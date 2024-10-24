Кураторы внутренней политики покидают регионы после выборов

Кураторы внутренней политики покидают регионы после выборовСвоих постов лишились вице-губернаторы ХМАО и Челябинской области
Ответственные за внутреннюю политику заместители губернаторов начали покидать свои посты после региональных выборов. В частности, в октябре в отставку были отправлены первый вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) Алексей Шипилов и вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин. В обоих регионах 8 сентября прошли выборы губернаторов: депутаты думы ХМАО избрали главой региона Руслана Кухарука, а глава Челябинской области Алексей Текслер переизбрался на второй срок (главы регионов представляют «Единую Россию»).
Векшин курировал внутреннюю политику на посту заместителя губернатора Челябинской области с 2019 г., до этого на протяжении шести лет он работал на аналогичной должности в Мурманской области. Чиновник покинул Заполярье вскоре после избрания на первый срок губернатора Андрея Чибиса («Единая Россия»). «Векшин в последнее время был формальным вице-губернатором, его фактически лишили полномочий раньше: сыграла роль совокупность факторов, в частности неудачи ряда кандидатов на праймериз по отбору кандидатов в депутаты думы Челябинска и какие-то аппаратные вещи», – сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству области. Полномочия Векшина перешли к вице-губернатору Роману Воллерту, который до сентября 2024 г. работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
Шипилову, работавшему на посту вице-губернатора ХМАО по внутренней политике с января 2016 г., не нашлось места в команде нового главы региона Кухарука, сменившего на этом посту Наталью Комарову. До назначения врио главы ХМАО Кухарук занимал должность мэра Тюмени. Местные СМИ не исключают, что куратором внутренней политики новый губернатор может назначить еще одного выходца из Тюмени – Сергея Дегтяря, который работал заместителем нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина в бытность последнего губернатором Тюменской области. В частности, Дегтярь был замечен на заседании думы ХМАО при избрании Кухарука и на инаугурации нового губернатора.
Должность вице-губернатора по внутренней политике – одна из самых неустойчивых в региональной властной номенклатуре, говорит политолог Александр Кынев. «Во-первых, должность проектная, во-вторых, очень сильно завязана на массу политических моментов и очень конфликтогенная. Старожилы есть, но это скорее исключение. Как правило, дольше всех в регионах работают финансисты: есть замы по финансам, которые сидят с начала 1990-х. Более-менее устойчивы замы по экономике и соцполитике. Как правило, чем беднее регион, тем замы по внутренней политике меняются чаще», – сказал эксперт «Ведомостям».
Первоочередной задачей ответственного за внутреннюю политику вице-губернатора было и остается поддержание общественно-политической стабильности, говорит политтехнолог, заместитель генерального директора «Полилога» по политическим проектам Роман Моложон. «Сюда входят обеспечение побед на выборах, недопущение (или нивелирование) общественно-политических рисков, обеспечение общей управляемости на территории. Меняются и усложняются условия, в которых приходится эти задачи выполнять. Зам по внутренней политике должен быть погружен во все чувствительные вопросы, начиная от общефедеральных (пандемия, спецоперация, западное давление) и заканчивая региональными и даже муниципальными, ибо любой риск может превратиться в политический, если его не отслеживать и не работать с ним», – сказал он «Ведомостям».