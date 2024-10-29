Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Гуманитарные связи с Ближним Востоком требуют расширения

Они отстают от экономических взаимоотношений
Илья Лакстыгал
Культурные связи России и Ближнего Востока отстают от экономических/ Максим Стулов / Ведомости

В Москве 28 октября при поддержке МИДа начался VI международный экспертный форум «Россия – Ближний Восток». Он открылся докладом «Миссия культурной и научной дипломатии России на Ближнем Востоке» Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова (есть у «Ведомостей») за авторством ведущих востоковедов: научного руководителя Института востоковедения (ИВ) РАН Виталия Наумкина, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и главы Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василия Кузнецова.

В докладе отмечается, что научно-аналитическое сопровождение российской дипломатии на арабском Востоке традиционно развито. Академик Наумкин привел примеры исследований, многие из которых берут начало с советских времен, вроде Сокотрийской комплексной экспедиции в Йемене и других проектов. Продолжаются археологические экспедиции в Судане, Сирии и Ираке: комплексная экспедиция в Ираке была возрождена в 2019 г. после 30-летнего перерыва, принимаются усилия по восстановлению разрушенных исламистами археологических памятников Пальмиры при содействии Эрмитажа и Института материальной культуры РАН. По словам спецпредставителя президента России по культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в арабских странах есть запрос на российскую культуру, а в России – на арабскую.

Но с научной дипломатией ситуация сложнее – в докладе говорится о «практически полном отсутствии опыта совместной работы». При этом отмечается высокий уровень проработанности таких механизмов с Турцией и, несмотря на расхождения взглядов на ближневосточный конфликт, с Израилем. Эти страны находятся в топ-30 российских зарубежных научных партнеров.

То, что российское научное, гуманитарное и естественно-научное присутствие на Ближнем Востоке пока не сравнимо с западным, отмечали арабские гости форума. Али Факих из Бахрейна заметил, что в его государстве активно действуют НКО, университеты и регулярные образовательные программы обмена США, Франции, Великобритании, которые устраивают филиалы своих «мозговых центров» в регионе.

Во многом слабость научных, образовательных и культурных контактов вызвана плохим знанием друг друга. Старший научный сотрудник саудовского Центра исследований и межкоммуникационных знаний Абдалла аль-Фаррадж посетовал на слабый маркетинг российской науки, культуры и технологий. С этим не согласился научный руководитель Центра Примакова Руслан Мамедов. По его мнению, научно-образовательные контакты – это «дорога с двусторонним движением» и региональным государствам стоит также идти навстречу, особенно Саудовский Аравии.

Швыдкой, в свою очередь, посетовал, что российская публика плохо знает литературу, театр и кино Ближнего Востока, хотя странам региона есть что предложить, а в советское время на русский язык был переведен значительный корпус арабских и иранских классических писателей. Кузнецов отметил, что в СССР практиковали массовые переводы ближневосточных авторов без оглядки на спрос, а сейчас действуют законы рынка. Но на фоне геополитической обстановки ситуация может измениться, допустил эксперт. Поэтому необходимо исследование предпочтений читателей и зрителей и привлечение доноров, говорит он. Примеры уже есть – так, по словам Швыдкого, строящий в Египте АЭС «Росатом» финансировал гастроли Большого театра в стране.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных