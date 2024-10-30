Каковы последствия воздушной атаки Израиля на Иран

Каковы последствия воздушной атаки Израиля на ИранНа репутации российских средств ПВО это не скажется
ВВС Израиля в результате ответной воздушной атаки 26 октября по военным объектам на территории Ирана якобы уничтожили три оставшихся у страны российских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-300, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и израильских официальных лиц. Этот удар будто бы нанесет серьезный репутационный ущерб по российской оборонной промышленности, а традиционные клиенты российского ВПК, вероятно, начнут искать альтернативных поставщиков вооружений, отчего могут выиграть производители оружия из Южной Кореи, США, Израиля и Китая, полагают собеседники издания.
Российские системы С-300, поставленные после политических задержек в 2015 г., являются важным компонентом ПВО Исламской Республики. Как пишет WSJ, во время воздушной атаки они смогли поразить в лучшем случае лишь несколько из сотен ракет, выпущенных израильскими ВВС. Четвертый комплекс был якобы уничтожен израильтянами в предыдущей атаке в апреле 2024 г.
Об уничтожении двух российских батарей ЗРК С-300 и одной «усовершенствованной модели иранского производства» и радаров дальнего обнаружения 28 октября также написал на своей странице Х военный корреспондент израильского армейского радио Дорон Кадош со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля. По его оценкам, после воздушной атаки Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие 2–3 года».
WSJ со ссылкой на источники 29 октября также сообщала об уязвимости израильских ПВО перед потенциальной атакой Ирана и их союзников на Израиль. По их данным, у военных США заканчиваются некоторые типы ракет для ПРО своих эсминцев из-за интенсивного использования на Ближнем Востоке. Поэтому в Пентагоне опасаются, что в случае нового ирано-израильского военного обострения дефицит американских ракет-перехватчиков может возрасти. В середине октября для защиты Израиля Вашингтон направил американскую систему противоракетной обороны ТHAAD. Израильские ВВС нанесли воздушный удар по военным объектам Ирана 26 октября в ответ на иранский массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября. Как писали израильские СМИ, около 100 боевых самолетов Израиля F-35 атаковали предприятия ВПК и военные объекты. Иран сообщал о гибели четырех военных, включая двух из войск ПВО.
С-300/400 и С-300В в мире
Помимо России и Ирана операторами ЗРК типа С-300П сегодня являются Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Таджикистан, Казахстан, Китай, Кипр, Сирия и Украина. Китай, Турция и Индия закупили комплекс следующего поколения С-400, а Венесуэла и Египет – С-300В, оптимизированный против баллистических ракет.
Информация о поражении всех батарей С-300 и заводов по производству твердого ракетного топлива сомнительная, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Спутниковые снимки не подтвердили следов вторичной детонации, возможной при поражении таких объектов, отмечает эксперт. По его словам, операция израильских военных была скорее имиджевой, а целью их ВВС, возможно, были некоторые гарнизоны иранской армии. В текущем ирано-израильском противостоянии, полагает Ермаков, обе стороны ведут себя сдержанно, так как не хотят ввязываться в крупную региональную войну.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, атака на Иран проводилась преимущественно аэробаллистическими ракетами, а иранская ПВО не располагала комплексами, в том числе российского производства, оптимизированными для борьбы с такими целями. «Точно так же американские системы ПВО Patriot PAC 2, мягко говоря, не отличились при отражении удара иранских баллистических ракет по Израилю, и были публикации о том, что израильская армия собирается от них избавиться. Не видно успехов у тех же Patriot при отражении ударов российскими аэробаллистическими ракетами «Кинжал» на Украине. Все это прекрасно известно покупателям российских систем ПВО, поэтому разговоры о том, что они потребуют объяснений и переметнутся к другим производителям, выдача желаемого за действительное», – сказал эксперт.