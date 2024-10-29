Гуманитарные связи с Ближним Востоком требуют расширения

Швыдкой, в свою очередь, посетовал, что российская публика плохо знает литературу, театр и кино Ближнего Востока, хотя странам региона есть что предложить, а в советское время на русский язык был переведен значительный корпус арабских и иранских классических писателей. Кузнецов отметил, что в СССР практиковали массовые переводы ближневосточных авторов без оглядки на спрос, а сейчас действуют законы рынка. Но на фоне геополитической обстановки ситуация может измениться, допустил эксперт. Поэтому необходимо исследование предпочтений читателей и зрителей и привлечение доноров, говорит он. Примеры уже есть – так, по словам Швыдкого, строящий в Египте АЭС «Росатом» финансировал гастроли Большого театра в стране.