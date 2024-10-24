Генсек ООН выступил на саммите БРИКС

Генсек ООН выступил на саммите БРИКСОн назвал четыре направления дальнейших действий организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на пленарном заседании 16-го саммита БРИКС, отметив важнейшую роль объединения в решении международных проблем.
Гутерриш напомнил, что страны БРИКС представляют почти 50% населения Земли. Он сказал, что для того, чтобы справиться с большими мировыми вызовами, нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья. Генсек назвал четыре направления дальнейших действий ООН.
Финансирование
По мнению генерального секретаря, сегодняшняя система финансирования не дает уязвимым странам необходимого уровня социального обеспечения. Пакт во имя будущего ООН призван ускорить реформирование международной архитектуры финансирования, которая устарела, неэффективна и несправедлива. В него включены намерение продолжить стимулирование целей устойчивого развития, изменить модели бизнеса и серьезно повысить возможности поддержки от банков развития, льготное финансирование стран, которые находятся в уязвимых условиях, представить больше специальных прав заимствования, реструктурировать кредиты для стран, которые тонут в долгах.
Климат
Каждая страна, заявил Гутерриш, высказала намерение снизить рост температуры до уровня 1,5 градуса. Для этого требуются серьезные действия для снижения выбросов, G20 должна возглавить эту работу. Развитые страны должны выполнить свои обязательства, удвоить выделение средств на цели климата. Также необходимо профинансировать фонд убытков и ущерба.
Технологии
Каждая страна должна иметь возможность получить доступ к преимуществам технологий, заявил генсек ООН. Глобальный цифровой договор призван укрепить международное сотрудничество. Предусматриваются три по-настоящему справедливых договоренности по искусственному интеллекту (ИИ) для того, чтобы каждая страна могла иметь возможность принять участие в диалоге по этому вопросу. Для этого проводятся встречи экспертов по ИИ, а также политический диалог на уровне лидеров государств в рамках ООН при участии всех стран. Также предусматриваются и возможности финансирования для укрепления потенциала в области ИИ в развивающихся странах.
Мир и реформирование Совбеза ООН
Необходимо укрепить механизм мира, в том числе реформировать Совбез ООН так, чтобы он представлял современный мир. Пакт во имя будущего предусматривает важные шаги по поводу разоружения, в том числе первое многостороннее соглашение по ядерному разоружению, а также меры по исключению размещения оружия в космосе и использованию смертоносного автономного оружия.
«Нам в первую очередь нужен мир, мир в Газе. Необходимо немедленное прекращение огня, немедленное и безусловное освобождение всех заложников и результативное предоставление гуманитарной помощи без каких-либо преград», – подчеркнул Гутерриш.
Генсек также заявил о необходимости мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи. Нужен мир в Судане, где «все стороны должны прекратить стрелять и стремиться к устойчивому миру», заявил он.
«Мы верим в БРИКС, в то, что он сможет сыграть очень важную роль для того, чтобы достигнуть поставленных задач», – резюмировал Гутерриш.
22 октября «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака писало, что Гутерриш намерен подтвердить свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН.
МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии. Позже стало известно, что Гутерриш внесен в базу «Миротворец».