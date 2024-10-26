Израиль атаковал военные объекты Ирана

Израиль атаковал военные объекты ИранаЦАХАЛ поразила средства ПВО и предприятия по производству ракет
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана, сообщила израильская армия ЦАХАЛ.
«Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы государству Израиль», – заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
В 6:00 (совпадает с мск) в армии сообщили о завершении ударов, возвращении самолетов в Израиль и достижении целей.
По данным The Jerusalim Post в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая новейшие F-35. Атака длилась несколько часов.
Газета The Washington Post сообщила, что среди военных объектов, подвергшихся атакам, – объекты ПВО и заводы по производству ракет. В Тегеране были слышны взрывы, сообщили иранские СМИ, а власти заявили, что системы ПВО были активированы по крайней мере дважды, удары нанесли «ограниченный ущерб» в некоторых районах.
Израильский военный источник сообщил CNN, что удары не распространялись на энергетическую инфраструктуру Ирана. По данным источника, атака «на 100% осуществлена Израилем», но ЦАХАЛ продолжает «тесное сотрудничество» с США, в том числе, в области противовоздушной обороны. Издание напомнило, что израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили Штаты, что ответный удар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.
Массированная атака произошла на фоне неоднократных обещаний израильских властей в последние дни отреагировать на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.