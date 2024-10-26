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Израиль атаковал военные объекты Ирана

ЦАХАЛ поразила средства ПВО и предприятия по производству ракет
Ирина Овчарова
Ronen Zvulun / Reuters

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана, сообщила израильская армия ЦАХАЛ. 

«Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы государству Израиль», – заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В 6:00 (совпадает с мск) в армии сообщили о завершении ударов, возвращении самолетов в Израиль и достижении целей.

По данным The Jerusalim Post в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая новейшие F-35. Атака длилась несколько часов. 

Газета The Washington Post сообщила, что среди военных объектов, подвергшихся атакам, – объекты ПВО и заводы по производству ракет. В Тегеране были слышны взрывы, сообщили иранские СМИ, а власти заявили, что системы ПВО были активированы по крайней мере дважды, удары нанесли «ограниченный ущерб» в некоторых районах.

Израильский военный источник сообщил CNN, что удары не распространялись на энергетическую инфраструктуру Ирана. По данным источника, атака «на 100% осуществлена ​​Израилем», но ЦАХАЛ продолжает «тесное сотрудничество» с США, в том числе, в области противовоздушной обороны. Издание напомнило, что израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили Штаты, что ответный удар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.

Массированная атака произошла на фоне неоднократных обещаний израильских властей в последние дни отреагировать на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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