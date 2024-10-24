Что значат досрочные выборы президента Белоруссии

Что значат досрочные выборы президента БелоруссииАлександр Лукашенко идет на седьмой срок
Палата представителей (нижняя палата парламента Белоруссии) 23 октября назначила на 26 января 2025 г. выборы президента страны. Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.
Карпенко заметил, что ст. 81 конституции Белоруссии и ст. 56 Избирательного кодекса говорят, что выборы президента назначаются «не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий» предыдущего главы государства, которые отсчитываются от инаугурации – в данном случае с 23 сентября 2020 г. (цитата по БелТА). «Соответственно, очередные выборы президента должны пройти не позднее 20 июля 2025 г.», – сказал Карпенко.
При этом в назначении выборов на январь он не увидел нарушения, так как, по словам Карпенко, законодательство не содержит указания конкретного дня. Почему голосование решено назначить именно на эту дату, Карпенко не объяснил.
Позже днем бессменный с 1994 г. лидер страны Александр Лукашенко кратко признал, что пойдет вновь на президентские выборы в качестве кандидата. В интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой он ответил на соответствующий вопрос: «Да, Оля».
В 2025 г. истекает шестой срок Лукашенко, начавшийся с массовых протестов августа – сентября 2020 г. На выборах 9 августа 2020 г. ЦИК страны назвал победителем Лукашенко с 80,1%, а его главной сопернице Светлане Тихановской насчитал 10%. Оппозиция эти результаты не признала и обвиняла власти в фальсификации. Тихановская бежала в Литву в августе 2020 г.
В ноябре 2020 г. Лукашенко пообещал, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой конституции (референдум о внесении в нее изменений был успешно проведен в 2022 г.). В марте 2023 г. он говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. А в августе 2024 г. посоветовал белорусам привыкать к мысли о другом лидере страны.
Принятые в 2022 г. поправки в конституцию предусматривают, что после одобрения поправок один человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков (как это было до 2001 г.), но по истечении полномочий он сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Повышен возрастной ценз кандидата в президенты с 30 до 40 лет, а также ценз оседлости – с 10 до 20 лет.
При этом ранее на протяжении шести сроков Лукашенко в основной закон вносились изменения, которые несколько раз обнуляли количество сроков полномочий для президента. В 1996 г. прошел референдум о поправках в конституцию, по которым срок полномочий исчислялся не с инаугурации, а со вступления в силу новой редакции основного закона, что передвинуло следующие выборы на два года – с 1999 на 2001 г. Победив в 2001 г., Лукашенко инициировал референдум по изъятию ограничений на число сроков. После он переизбирался в третий, четвертый и пятый раз в 2006, 2010 и 2015 гг.
Выбор даты может быть связан со временем пересменки в администрации президента США после президентских выборов ноября 2024 г., полагает политолог, главред аналитического портала «Евразия.Эксперт» Александр Носович. По его мнению, Лукашенко хочет обезопасить себя от всех возможных политических рисков в случае вмешательства Запада. Искать враждующие фракции в белорусской элите не стоит: с момента прихода Лукашенко в 1994 г. вся полнота власти сконцентрирована у «могилевской группы» (Лукашенко родился и начал карьеру в Могилевской области. – «Ведомости»), говорит Носович. Слухи, что скончавшийся министр иностранных дел Владимир Макей мог возглавить альтернативный центр силы, оказались преувеличенными, добавил эксперт: «Хотя его ведомство проводило политику сближения с США и Европой, после протестов августа 2020 г. по распоряжению президента Макей совершил геополитический разворот к России».
Решающее влияние для разворота Белоруссии на восток сыграло начало боевых действий на Украине в 2022 г., продолжает Носович. В Минске в полной мере осознали риски пребывания на геополитическом разломе Европы. В этом контексте, продолжает Носович, риск повторения протестов 2020 г. в Белоруссии минимален. До этого власти пытались найти компромисс с Западом и националистическими кругами внутри страны, допускали работу западных и прозападных НКО и СМИ, напоминает эксперт: «Но после событий 2020 г. Минск разрушил инфраструктуру, обеспечивавшую протестное голосование и выход людей на улицу».
Еще одной временной рамкой, влияющей на принятие решения о дате выборов президента Белоруссии, является момент потенциального окончания активной фазы боевых действий на Украине, считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, здесь Лукашенко хочет выйти на новый срок до окончания этой фазы. «Расстановка временных границ обусловлена международной обстановкой и стремлением сохранить стабильность в республике», – заключил Офицеров-Бельский.