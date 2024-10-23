Что грозит Рауфу Арашукову по новому уголовному делу

Что грозит Рауфу Арашукову по новому уголовному делуСледственный комитет предъявил ему обвинение в попытке передачи взятки сотруднику колонии
Центральный аппарат Следственного комитета возбудил новое уголовное дело в отношении осужденного экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Дело было возбуждено на основании переданных УФСБ России по Оренбургской области материалов – Арашуков передал сотруднику колонии взятку в размере не менее 3 млн руб. за улучшение условий его содержания в одной из самых суровых колоний России – «Черном дельфине».
Как установило следствие, с июля по октябрь 2024 г. Арашуков передавал денежные средства через своего адвоката за организацию привилегированных условий содержания. Речь идет о получении сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.
Сотрудник ФСИН сообщил о преступной деятельности экс-сенатора в правоохранительные органы, рассказали в СКР. В настоящий момент следователи совместно с ФСБ продолжают устанавливать иных причастных к совершению преступления.
Один из собеседников «Ведомостей» предположил, что Арашуков мог пойти на такой шаг специально, поскольку условия содержания в «Черном дельфине» в любом случае сильно хуже, чем в любом столичном следственном изоляторе. «Это распространенная практика среди осужденных на пожизненный срок – они любыми путями пытаются выбраться из колонии», – говорит он. При расследовании нового уголовного дела фигуранта этапируют из исправительной колонии обратно в СИЗО.
«Терять Арашукову уже нечего, так что он вполне мог прибегнуть и к такой крайности», – рассуждает собеседник. Фактически в случае если вина Арашукова в передаче взятки будет доказана, то новый срок путем частичного сложения добавят к прошлому, т. е. остается пожизненный срок.
На прошлой неделе Арашуков опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост с извинениями перед главой Чечни, в котором попросил Рамзана Кадырова «оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации». 9 октября руководитель республики заявил, что нарушившие закон чеченцы будут отправляться на службу в ряды Вооруженных сил РФ для участия в боевых действиях в зоне спецоперации.
При этом, как ожидается, 23 октября Верховный суд России должен рассмотреть жалобы на пожизненный приговор Арашукову-младшему и его отцу Раулю. Адвокат отца Екатерина Малиновская в беседе с «Ведомостями» отметила, что у Рауля Арашукова нет жалоб на условия содержания в исправительной колонии в Мордовии.
ИК-6 «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке рядом с озером Развал (Оренбургская область). Исправительное учреждение рассчитано на 1600 осужденных. Как правило, в эту колонию особого режима распределяют осужденных на пожизненные сроки. Среди них маньяки, насильники, террористы, главы ОПС и другие опасные преступники.
На особом режиме осужденные могут иметь два краткосрочных и два длительных свидания, а также получать три посылки или передачи и три бандероли в год. У приговоренных к пожизненному сроку есть возможность через 25 лет подать на условно-досрочное освобождение (УДО). Но из «Черного дельфина» по УДО пока никто не освобождался.
Один из самых молодых сейчас отбывающих пожизненное наказание в этой колонии – 21-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии.
В конце декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил отца и сына к пожизненным срокам заключения в колониях особого режима. В сентябре 2023 г. апелляционная инстанция утвердила это решение и приговор вступил в законную силу. Вскоре после этого Арашуковых этапировали отбывать наказание. Вместе с Арашуковыми были приговорены к срокам от 5 до 22 лет колонии еще четверо фигурантов: бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов. Хашукаева взяли под стражу в зале суда. При этом от наказания по приговору был освобожден Филиппов в связи с отбытием им наказания в СИЗО.
Согласно приговору Мосгорсуда, фигуранты были признаны виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.
Кроме того, арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых суд решил обратить в доход государства после вступления приговора в законную силу – в счет погашения гражданских исков. Помимо многочисленных объектов недвижимости у них был арестован целый автопарк, включающий порядка 90 автомобилей, среди которых Bentley, Lexus, Mercedes, Porsche Cayenne, Hummer и ретро-автомобиль ЗИС-115.
Следствием и судом было установлено, что Арашуков-старший совместно с соучастниками похитили природный газ на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершили растрату средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на общую сумму в размере 4,4 млрд руб.
Помимо этого в 2010 г. отец с сыном организовали убийства в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения им показаний о его причастности к убийствам.
Арашуковы с самого начала расследования настаивали на своей невиновности. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их могли заказать предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.