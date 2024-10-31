Что известно о ситуации в Курской области на 31 октября

В Курской области запущен социальный проект «Открытое окно». Он направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которые временно покинули приграничные районы, а также участникам спецоперации и их семьям. К юристам обращаются по вопросам получения социальных выплат, жилищных сертификатов, возмещения ущерба за оставленные автомобили и регистрации недвижимого имущества. Кроме того, в регионе создана мобильная группа юристов, которые посещают пункты временного размещения.