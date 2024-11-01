Единороссам рекомендовали участвовать в мероприятиях ко Дню народного единства

Единороссам рекомендовали участвовать в мероприятиях ко Дню народного единстваПарламентариям дали указания на региональную неделю
Депутаты Госдумы от «Единой России» должны будут поучаствовать в мероприятиях ко Дню народного единства. Такие рекомендации они получили на региональную неделю, которая пройдет с 4 по 10 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность которого подтвердили два члена партии. Праздник, напоминают депутатам, «получил дополнительную актуальность после начала спецоперации»: «Одна из побед специальной военной операции, которую совершенно точно можно зафиксировать, – это победа над планами раздробить Россию изнутри, посеять недовольство и хаос». Единороссам предлагается проводить параллель между нынешней ситуацией и Смутным временем, когда из Москвы были изгнаны поляки. Депутатам, в частности предлагается говорить о том, что «народное единство – это не просто красивый лозунг или идеологическая установка», что оно «является залогом выживания».
«Единая Россия» же «задумывалась во многом вокруг ценностей, отраженных в значении праздника», а одна из задач партии – объединить людей вокруг президента, говорится в документе.
Единороссы должны будут принять участие в акции «Россия – единая семья» к 4 ноября, в ходе которой отделения партии передадут подарки и письма для многодетных и нуждающихся семей бойцов спецоперации. Кроме того, будут отправлены «тематические посылки на фронт» – «с традиционными продуктами и символами силы своих регионов». 31 октября будет «массовая отправка» таких посылок, а 4 ноября – «передача бойцам». Еще одна акция, рекомендуемая для участия в ней единороссов, – «Тепло для бойцов». Депутаты должны будут передать теплые вещи, обогреватели и генераторы участникам спецоперации. Также депутатам советуют проводить экскурсии для участников спецоперации, которые проходят лечение, поздравлять в госпиталях раненых. В общественных штабах партии пройдут выставки «Россия – моя гордость», посвященные достижениям страны за последние 10 лет. Будут проведены фестивали «Культура народов России», где будут делать куклы-обереги для участников спецоперации.
В свое время 4 ноября было выбрано как альтернатива 7 ноября, напоминает политолог Алексей Макаркин: «Сейчас он тоже [как и день Октябрьской революции] считается главным государственным праздником, хотя у народа больших эмоций этот день не вызывает, поскольку они плохо понимают, каким событиям он посвящен. Для них гораздо важнее 9 мая». Но поскольку именно 4 ноября на государственном уровне проводятся многие официальные мероприятия, то и депутаты обязательно принимают участие в праздновании этого дня, отмечает он.
Каждый раз перед региональной неделей вырабатываются основные линии, на которых депутатам предлагается сосредоточить свою работу, говорит замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко: «Но у всех есть и свои направления, которые отрабатываются». По словам единоросса, логично, что думцы должны будут уделить внимание Дню народного единства: «Партия запланировала мероприятия в этот день, делая акцент на участниках спецоперации, им будут направлять подарки. <...> И депутаты должны будут поддержать эту активность».
Но этим единороссы не ограничатся. Депутаты должны будут рассказывать избирателям про итоги заседания программной комиссии партии по параметрам бюджета на 2025–2027 гг., которое состоится 1 ноября. Акцент предлагается сделать на том, что в главный финансовый документ страны заложено финансирование поддержки семей с детьми, развития медицины и образования, а также технологического и промышленного суверенитета.
Еще одна тема – это проведение уроков финансовой грамотности для старшеклассников. Единороссам разослали сценарий такого урока.
Кроме того, депутаты должны провести мониторинг качества услуг отопления и оценить состояние систем теплоснабжения в многоквартирных домах. Проект «Школа грамотного потребителя» запустил мониторинг качества услуг, его итоги будут направлены в региональные органы жилищной инспекции. А самим депутатам предлагается в ходе встреч и приемов жителей проводить опрос о готовности домов к зиме. Среди вопросов – утеплен ли чердак, есть ли протечки, установлены ли стекла в подъезде, дали ли тепло в дом и т. д.