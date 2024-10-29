Правящая Либерально-демократическая партия Японии проиграла выборы

Результаты выборов говорят о том, что избиратели выразили свое недовольство правящей партии, уличенной в коррупционных скандалах, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. «Вообще, политическая коррупция – это то, что в японской политике было и остается одной из главных проблем уже очень долго», – говорит эксперт. При этом внешнеполитический курс Японии, вероятно, не претерпит значительных изменений, так как в японском обществе существует консенсус по поводу ключевых внешнеполитических приоритетов, включая важность японо-американского союза и негативное отношение к России в контексте военного конфликта на Украине, считает эксперт. Консервативные силы в Японии выступают за продолжение процесса милитаризации, в то время как конституционно-демократическая партия призывает к его замедлению, продолжает Нелидов. В ситуации, когда правящая коалиция не имеет большинства, а оппозиционные партии не могут прийти к согласию, возможен вариант частичной коалиции, объясняет он. «Оппозиционные партии не будут допущены в правящую коалицию, но, возможно, будут вести переговоры по отдельным вопросам. Это будет ситуационная коалиция, созданная на определенный случай. «Демократическая партия для народа – одна из оппозиционных сил, которая укрепила свои позиции. Возможно, именно с ней будут вести переговоры», – резюмирует Нелидов.