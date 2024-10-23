Что грозит Рауфу Арашукову по новому уголовному делу

В конце декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил отца и сына к пожизненным срокам заключения в колониях особого режима. В сентябре 2023 г. апелляционная инстанция утвердила это решение и приговор вступил в законную силу. Вскоре после этого Арашуковых этапировали отбывать наказание. Вместе с Арашуковыми были приговорены к срокам от 5 до 22 лет колонии еще четверо фигурантов: бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов. Хашукаева взяли под стражу в зале суда. При этом от наказания по приговору был освобожден Филиппов в связи с отбытием им наказания в СИЗО.