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Что известно о ситуации в Курской области на 31 октября

ВС России предотвратили попытку ВСУ пересечь госграницу в районе Нового Пути
Екатерина Дорофеева
Михаил Климентьев / ТАСС

Бои в Курской области продолжаются 87-й день. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление. Вооруженные силы России отразили четыре контратаки ВСУ и предотвратили их попытку пересечь государственную границу. Против наемника из США возбуждено уголовное дело, компании со всей страны помогают жителям приграничья и волонтерам.

«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 31 октября.

Сводка от Минобороны

Подразделения «Севера» нанесли поражение частям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад морской пехоты и территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Во время отражения четырех контратак в районе Дарьино, Новоивановки и Плехово ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в военном ведомстве.

ВСУ предприняли попытку пересечь государственную границу в направлении Нового Пути, российские силы предотвратили ее. Потери украинской стороны составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными. С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Леонидово, Мартыновки, Михайловки и др.

Российские силы также нанесли удар по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области вблизи населенных пунктов Басовка, Журавка, Локня, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 28 600 человек. Операция ВС РФ в регионе продолжается.

Помощь населению

В Курской области запущен социальный проект «Открытое окно». Он направлен на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которые временно покинули приграничные районы, а также участникам спецоперации и их семьям. К юристам обращаются по вопросам получения социальных выплат, жилищных сертификатов, возмещения ущерба за оставленные автомобили и регистрации недвижимого имущества. Кроме того, в регионе создана мобильная группа юристов, которые посещают пункты временного размещения.

Поставщики рыбных рынков «Москва – на волне» продолжают оказывать помощь участникам спецоперации и приграничным регионам. Согласно сообщению на сайте правительства столицы, гуманитарная помощь регулярно поступает жителям Курской области. С 2023 г. свою помощь предлагает поставщик из Сибири – он доставил для пострадавших в регионе более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

Помощь оказывается и волонтерам в приграничье. Сотовый оператор «Билайн» начал бесплатно предоставлять мобильную связь сотрудникам курского и белгородского региональных отделений Российского Красного Креста (РКК), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оператора. В «Билайне» отметили, что работа волонтеров и координаторов в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, требует круглосуточного доступа к информации.

Военные преступления

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении наемника из США Роберта Вертмана. Он заочно подозревается в совершении ряда преступлений: убийство, покушение на убийство, теракт, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное приобретение и хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное пересечение госграницы России.

Следствие установило, что Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте на территории Курской области. По данным СК, наемник пересек границу в начале сентября 2024 г. Ведомство принимает меры, направленные на установление местонахождения фигуранта дела и его соучастников.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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