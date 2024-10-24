Что значат досрочные выборы президента Белоруссии

При этом ранее на протяжении шести сроков Лукашенко в основной закон вносились изменения, которые несколько раз обнуляли количество сроков полномочий для президента. В 1996 г. прошел референдум о поправках в конституцию, по которым срок полномочий исчислялся не с инаугурации, а со вступления в силу новой редакции основного закона, что передвинуло следующие выборы на два года – с 1999 на 2001 г. Победив в 2001 г., Лукашенко инициировал референдум по изъятию ограничений на число сроков. После он переизбирался в третий, четвертый и пятый раз в 2006, 2010 и 2015 гг.