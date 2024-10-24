Генсек ООН выступил на саммите БРИКС

Каждая страна должна иметь возможность получить доступ к преимуществам технологий, заявил генсек ООН. Глобальный цифровой договор призван укрепить международное сотрудничество. Предусматриваются три по-настоящему справедливых договоренности по искусственному интеллекту (ИИ) для того, чтобы каждая страна могла иметь возможность принять участие в диалоге по этому вопросу. Для этого проводятся встречи экспертов по ИИ, а также политический диалог на уровне лидеров государств в рамках ООН при участии всех стран. Также предусматриваются и возможности финансирования для укрепления потенциала в области ИИ в развивающихся странах.