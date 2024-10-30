Каковы последствия воздушной атаки Израиля на Иран

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, атака на Иран проводилась преимущественно аэробаллистическими ракетами, а иранская ПВО не располагала комплексами, в том числе российского производства, оптимизированными для борьбы с такими целями. «Точно так же американские системы ПВО Patriot PAC 2, мягко говоря, не отличились при отражении удара иранских баллистических ракет по Израилю, и были публикации о том, что израильская армия собирается от них избавиться. Не видно успехов у тех же Patriot при отражении ударов российскими аэробаллистическими ракетами «Кинжал» на Украине. Все это прекрасно известно покупателям российских систем ПВО, поэтому разговоры о том, что они потребуют объяснений и переметнутся к другим производителям, выдача желаемого за действительное», – сказал эксперт.