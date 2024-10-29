Гуманитарные связи с Ближним Востоком требуют расширения

Гуманитарные связи с Ближним Востоком требуют расширенияОни отстают от экономических взаимоотношений
В Москве 28 октября при поддержке МИДа начался VI международный экспертный форум «Россия – Ближний Восток». Он открылся докладом «Миссия культурной и научной дипломатии России на Ближнем Востоке» Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова (есть у «Ведомостей») за авторством ведущих востоковедов: научного руководителя Института востоковедения (ИВ) РАН Виталия Наумкина, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и главы Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василия Кузнецова.
В докладе отмечается, что научно-аналитическое сопровождение российской дипломатии на арабском Востоке традиционно развито. Академик Наумкин привел примеры исследований, многие из которых берут начало с советских времен, вроде Сокотрийской комплексной экспедиции в Йемене и других проектов. Продолжаются археологические экспедиции в Судане, Сирии и Ираке: комплексная экспедиция в Ираке была возрождена в 2019 г. после 30-летнего перерыва, принимаются усилия по восстановлению разрушенных исламистами археологических памятников Пальмиры при содействии Эрмитажа и Института материальной культуры РАН. По словам спецпредставителя президента России по культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в арабских странах есть запрос на российскую культуру, а в России – на арабскую.
Но с научной дипломатией ситуация сложнее – в докладе говорится о «практически полном отсутствии опыта совместной работы». При этом отмечается высокий уровень проработанности таких механизмов с Турцией и, несмотря на расхождения взглядов на ближневосточный конфликт, с Израилем. Эти страны находятся в топ-30 российских зарубежных научных партнеров.
То, что российское научное, гуманитарное и естественно-научное присутствие на Ближнем Востоке пока не сравнимо с западным, отмечали арабские гости форума. Али Факих из Бахрейна заметил, что в его государстве активно действуют НКО, университеты и регулярные образовательные программы обмена США, Франции, Великобритании, которые устраивают филиалы своих «мозговых центров» в регионе.
Во многом слабость научных, образовательных и культурных контактов вызвана плохим знанием друг друга. Старший научный сотрудник саудовского Центра исследований и межкоммуникационных знаний Абдалла аль-Фаррадж посетовал на слабый маркетинг российской науки, культуры и технологий. С этим не согласился научный руководитель Центра Примакова Руслан Мамедов. По его мнению, научно-образовательные контакты – это «дорога с двусторонним движением» и региональным государствам стоит также идти навстречу, особенно Саудовский Аравии.
Швыдкой, в свою очередь, посетовал, что российская публика плохо знает литературу, театр и кино Ближнего Востока, хотя странам региона есть что предложить, а в советское время на русский язык был переведен значительный корпус арабских и иранских классических писателей. Кузнецов отметил, что в СССР практиковали массовые переводы ближневосточных авторов без оглядки на спрос, а сейчас действуют законы рынка. Но на фоне геополитической обстановки ситуация может измениться, допустил эксперт. Поэтому необходимо исследование предпочтений читателей и зрителей и привлечение доноров, говорит он. Примеры уже есть – так, по словам Швыдкого, строящий в Египте АЭС «Росатом» финансировал гастроли Большого театра в стране.