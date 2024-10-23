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Путин открыл заседание саммита БРИКС в узком составе

Его итоги закрепят в «Казанской декларации»
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин открыл в Казани заседание XVI саммита БРИКС в узком составе. Кроме Путина, в нем приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Сирил Рамафоза и министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.

Путин подчеркнул, что заседание в узком составе – ключевое мероприятие российского председательства, проходящего под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Российский лидер подчеркнул, что Россия с большой ответственностью подошла к организации совместной деятельности в рамках объединения в текущем году.

По его словам, Россия как страна – председатель объединения стремилась к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем. РФ всячески содействовала углублению многопланового сотрудничества государств БРИКС по трем магистральным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах, а также делала все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения.

В узком составе было предложено рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Также планировалось обсудить выполнение двух важных решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге: углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС и дальнейшее расширение объединения.

Путин отметил, что было бы неправильно игнорировать значительный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению связей с БРИКС. По его словам, более 30 государств уже выразили желание наладить такие контакты в той или иной форме. При этом он подчеркнул необходимость сохранить баланс, чтобы не допустить снижения эффективности работы БРИКС.

Путин напомнил, что в Йоханнесбурге было решено разработать модальности и категории государств – партнеров объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет планируется отразить в итоговой Казанской декларации.

Путин отметил, что БРИКС демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он подчеркнул, что страны объединения обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. Также он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. По его словам, страны выступают за равенство, добрососедство, взаимное уважение и стремятся к утверждению идеалов дружбы, согласия и всеобщего процветания.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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