Путин открыл заседание саммита БРИКС в узком составе

По его словам, Россия как страна – председатель объединения стремилась к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем. РФ всячески содействовала углублению многопланового сотрудничества государств БРИКС по трем магистральным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах, а также делала все, чтобы обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения.