Кураторы внутренней политики покидают регионы после выборов

Векшин курировал внутреннюю политику на посту заместителя губернатора Челябинской области с 2019 г., до этого на протяжении шести лет он работал на аналогичной должности в Мурманской области. Чиновник покинул Заполярье вскоре после избрания на первый срок губернатора Андрея Чибиса («Единая Россия»). «Векшин в последнее время был формальным вице-губернатором, его фактически лишили полномочий раньше: сыграла роль совокупность факторов, в частности неудачи ряда кандидатов на праймериз по отбору кандидатов в депутаты думы Челябинска и какие-то аппаратные вещи», – сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству области. Полномочия Векшина перешли к вице-губернатору Роману Воллерту, который до сентября 2024 г. работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.