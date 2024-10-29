Правящая Либерально-демократическая партия Японии проиграла выборы

Правящая Либерально-демократическая партия Японии проиграла выборыНо она попытается создать новую коалицию и удержать власть
Коалиция из либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто» намерена остаться у власти, несмотря на разгромное поражение на внеочередных парламентских выборах нижней палаты 27 октября. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Сигеру Исиба. Впервые с 2009 г. правящая ЛДП потеряла большинство на выборах в нижнюю палату парламента. Всего она обеспечила себе 191 место из 465, что гораздо меньше прошлого результата в 247 мест, а союзная ЛДП буддистская партия «Комэйто» получила 24 места. Коалиции ЛДП с «Комэйто» не удалось набрать необходимые 233 места для получения большинства, голосов хватило только на 215 мандатов. Ближайший конкурент ЛДП – конституционно-демократическая партия получила 148 мест. 38 мандатов обеспечила себе правая Партия инноваций Японии, 28 мест – Демократическая партия для народа, девять и восемь мест – у партии «Рэйва» и коммунистической партии соответственно. Всего оппозиционным силам удалось набрать 250 мест, но о создании коалиции они не объявляли.
В ЛДП заявили о готовности сотрудничать с другими партиями, но, как сказал Исиба, ЛДП пока не рассматривает варианты возможных коалиций. По его словам, для начала необходимо «представить политические курсы партий». По сведениям издания Politico, большую роль в переговорах о формировании коалиции будут играть третьи партии (не либерал-демократы и не конституционные демократы), от которых будут зависеть возможные политические альянсы. Пока ни одна из них не заявила о своем желании сотрудничать с ЛДП.
Как сообщает CNN, японский премьер, проводя внеочередные выборы, намеревался укрепить свое положение и получить мандат доверия от граждан страны. Результат оказался обратным: население, разозленное высокой инфляцией и ростом стоимости жизни, выразило свое мнение в бюллетенях. Исиба уже пообещал провести реформы. По его словам, он «вернется к началу и продвинет серьезные внутренние реформы внутри партии и дальнейшие радикальные реформы, касающиеся политической ситуации». Как пишет CNN, вне зависимости от того, согласится ли ЛДП на коалицию с другими партиями или же решит сформировать правительство меньшинства, сам Исиба рискует потерять свой пост.
В 2023 г. ЛДП оказалась в центре коррупционного скандала, который привел к сильному недовольству избирателей. Речь шла о неправильном декларировании доходов от пожертвований, что предполагало возврат денег политикам из ЛДП в виде откатов.
Результаты выборов говорят о том, что избиратели выразили свое недовольство правящей партии, уличенной в коррупционных скандалах, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. «Вообще, политическая коррупция – это то, что в японской политике было и остается одной из главных проблем уже очень долго», – говорит эксперт. При этом внешнеполитический курс Японии, вероятно, не претерпит значительных изменений, так как в японском обществе существует консенсус по поводу ключевых внешнеполитических приоритетов, включая важность японо-американского союза и негативное отношение к России в контексте военного конфликта на Украине, считает эксперт. Консервативные силы в Японии выступают за продолжение процесса милитаризации, в то время как конституционно-демократическая партия призывает к его замедлению, продолжает Нелидов. В ситуации, когда правящая коалиция не имеет большинства, а оппозиционные партии не могут прийти к согласию, возможен вариант частичной коалиции, объясняет он. «Оппозиционные партии не будут допущены в правящую коалицию, но, возможно, будут вести переговоры по отдельным вопросам. Это будет ситуационная коалиция, созданная на определенный случай. «Демократическая партия для народа – одна из оппозиционных сил, которая укрепила свои позиции. Возможно, именно с ней будут вести переговоры», – резюмирует Нелидов.
Сейчас Япония вряд ли будет активно заниматься внешней политикой, считает ведущий научный сотрудник кафедры востоковедения Института Китая и современной Азии РАН Олег Парамонов. Ее внимание будет сосредоточено на внутренних делах. В целом, по мнению эксперта, Япония продолжит курс, взятый премьером Исибой. «Это отрицательная политика в отношении России и политика хеджирования по отношению к Китаю. В отношении Пекина, с одной стороны, будет осуществляться сдерживание, а с другой – сохранятся нормальные политические отношения и будут развиваться экономические связи», – заключает эксперт.