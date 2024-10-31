Что известно о ситуации в Курской области на 31 октябряВС России предотвратили попытку ВСУ пересечь госграницу в районе Нового Пути
Бои в Курской области продолжаются 87-й день. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление. Вооруженные силы России отразили четыре контратаки ВСУ и предотвратили их попытку пересечь государственную границу. Против наемника из США возбуждено уголовное дело, компании со всей страны помогают жителям приграничья и волонтерам.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 31 октября.
Сводка от Минобороны
Подразделения «Севера» нанесли поражение частям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты и территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Во время отражения четырех контратак в районе Дарьино, Новоивановки и Плехово ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в военном ведомстве.
ВСУ предприняли попытку пересечь государственную границу в направлении Нового Пути, российские силы предотвратили ее. Потери украинской стороны составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными. С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Леонидово, Мартыновки, Михайловки и др.
Российские силы также нанесли удар по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области вблизи населенных пунктов Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 28 600 человек. Операция ВС РФ в регионе продолжается.
Помощь населению
В Курской области запущен социальный проект «Открытое окно». Он направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которые временно покинули приграничные районы, а также участникам спецоперации и их семьям. К юристам обращаются по вопросам получения социальных выплат, жилищных сертификатов, возмещения ущерба за оставленные автомобили и регистрации недвижимого имущества. Кроме того, в регионе создана мобильная группа юристов, которые посещают пункты временного размещения.
Поставщики рыбных рынков «Москва – на волне» продолжают оказывать помощь участникам спецоперации и приграничным регионам. Согласно сообщению на сайте правительства столицы, гуманитарная помощь регулярно поступает жителям Курской области. С 2023 г. свою помощь предлагает поставщик из Сибири – он доставил для пострадавших в регионе более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.
Помощь оказывается и волонтерам в приграничье. Сотовый оператор «Билайн» начал бесплатно предоставлять мобильную связь сотрудникам курского и белгородского региональных отделений Российского Красного Креста (РКК), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оператора. В «Билайне» отметили, что работа волонтеров и координаторов в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, требует круглосуточного доступа к информации.
Военные преступления
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении наемника из США Роберта Вертмана. Он заочно подозревается в совершении ряда преступлений: убийство, покушение на убийство, теракт, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное приобретение и хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное пересечение госграницы России.
Следствие установило, что Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. По данным СК, наемник пересек границу в начале сентября 2024 г. Ведомство принимает меры, направленные на установление местонахождения фигуранта дела и его соучастников.