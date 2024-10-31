Экс-канцлера Герхарда Шрёдера реабилитирует его партия

В современном германском обществе, безусловно, есть запрос на изменение политических подходов, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Отказ от российских энергоносителей больно ударил по экономике Германии, состояние которой сейчас можно охарактеризовать как зыбкое. Как итог, курс, избранный правительством Шольца в 2022 г. нуждается в пересмотре. Сигналом этого как раз и служит переосмысление фигуры Шрёдера, который раньше был самым главным антигероем германской политики. Что же касается коррекции мнения СДПГ относительно украинского конфликта, то здесь пока рано говорить об изменении всего партийного подхода, так как для германской политики характерно существование внутри партий крыльев, члены которых не сходятся друг с другом по важным политическим вопросам. По словам Соколова, на каждое более или менее конструктивное заявление внутри СДПГ по украинскому вопросу следует ряд осуждающих высказываний. Как отмечает эксперт, сейчас СДПГ уже начала готовиться к созданию следующей правящей коалиции вместе с ХДС, внутри которой также нет четкого консенсуса относительно России – и там и там разные политики предлагают разные подходы. Например, в среде ХДС, несмотря на его в целом ястребиную позицию в отношении украинского конфликта, можно было встретить и высказывания за починку газопроводов «Северного потока».