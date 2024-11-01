Единороссам рекомендовали участвовать в мероприятиях ко Дню народного единства

Единороссы должны будут принять участие в акции «Россия – единая семья» к 4 ноября, в ходе которой отделения партии передадут подарки и письма для многодетных и нуждающихся семей бойцов спецоперации. Кроме того, будут отправлены «тематические посылки на фронт» – «с традиционными продуктами и символами силы своих регионов». 31 октября будет «массовая отправка» таких посылок, а 4 ноября – «передача бойцам». Еще одна акция, рекомендуемая для участия в ней единороссов, – «Тепло для бойцов». Депутаты должны будут передать теплые вещи, обогреватели и генераторы участникам спецоперации. Также депутатам советуют проводить экскурсии для участников спецоперации, которые проходят лечение, поздравлять в госпиталях раненых. В общественных штабах партии пройдут выставки «Россия – моя гордость», посвященные достижениям страны за последние 10 лет. Будут проведены фестивали «Культура народов России», где будут делать куклы-обереги для участников спецоперации.