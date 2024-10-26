Палата без лордов

До XVI века именно Палата лордов была более могущественной из двух палат английского парламента. В результате исторических событий вроде гражданской войны в Англии в XVII веке властные полномочия постепенно передавались сначала от короны Палате лордов, а затем – от нее Палате общин. Серьезный конфликт между правительством и Палатой лордов произошел в 1909 г. Тогда канцлер казначейства (должность, равноценная министру финансов) либерал Дэвид Ллойд Джордж выступил с предложением так называемого «Народного бюджета». В него помимо прочего должен был войти земельный налог, что не понравилось крупным землевладельцам из консервативной партии. Они использовали свое подавляющее большинство в Палате лордов для голосования против бюджета. Правящей либеральной партии удалось провести проект бюджета через Палату общин, но консервативное большинство палаты лордов отклонило его даже несмотря на позицию короля Эдуарда VII, который призывал принять бюджет во избежание кризиса. При этом лорды обещали прислушаться к королю, если либералы получат мандат от избирателей на принятие бюджета. В ответ либералы выступили с возражениями, предложив ограничить полномочия палаты лордов. Итогом этого стали выборы в январе 1910 г., когда либералы набрали всего на два мандата больше, чем консерваторы – 274 против 272. Результатом таких выборов стал так называемый «подвешенный парламент» – то есть, парламент, в котором ни одна из партий не получила абсолютного большинства. После выборов, 28 апреля 1910 г. Палата лордов, как и обещала, приняла «народный бюджет».