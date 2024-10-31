Экс-канцлера Герхарда Шрёдера реабилитирует его партия

Экс-канцлера Герхарда Шрёдера реабилитирует его партияВнутри социал-демократов и других партий есть разногласия по Украине
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш призвал признать политические достижения экс-канцлера Герхарда Шрёдера, которого обвиняют в близких отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Мирша, Шрёдер снова должен стать «частью партии». Как заявил генсек СДПГ в интервью журналу Stern, «у нас было два партийных арбитражных разбирательства против Герхарда Шрёдера. Оба подтвердили, что его поведение не наносило ущерба партии». Кроме того, Мирш, как сообщает Spiegel, призвал не мыслить в черно-белых категориях, имея в виду текущий украинский конфликт. По его словам, дело в отношении Шрёдера «закрыто с юридической точки зрения» и для бывшего канцлера остается место в партии. «В противном случае Герхарда Шрёдера пришлось бы исключить из партии», – добавил Мирш. По его словам, на посту канцлера Шрёдер сделал много хорошего для ФРГ – например, отказался от участия в войне в Ираке и начал постепенно отказываться от ядерной энергетики.
Несмотря на то что в прошедшем апреле Мирш был одним из немногих социал-демократов, кто посетил юбилей Шрёдера, в СДПГ присутствуют другие политики, настроенные менее враждебно по отношению к Москве. К таковым, как пишет Spiegel, относится, например, председатель парламентской группы СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених, который «выступает за переговоры с Путиным». Spiegel отмечает, что социал-демократы готовы пойти навстречу «пророссийской» партии Союз Сары Вагенкнехт (ССВ). Она требует отказаться от запланированного размещения американских ракет в Германии, о чем ранее просил канцлер Шольц.
В современном германском обществе, безусловно, есть запрос на изменение политических подходов, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Отказ от российских энергоносителей больно ударил по экономике Германии, состояние которой сейчас можно охарактеризовать как зыбкое. Как итог, курс, избранный правительством Шольца в 2022 г. нуждается в пересмотре. Сигналом этого как раз и служит переосмысление фигуры Шрёдера, который раньше был самым главным антигероем германской политики. Что же касается коррекции мнения СДПГ относительно украинского конфликта, то здесь пока рано говорить об изменении всего партийного подхода, так как для германской политики характерно существование внутри партий крыльев, члены которых не сходятся друг с другом по важным политическим вопросам. По словам Соколова, на каждое более или менее конструктивное заявление внутри СДПГ по украинскому вопросу следует ряд осуждающих высказываний. Как отмечает эксперт, сейчас СДПГ уже начала готовиться к созданию следующей правящей коалиции вместе с ХДС, внутри которой также нет четкого консенсуса относительно России – и там и там разные политики предлагают разные подходы. Например, в среде ХДС, несмотря на его в целом ястребиную позицию в отношении украинского конфликта, можно было встретить и высказывания за починку газопроводов «Северного потока».
То, что немецкие социал-демократы решили вспомнить в конструктивном свете фигуру Герхарда Шрёдера, – это не пророссийский поворот, а реакция на политику канцлера Шольца, который завел свою партию в тупик, говорит эксперт ИМЭМО РАН Александр Камкин. На последних выборах в восточных землях СДПГ продемонстрировала рекордно низкие показатели, а на федеральных выборах рискует прийти даже не второй, уступив место правопопулистской «Альтернативе для Германии». В этих условиях социал-демократы вспомнили, что был более адекватный политик, которым, несмотря на всю травлю в свой адрес, и является Шрёдер. Таким образом, социал-демократы пытаются в последний момент исправить ситуацию и избавиться от токсичного лидера, т. е. Шольца. При этом, по мнению эксперта, не следует воспринимать любые подвижки германских политиков в пользу здравого смысла «пророссийскими поворотами». Как считает Камкин, в будущем Германию ждет только дальнейшая милитаризация под руководством ХДС, который с наибольшей вероятностью выиграет выборы в 2025 г.