повестку дня – саммит БРИКС. Пресс-секретарь пояснил, что перед коллективным обсуждением тех или иных вопросов президент РФ уже проговорил их заранее с партнерами.

Песков отметил, что Путин и Си наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога. По его словам, стороны по-прежнему нацелены на стратегические партнерские отношения и они имеют все предпосылки для того, чтобы развиваться.

Встреча лидеров двух стран длилась около часа. В открытой части переговоров Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина носит «равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». Глава КНР в свою очередь сказал, что державы «вышли на верный путь выстраивания отношений на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».

Стороны упомянули также рост товарооборота, совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и ряде других отраслей, а также развитие гуманитарных связей, туристические потоки, спортивные и образовательные обмены.

XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что у Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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