Израиль атаковал военные объекты Ирана

Израильский военный источник сообщил CNN, что удары не распространялись на энергетическую инфраструктуру Ирана. По данным источника, атака «на 100% осуществлена ​​Израилем», но ЦАХАЛ продолжает «тесное сотрудничество» с США, в том числе, в области противовоздушной обороны. Издание напомнило, что израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили Штаты, что ответный удар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.